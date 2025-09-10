Ethereum dépasse Bitcoin en volume spot : un tournant historique ?

Du jamais-vu depuis 5 ans : Ethereum (ETH) vient de doubler Bitcoin (BTC) en volume spot sur les exchanges centralisés. De quoi bousculer les certitudes et signer un vrai tournant pour la crypto. BTC reste le roi en market cap et en symbole, mais ETH s’impose clairement comme le terrain de jeu préféré des traders.

Pourquoi maintenant ? La montée d’ETH 2.0, le staking devenu réflexe, l’explosion de la DeFi et des Layer 2 ont fait d’Ethereum la chaîne où ça bouge le plus. Derrière cette bascule, on lit aussi une nouvelle dynamique de marché. On décortique l’événement et on zoome sur deux projets à suivre : Bitcoin Hyper et Pepenode.

Ethereum détrône Bitcoin en volume spot : que s’est-il passé ?

Les chiffres sont sans appel : pour la première fois depuis 2019, l’ETH a généré plus de volume spot que le BTC sur les CEX. Cette bascule est le reflet d’une réalité : Ethereum n’est plus seulement une alternative, mais un écosystème central. Avec la montée en puissance du staking, des L2 comme Arbitrum/Optimism, et le rôle clé des stablecoins, ETH est devenu l’actif le plus utilisé au quotidien.

Bitcoin garde la couronne en termes de valeur et de narrative (réserve d’actifs, digital gold), mais sur le terrain du flux de trading, Ethereum a pris l’ascendant. Cette bascule interroge : assiste-t-on à un simple effet conjoncturel ou au signe que l’ETH est en train de devenir la colonne vertébrale opérationnelle de la crypto ?

Un signal pour les investisseurs et les altcoins

Pour les investisseurs, voir Ethereum prendre l’avantage sur Bitcoin en volume spot, c’est un vrai signal psychologique. Le marché montre clairement son goût pour les blockchains qui ont de vrais usages : DeFi, NFT, gaming Web3, staking. Et pour les altcoins, le message est limpide : seule la combinaison histoire forte + utilité tangible fait la différence.

On entre donc dans une lecture plus équilibrée du marché : Bitcoin reste le référent macro, valeur refuge, tandis qu’Ethereum s’impose comme le moteur de l’innovation et des flux.

Derrière ce duo, une nouvelle génération avance ses pions. Bitcoin Hyper ($HYPER) et Pepenode ($PEPENODE) en sont les représentants. Deux des meilleurs altcoins prouvent que l’écosystème ne cesse de tester des modèles plus hybrides, plus robustes et capables de durer.

Bitcoin Hyper ($HYPER) : la Layer 2 qui dope Bitcoin

Bitcoin Hyper est né d’un constat simple : Bitcoin est puissant, tout le monde est d’accord là dessus. maintenant il est limité par sa lenteur, ses frais élevés et son empreinte énergétique. $HYPER se présente alors à nous comme une Layer 2 éco-responsable, bâtie sur un consensus Proof-of-Stake, capable de rendre les transactions rapides, fluides et peu coûteuses.

Offre totale : 21 milliards de tokens (1000× plus que Bitcoin).

: 21 milliards de tokens (1000× plus que Bitcoin). Répartition : 30 % trésorerie, 25 % marketing, 5 % rewards, reste pour dev + écosystème.

: 30 % trésorerie, 25 % marketing, 5 % rewards, reste pour dev + écosystème. Prévente : +13 M$ déjà levés, sans allocations VIP, un modèle transparent et équitable.

$HYPER sert à régler les frais réseau, activer les récompenses de staking (jusqu’à 80 % APY), financer les ponts inter-chaînes et, bientôt, voter dans un DAO de gouvernance. Audité par CoinSult et Spywolf, le projet veut offrir une version dopée de Bitcoin, prête pour l’ère Web3.

Un actif qui combine la force symbolique de BTC et les fonctionnalités modernes attendues par les investisseurs d’aujourd’hui. Autant dire qu’il ne ménage pas son activité.

Pepenode ($PEPENODE) : le meme coin qui veut durer

Pepenode veut être maître dans la cour des memes lambda. La vibe virale, il la garde mais vise un écosystème qui tient la route : du fun, de la perf, une vraie communauté et une infra solide.

Double mission du token : gouvernance + récompenses communautaires .

+ . Distribution équitable (pas de whales aux commandes).

(pas de whales aux commandes). Une part conséquente pour le développement, les partenariats stratégiques et le soutien de la communauté, histoire de poser des bases sérieuses.

Au-delà du buzz, $PEPENODE propose : intégrations Web3 concrètes, staking attractif et outils collaboratifs pour animer l’écosystème. Bref, un meme coin nouvelle génération : assez hype pour attirer, assez solide pour rassurer les investisseurs qui veulent du concret.

Objectif pour une des meilleures crypto de 2025 : durer, pas juste briller le temps d’un pump.

Conclusion

ETH vient de dépasser BTC en volume spot : pas juste une stat qui clignote, mais un vrai avertissement de changement de cycle. Ethereum n’est plus le second de service : c’est le moteur de la DeFi et du Web3. Bitcoin, lui, garde son rôle de coffre-fort du marché, repère solide quand tout bouge autour.

Pour un investisseur, le message est clair : élargir le champ au-delà du duo BTC/ETH. De nouveaux profils montent : Bitcoin Hyper ($HYPER) pousse un Bitcoin plus rapide et moderne, tandis que Pepenode ($PEPENODE) prouve qu’un meme coin peut mixer fun et utilité. La suite se jouera chez ceux qui savent marier récit fort, innovation concrète et endurance.