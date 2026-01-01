Bugünkü RAGE COIN Fiyatı

Bugünkü RAGE COIN (RAGE) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 1,57 değişim gösterdi. Mevcut RAGE / USD dönüşüm oranı RAGE başına -- şeklindedir.

RAGE COIN, şu anda piyasa değeri açısından $ 11.188,27 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 944,86M RAGE şeklindedir. Son 24 saat içinde RAGE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RAGE, son bir saatte +%0,08 ve son 7 günde -%0,60 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

RAGE COIN (RAGE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 11,19K$ 11,19K $ 11,19K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 11,19K$ 11,19K $ 11,19K Dolaşım Arzı 944,86M 944,86M 944,86M Toplam Arz 944.858.678,426871 944.858.678,426871 944.858.678,426871

Şu anki RAGE COIN piyasa değeri $ 11,19K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RAGE arzı 944,86M olup, toplam arzı 944858678.426871. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 11,19K.