Switzerland just took a massive leap toward a blockchain-powered financial future, completing its first legally binding bank payment using tokenized deposits. Swiss Banks Complete Historic Blockchain Payment Trial The Swiss Bankers Association (SBA) announced on Sept. 16 that Postfinance, Sygnum Bank, and UBS successfully completed a proof of concept (PoC) for a deposit token, validating […]
Source: https://news.bitcoin.com/swiss-bankers-association-confirms-legally-binding-blockchain-transfer-between-major-banks/