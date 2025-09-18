Swiss Bankers Association Confirms Legally Binding Blockchain Transfer Between Major Banks

By: BitcoinEthereumNews
2025/09/18 09:54
Switzerland just took a massive leap toward a blockchain-powered financial future, completing its first legally binding bank payment using tokenized deposits. Swiss Banks Complete Historic Blockchain Payment Trial The Swiss Bankers Association (SBA) announced on Sept. 16 that Postfinance, Sygnum Bank, and UBS successfully completed a proof of concept (PoC) for a deposit token, validating […]

Source: https://news.bitcoin.com/swiss-bankers-association-confirms-legally-binding-blockchain-transfer-between-major-banks/

