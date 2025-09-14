Milyarder Girişimci Chamath Palihapitiya, “Bitcoin, Altının Yerini Alacak” Dedi, Fiyat Tahminini Paylaştı!

Milyarder yatırımcı ve teknoloji girişimcisi Chamath Palihapitiya, Bitcoin’in (BTC) mevcut döngüde 1.14 milyon dolara ulaşabileceğini ve uzun vadede altının yerini alacağını öne sürdü. Palihapitiya açıklamasında, Bitcoin’in tarihsel olarak halving sonrası fiyat artışı yaşadığını hatırlatarak, bu kez spot Bitcoin ETF’lerinin de devreye girmesiyle piyasada “dönüm noktası” yaşandığını belirtti. Milyardere göre ETF’ler, Bitcoin’in kurumsal benimsenmesini hızlandırarak fiyat […]

Kaynak: Bitcoinsistemi.com