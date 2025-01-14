Yes Chad Fiyatı (YES)
Bugün için canlı Yes Chad (YES) fiyatı, 0.002043 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2.04M USD. YES / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Yes Chad Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 204.64K USD
- Gün içindeki Yes Chad fiyat değişimi +4.25%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
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Gün içerisinde, Yes Chad / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Yes Chad / USD fiyat değişimi, $ +0.0004973656.
Son 60 gün içerisinde, Yes Chad / USD fiyat değişimi, $ -0.0015372555.
Son 90 gün içerisinde, Yes Chad / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+4.25%
|30 Gün
|$ +0.0004973656
|+24.34%
|60 Gün
|$ -0.0015372555
|-75.24%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Yes Chad fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+4.08%
+4.25%
-37.56%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Yes Chad (YES) is a community-driven meme cryptocurrency inspired by the "Yes Chad" meme, symbolizing confidence, creativity, and decisiveness. With a total supply of 1 billion tokens and burned liquidity, Yes Chad is designed for security and transparency within its community. Holders are encouraged to embrace the bold "Yes" mentality, and the project engages them through custom artwork, animations, and meme contests featuring its iconic "Chad" character. As a decentralized project with a renounced contract, Yes Chad empowers holders to be part of an inclusive crypto movement, with future plans for digital art, NFTs, and collaborations within the meme space.
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|1 YES / AUD
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|1 YES / GBP
￡0.00165483
|1 YES / EUR
€0.00198171
|1 YES / USD
$0.002043
|1 YES / MYR
RM0.0091935
|1 YES / TRY
₺0.07248564
|1 YES / JPY
¥0.32187465
|1 YES / RUB
₽0.20989782
|1 YES / INR
₹0.17678079
|1 YES / IDR
Rp33.49179792
|1 YES / PHP
₱0.11965851
|1 YES / EGP
￡E.0.10315107
|1 YES / BRL
R$0.01244187
|1 YES / CAD
C$0.00292149
|1 YES / BDT
৳0.24691698
|1 YES / NGN
₦3.15764037
|1 YES / UAH
₴0.0866232
|1 YES / VES
Bs0.108279
|1 YES / PKR
Rs0.5693841
|1 YES / KZT
₸1.08495558
|1 YES / THB
฿0.0708921
|1 YES / TWD
NT$0.06754158
|1 YES / CHF
Fr0.00185913
|1 YES / HKD
HK$0.01589454
|1 YES / MAD
.د.م0.02053215