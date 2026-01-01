Bugünkü SolControl Fiyatı

Bugünkü SolControl (SCTRL) fiyatı $ 0,00010657 olup, son 24 saatte % 1,87 değişim gösterdi. Mevcut SCTRL / USD dönüşüm oranı SCTRL başına $ 0,00010657 şeklindedir.

SolControl, şu anda piyasa değeri açısından $ 107.814 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,01B SCTRL şeklindedir. Son 24 saat içinde SCTRL, $ 0,00010604 (en düşük) ile $ 0,00010924 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00296632 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00010604 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SCTRL, son bir saatte +%0,48 ve son 7 günde -%35,83 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

SolControl (SCTRL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 107,81K$ 107,81K $ 107,81K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 107,81K$ 107,81K $ 107,81K Dolaşım Arzı 1,01B 1,01B 1,01B Toplam Arz 1.011.714.067,103332 1.011.714.067,103332 1.011.714.067,103332

