Bugünkü ORCIB Fiyatı

Bugünkü ORCIB (PALMO) fiyatı $ 0,00506484 olup, son 24 saatte % 0,78 değişim gösterdi. Mevcut PALMO / USD dönüşüm oranı PALMO başına $ 0,00506484 şeklindedir.

ORCIB, şu anda piyasa değeri açısından $ 12.898.121 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,55B PALMO şeklindedir. Son 24 saat içinde PALMO, $ 0,00499397 (en düşük) ile $ 0,00535332 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,043821 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00499226 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PALMO, son bir saatte +%0,25 ve son 7 günde -%3,90 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ORCIB (PALMO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 12,90M$ 12,90M $ 12,90M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 15,79M$ 15,79M $ 15,79M Dolaşım Arzı 2,55B 2,55B 2,55B Toplam Arz 3.124.999.957,442711 3.124.999.957,442711 3.124.999.957,442711

Şu anki ORCIB piyasa değeri $ 12,90M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PALMO arzı 2,55B olup, toplam arzı 3124999957.442711. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 15,79M.