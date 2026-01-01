Bugünkü The Amazing Digital Circus Fiyatı

Bugünkü The Amazing Digital Circus (TADC) fiyatı $ 0,00001746 olup, son 24 saatte % 3,20 değişim gösterdi. Mevcut TADC / USD dönüşüm oranı TADC başına $ 0,00001746 şeklindedir.

The Amazing Digital Circus, şu anda piyasa değeri açısından $ 17.538,63 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,33M TADC şeklindedir. Son 24 saat içinde TADC, $ 0,00001739 (en düşük) ile $ 0,00001814 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00084215 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001739 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TADC, son bir saatte +%0,08 ve son 7 günde -%14,70 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

The Amazing Digital Circus (TADC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 17,54K$ 17,54K $ 17,54K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 17,54K$ 17,54K $ 17,54K Dolaşım Arzı 999,33M 999,33M 999,33M Toplam Arz 999.325.138,067535 999.325.138,067535 999.325.138,067535

Şu anki The Amazing Digital Circus piyasa değeri $ 17,54K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TADC arzı 999,33M olup, toplam arzı 999325138.067535. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 17,54K.