Bugünkü WISHDOG Fiyatı

Bugünkü WISHDOG (WISHDOG) fiyatı $ 0,00007954 olup, son 24 saatte % 2,27 değişim gösterdi. Mevcut WISHDOG / USD dönüşüm oranı WISHDOG başına $ 0,00007954 şeklindedir.

WISHDOG, şu anda piyasa değeri açısından $ 79.569 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B WISHDOG şeklindedir. Son 24 saat içinde WISHDOG, $ 0,00007909 (en düşük) ile $ 0,00008389 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00324898 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00006277 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WISHDOG, son bir saatte -%0,24 ve son 7 günde +%1,27 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

WISHDOG (WISHDOG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 79,57K$ 79,57K $ 79,57K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 79,57K$ 79,57K $ 79,57K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

