Analist ziet grote Elliott Wave structuur voor Bitcoin koers: Kan BTC herstellen?

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De Bitcoin koers staat rond een belangrijk punt. Analisten volgen vooral het gebied rond $105.000, omdat een daling daaronder volgens analist erg bearish zou zijn. Kan de Bitcoin koers de steun vasthouden en opnieuw richting hogere niveaus bewegen? Bitcoin koers en technische indicatoren De Relative Strength Index (RSI) van Bitcoin staat momenteel rond de neutrale 50. De RSI is een indicator die meet of een asset overbought (te hoog gewaardeerd) of oversold (te laag gewaardeerd) is. Waarden onder de 30 worden gezien als oversold en waarden boven de 70 als overbought. Dat Bitcoin nog ruim boven de 30 staat, wijst erop dat er technisch nog ruimte is voor verdere dalingen voordat een sterke bodem wordt gevormd. Naast de RSI volgt de markt ook de Fear and Greed Index. Deze index meet het marktsentiment tussen 0 (extreme angst) en 100 (extreme hebzucht). Op dit moment staat de index precies op 50, neutraal dus. In eerdere correcties zakte de index vaak eerst richting 20 of lager voordat er een duidelijke opleving kwam. Fibonacci niveaus geven richting Een veelgebruikte methode om steun- en weerstandsniveaus te bepalen is de Fibonacci retracement. Analisten plaatsen het huidige correctiepatroon van Bitcoin in een zone tussen ongeveer $101.500 en $113.000. Binnen deze zone liggen verschillende niveaus die vaak dienen als draaipunten. Het 38,2% retracement ligt rond $108.500 en het 50% retracement rond $101.500. Als de koers boven deze band blijft, kan dit een basis vormen voor een volgende stijging richting het eerdere piekniveau rond $132.000. De technische analist More Crypto Online ziet de huidige daling als onderdeel van een grotere Elliott Wave-structuur. Volgens deze theorie ontwikkelt Bitcoin zich in vijf golven, waarbij de huidige beweging wordt gezien als wave (4). In dat scenario zou na afronding van de correctie nog een wave (5) volgen die de koers opnieuw hoger brengt. $BTC This correction continues to unfold. The RSI is still above oversold territory, so there is more room to the downside. Earlier this week I explained that also the fear and greed index leaves more room for further downside. This supports this perspective. Maybe it´s frozen,… pic.twitter.com/dtb2LKHScZ — More Crypto Online (@Morecryptoonl) August 29, 2025 Macro-economische invloed blijft merkbaar op Bitcoin koers Naast technische signalen spelen ook economische omstandigheden mee. Recente Amerikaanse inflatiecijfers kwamen hoger uit dan verwacht. Dit zorgde voor druk op risicovolle assets zoals aandelen en crypto. Met Trump als president in 2025 ligt er extra nadruk op fiscale maatregelen en renteontwikkelingen, wat ook de cryptomarkt indirect beïnvloedt. Wanneer de inflatie hardnekkig blijft, kunnen markten langer onzeker blijven. Bitcoin volgt dit patroon: tijdens periodes van oplopende rente en minder liquiditeit heeft de koers vaker moeite om verder te stijgen. Dit geeft context aan de huidige correctie. Wat zegt dit voor de komende weken De huidige situatie laat zien dat Bitcoin zich in een correctiefase bevindt waarin $105.000 als belangrijke grens geldt. De RSI rond neutrale waarden geeft ruimte voor verdere daling, terwijl de Fibonacci zone tussen $101.500 en $113.000 de belangrijkste technische band blijft. Voor altcoins zoals XRP is vooral het gedrag van Bitcoin doorslaggevend. Zolang BTC standhoudt boven $105.000, blijft de neerwaartse druk beperkt. Bij een doorbraak omlaag kan extra volatiliteit ontstaan, maar ook dan wijzen analisten op relatief beperkte marges. De inflatiecijfers en de macro-economische context versterken het beeld dat Bitcoin momenteel onder druk staat. Belangrijk is hoe lang dit correctieproces doorgaat voordat er ruimte komt voor een herstel richting eerdere all-time highs.

