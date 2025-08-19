Hedge Fund Hanno Posizioni Short su Ethereum: Sta Arrivando uno Short Squeeze?

By: Bitcoinist
2025/08/19 21:44
La recente corsa di Ethereum verso livelli record ha innescato un’ondata rialzista che si è avvicinata ai 5.000 dollari. Tuttavia, tale cifra non è stata raggiunta, poiché i venditori sono riusciti nuovamente a dominare, spingendo il prezzo nuovamente verso il basso. Gran parte di questa pressione ribassista sembra essere guidata dai grandi hedge fund, che continuano a scommettere contro la seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato in numeri record.

Short su Ethereum raggiungono livelli record

Con il prezzo di Ethereum sopra i 4.000 dollari, anche le posizioni short sono aumentate, con molti che si aspettano che il rally perda slancio. Gran parte di questi short è guidata dai grandi hedge fund, contribuendo a spingere il prezzo di Ethereum verso il basso. Non è la prima volta, poiché gli hedge fund hanno costantemente cercato di sopprimere il prezzo di ETH per ridurre le proprie perdite.

Secondo i dati del dashboard “Net Positions of CME Ether Futures” sul sito The Block, questi numeri short sono saliti a livelli mai visti prima. Solo per gli hedge fund, le posizioni short quasi si sono raddoppiate nel mese di agosto.

Il sito mostra che il numero totale di short su Ethereum guidati dagli hedge fund era di 2,3 miliardi di dollari il 5 agosto. Tuttavia, questo dato è rapidamente cresciuto fino a 4,19 miliardi di dollari al momento del report, suggerendo che gli hedge fund continuano a prevedere un ribasso del prezzo di Ethereum.

Altre posizioni su ETH

Al contrario degli hedge fund, i gestori patrimoniali sono rimasti piuttosto rialzisti su Ethereum. I dati mostrano che continuano a detenere posizioni long, salite a oltre 1,22 miliardi di dollari al momento del report. Pur essendo un dato significativo, resta comunque inferiore alle posizioni ribassiste, indicando che prevale ancora lo shorting.

Le posizioni non riportate restano positive per 77,5 milioni di dollari. Nel frattempo, esiste anche la categoria “Altri”, che comprende spesso i piccoli investitori e simili, e risulta negativa a -397,5 milioni di dollari, aggiungendo ulteriore pressione ribassista.

Per gli hedge fund, più il prezzo di Ethereum sale, più perdono denaro, mentre più il prezzo scende, più guadagnano. Tuttavia, con le posizioni short a livelli record, la performance storica suggerisce che periodi come questi possono portare a uno short squeeze, con conseguente possibile rally del prezzo.

