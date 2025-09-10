BlackRock CIO recommends including Bitcoin in ideal 2025 portfolio

Key Takeaways
- BlackRock’s CIO recommends including Bitcoin in portfolios for 2025.
- BlackRock is expanding its digital asset offerings, including a spot Bitcoin ETF.
BlackRock Chief Investment Officer suggests investors add Bitcoin to their 2025 investment portfolios.
“I just think it’s gonna go up,” the BlackRock CIO said in a statement today regarding Bitcoin’s prospects.
The recommendation comes as the world’s largest asset manager continues to expand its presence in digital assets, having previously launched a spot Bitcoin ETF.
Source: https://cryptobriefing.com/bitcoin-investment-portfolio-2025/