Bugünkü Pochita v2 Fiyatı

Bugünkü Pochita v2 (POCHITA) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0.00 değişim gösterdi. Mevcut POCHITA / USD dönüşüm oranı POCHITA başına -- şeklindedir.

Pochita v2, şu anda piyasa değeri açısından $ 56,748 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999.98M POCHITA şeklindedir. Son 24 saat içinde POCHITA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0.03193544 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, POCHITA, son bir saatte -- ve son 7 günde -2.65% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Pochita v2 (POCHITA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 56.75K$ 56.75K $ 56.75K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 56.75K$ 56.75K $ 56.75K Dolaşım Arzı 999.98M 999.98M 999.98M Toplam Arz 999,978,118.768124 999,978,118.768124 999,978,118.768124

Şu anki Pochita v2 piyasa değeri $ 56.75K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki POCHITA arzı 999.98M olup, toplam arzı 999978118.768124. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 56.75K.