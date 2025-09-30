Hoe gaat het altseason van 2025 eruit zien?

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De term altseason doet de meeste crypto investeerders meteen denken aan 2017 of 2021, toen bijna alle altcoins explosief stegen zodra Bitcoin zijn parabolische fase afrondde. Maar in 2025 is de situatie veranderd. De marktdynamiek, de rol van institutionele beleggers en de verzadiging van nieuwe tokens maken dat een klassiek altseason niet zomaar meer vanzelfsprekend is. Obstakels voor een klassiek altseason In eerdere cycli was het recept eenvoudig: eerst ging Bitcoin hard omhoog, daarna vloeide winst door naar altcoins en steeg “alles” mee. Dat mechanisme werkt nu minder goed door twee factoren: Te veel aanbod: sinds de opkomst van launchpads is het aantal nieuwe crypto projecten exponentieel gestegen. Het kapitaal dat rondgaat, wordt hierdoor steeds dunner uitgesmeerd. Minder hype: de wilde FOMO van vorige cycli ontbreekt. Bitcoin stijgt gestaag, maar zonder de parabolische gekte die in het verleden altcoins meesleurde. Daar komt bij dat veel koopkracht dit keer van ETF’s en treasury bedrijven komt. Deze partijen hebben een lange horizon en rollen hun winsten niet door naar kleinere projecten. Daardoor mist de markt het traditionele watervaleffect van Bitcoin naar midcaps en smallcaps. Kan Bitcoin nog een altseason aanwakkeren? Toch sluiten analisten niet uit dat er momenten komen waarin altcoins Bitcoin tijdelijk outperformen. De dominantie van BTC laat namelijk een lichte bearish consolidatie zien, wat historisch vaker een voorbode is voor altcoin rallies. Als dit patroon doorzet, kan een nieuwe alt-rotatie ontstaan, al zal die waarschijnlijk selectiever zijn dan in eerdere cycli. Nieuwe cryptomuntenKom als eerste te weten wat de nieuwste cryptomunten van dit moment zijn! Elke crypto investeerder is er naar op zoek: een nieuwe crypto met groot groeipotentieel. De inflatie blijft in Nederland hoger dan in de rest van Europa, maar tegelijkertijd zijn de rentes voor het eerst sinds 2024 omlaag. Dit zou zomaar eens een nieuwe crypto bull run af kunnen trappen. 

XRP wacht op kracht Ripple heeft in eerdere cycli geprofiteerd van momenten waarop Ethereum sterker werd dan Bitcoin. Dit patroon herhaalde zich kortstondig in 2025, maar Ethereum stuitte op een zware weerstand en verloor momentum. Daardoor mislukte de doorbraak van XRP, dat terugviel in zijn consolidatie range. Toch blijft XRP interessant als Ethereum erin slaagt opnieuw kracht te tonen tegen BTC. Dan kan de altcoin alsnog richting nieuwe all-time highs bewegen. Solana als outperformer Waar XRP terugviel, hield Solana zijn kracht vast. De munt consolideert zijwaarts onder een stevige resistance en lijkt institutionele interesse te trekken die andere altcoins missen. Een belangrijke observatie is dat Solana's kracht niet ten koste ging van Bitcoin, maar eerder van andere altcoins. De BTC dominantie bleef stabiel, terwijl SOL toch stijgingen liet zien. Dit bevestigt dat kapitaal steeds selectiever in slechts enkele winnaars terechtkomt. Cardano als achterblijver Cardano heeft de aansluiting met de kopgroep steeds meer verloren. De initiële rally bracht nog wat momentum, maar beleggers bleken huiverig om ADA boven zijn resistances te kopen. Institutionele adoptie bleef uit, waardoor de munt minder relevantie toont in vergelijking met Solana of Ethereum. De volwassenwording van de cryptomarkt versterkt dit effect: winnaars trekken structureel meer kapitaal, verliezers verliezen langzaam terrein. Voor ADA lijkt de trend neerwaarts zolang er geen nieuwe use cases of adoptiegolven ontstaan. 