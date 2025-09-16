Wall Street Pepe Tiếp Tục Đốt Token Quy Mô Lớn – 3,6 Tỷ WEPE Đã Bị Hủy Và Quá Trình Vẫn Diễn Ra

By: Bitcoinist
2025/09/16 18:52
Solana
SOL$231.83-0.96%
Choise.com
CHO$0.00398-4.32%
TokenFi
TOKEN$0.01347-0.22%
HAI
HAI$0.008127+2.87%
Wall Street Pepe
WEPE$0.00005337-3.05%
Pepe
PEPE$0.00001071+0.09%

Thứ Hai, ngày 15 tháng 9 năm 2025 – Wall Street Pepe (WEPE) đã tiến hành đốt tổng cộng 3,6 tỷ token, trong bối cảnh quá trình chuyển dịch sang Solana (SOL) diễn ra với tốc độ nhanh chóng từng ngày.

Chỉ trong tuần vừa qua, hơn 600 triệu token đã bị loại bỏ, cho thấy “frog army” đang tích cực tham gia để giữ quyền phân bổ, đồng thời làm giảm đáng kể nguồn cung còn lại trên Ethereum (ETH).

Song song với đó, bộ sưu tập NFT của dự án cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, khi khối lượng giao dịch thứ cấp đã vượt mốc 33.000 USD trên OpenSea.

Đà tăng trưởng mạnh mẽ cả ở token lẫn NFT phản ánh sức mạnh cộng đồng ngày càng lớn. Với những nhà đầu tư muốn sở hữu SOL WEPE trước khi sự kiện Token Generation Event (TGE) diễn ra, token hiện vẫn có sẵn với mức giá 0,001 USD thông qua website chính thức vừa được nâng cấp của dự án.

Cơ Chế Đốt Token Giúp Duy Trì Cân Bằng Hai Chuỗi Và Thúc Đẩy Dòng Chảy Sang Solana

Trên Ethereum, tổng nguồn cung WEPE đã giảm 1,8% nhờ hoạt động mua vào phiên bản Solana của token. Mỗi giao dịch mua sẽ kích hoạt cơ chế đốt trên Ethereum, giúp duy trì mức cung cố định 200 tỷ token trên cả hai chuỗi.

Cơ Chế Đốt Token Giúp Duy Trì Cân Bằng Hai Chuỗi Và Thúc Đẩy Dòng Chảy Sang Solana

Cơ chế này đảm bảo nhà đầu tư nắm giữ WEPE trên Ethereum không bị pha loãng bởi hoạt động trên Solana, đồng thời giữ vững giới hạn nguồn cung trong giai đoạn hai chuỗi song song tồn tại. Việc mua vào không chỉ hỗ trợ quá trình di chuyển mà còn giúp định vị WEPE trên Solana – blockchain vốn được coi là tối ưu cho meme coin nhờ chi phí thấp và tốc độ xử lý vượt trội.

Những lợi thế này còn mang lại giá trị cho holder, điển hình là quyền truy cập Alpha Chat – nhóm giao dịch riêng tư từng cung cấp tín hiệu với mức lợi nhuận báo cáo lên đến 1.000%. Cơ chế đốt token sẽ vẫn được duy trì ngay cả sau sự kiện Token Generation Event (TGE) và tiếp tục định hướng quá trình chuyển đổi cho đến khi WEPE hoàn tất việc di dời hoàn toàn sang Solana.

Bộ Sưu Tập NFT Do Cộng Đồng Xây Dựng Vượt Mốc 33.000 USD Doanh Số

Trong mảng NFT, bộ sưu tập gồm 5.000 NFT của Wall Street Pepe đã ghi nhận doanh số giao dịch thứ cấp đạt 7,4 ETH, tương đương khoảng 33.000 USD theo mức giá ETH hiện tại là 4.525 USD.

Bộ Sưu Tập NFT Do Cộng Đồng Xây Dựng Vượt Mốc 33.000 USD Doanh Số

Thị trường giao dịch vẫn diễn ra sôi động với giá sàn tăng nhẹ 0,3% trong 24 giờ qua, trong khi khối lượng giao dịch hôm thứ Hai đạt 0,07 ETH. Đáng chú ý, NFT WEPE #4551 đã được bán với giá 1 ETH chỉ cách đây hai tuần.

Bộ sưu tập NFT do cộng đồng tạo ra nhằm đại diện cho thương hiệu Wall Street Pepe không chỉ thu hút sự chú ý vượt ra ngoài token mà còn bổ sung thêm một lớp nhu cầu mới. Mỗi NFT đóng vai trò như một thẻ thành viên, mở khóa các quyền lợi đặc biệt cho holder, bao gồm quyền truy cập Alpha Chat cùng nhiều đặc quyền khác trong lộ trình phát triển.

Đà tăng trưởng từ mảng NFT thậm chí còn tác động ngược trở lại thị trường token. Giá WEPE đã bật lên 0,000069 USD vào ngày 13 tháng 9, nhiều khả năng nhờ thông báo trên X rằng doanh số giao dịch thứ cấp đã vượt 30.000 USD. Hiện tại, WEPE đang được giao dịch quanh mức 0,000055 USD sau khi đạt đỉnh 0,000072 USD hôm thứ Hai.

Tham Gia Làn Sóng Chuyển Dịch WEPE Sang Solana

Dù chỉ mới ra mắt trong năm nay, Wall Street Pepe đã nhanh chóng tạo được sức hút mạnh mẽ. Từ việc huy động hơn 70 triệu USD vốn đầu tư ban đầu, mang lại những kèo Alpha ấn tượng, ra mắt bộ sưu tập NFT do cộng đồng phát triển cho đến việc thúc đẩy tiến trình chuyển dịch sang Solana – tất cả đều cho thấy dự án luôn đặt cộng đồng lên hàng đầu.

Wall Street Pepe đang hiện thực hóa tầm nhìn trở thành một meme coin vì cộng đồng, được thiết kế để đoàn kết các nhà đầu tư nhỏ lẻ trong cuộc chiến chống lại những “cá voi tham lam”.

Để tham gia cơ chế đốt trên Ethereum và giữ suất phân bổ Solana trước khi TGE, bạn có thể truy cập website chính thức của Wall Street Pepe. Hiện token vẫn đang mở bán ở mức 0,001 USD trong giai đoạn early access.

Để quá trình mua và claim diễn ra dễ dàng, WEPE Army khuyến nghị sử dụng Best Wallet – một trong những ví tiền điện tử và Bitcoin tốt nhất, hiện có sẵn trên Google Play và Apple App Store.

Tham gia cộng đồng ngay trên X, Telegram và Discord để cập nhật tin tức mới nhất.

Truy cập Wall Street Pepe để không bỏ lỡ cơ hội.

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
Share Insights

You May Also Like

Iran warns the US that if it launches another attack, it will be hit harder

Iran warns the US that if it launches another attack, it will be hit harder

PANews reported on June 24 that according to a report by CCTV News citing Iran's Mehr News Agency on the 24th, the commander-in-chief of the Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps,
Juneo Supernet
JUNE$0.0861-4.22%
Share
PANews2025/06/24 09:10
Share
Crypto Market Rally: Analysts Predict Explosive Year-End Gains for BTC and ETH

Crypto Market Rally: Analysts Predict Explosive Year-End Gains for BTC and ETH

BitcoinWorld Crypto Market Rally: Analysts Predict Explosive Year-End Gains for BTC and ETH The cryptocurrency world often feels like a rollercoaster, and recent times have certainly offered some twists. After a period of quiet consolidation, especially during September, many experts are now pointing towards an exciting crypto market rally as the year draws to a close. This isn’t just wishful thinking; it’s based on solid analysis and historical trends that suggest a powerful comeback for Bitcoin (BTC) and Ethereum (ETH). Is the Crypto Market Rally Just Beginning? The Block’s analysis highlights a fascinating pattern: September often proves to be a weaker month for cryptocurrencies. However, the fourth quarter typically brings renewed strength. This observation is crucial because the recent sluggish price action from BTC and ETH has led some to believe the bull run is over. Instead, many analysts interpret the current market as a healthy consolidation phase, not an end to the rally. This perspective suggests that the market is simply gathering momentum. Think of it like a spring being compressed before it releases with force. This consolidation could be laying the groundwork for a significant year-end surge, setting the stage for a potential crypto market rally. Why are Analysts Confident in a Year-End Surge? Adding to this optimistic outlook, Sean Dawson, head of research at dYdX, shared some compelling insights. He observed a notable concentration of BTC call options expiring in December, specifically within the ambitious $140,000 to $200,000 range. This indicates a strong belief among institutional players that Bitcoin could reach unprecedented levels. Furthermore, Dawson’s prevailing forecast for ETH is a rise to between $5,000 and $6,000. These predictions are not arbitrary; they hinge on two critical conditions: sustained strong demand for ETFs and a continued trend toward monetary easing. If these factors align, the momentum for a powerful crypto market rally could be unstoppable. Key Drivers Fueling the Anticipated Crypto Market Rally Several fundamental forces are expected to propel the cryptocurrency market forward. Understanding these drivers is essential for anyone watching the space: Robust ETF Demand: The increasing interest from institutional investors, particularly through Bitcoin and Ethereum ETFs, is a game-changer. These investment vehicles provide a regulated and accessible way for traditional finance to enter the crypto space, bringing significant capital and legitimacy. Monetary Easing Trends: Central bank policies, especially a shift towards monetary easing (e.g., lower interest rates, quantitative easing), tend to benefit risk assets like cryptocurrencies. When money becomes cheaper and more abundant, investors often seek higher returns in assets with growth potential. Macroeconomic Stability: A stable global economic environment can also contribute to investor confidence, encouraging them to allocate more capital to growth-oriented investments, including digital assets. These converging factors create ideal conditions for a significant crypto market rally as the year progresses. Navigating the Potential Upswing: What Should Investors Consider? While the prospect of a year-end surge is exciting, it’s important for investors to approach the market strategically. Here are some key considerations: Stay Informed: Market dynamics can change rapidly. Continuously monitoring news, analyst reports, and macroeconomic indicators will help you make informed decisions. Understand Volatility: Even during a bull run, cryptocurrencies can experience significant price swings. Be prepared for this inherent volatility and avoid making emotional decisions. Long-Term Perspective: While short-term gains are appealing, many successful crypto investors adopt a long-term outlook, focusing on the underlying technology and adoption trends. Diversification: Spreading your investments across different assets can help mitigate risk. Consider a balanced portfolio that aligns with your risk tolerance. Understanding these aspects is key to participating wisely in the potential crypto market rally. In conclusion, the outlook for Bitcoin and Ethereum appears increasingly optimistic. Despite the typical September lull, expert analysis, coupled with strong fundamental drivers like ETF demand and monetary easing, suggests a powerful crypto market rally is on the horizon. While past performance is not indicative of future results, the current market signals offer a compelling case for a strong finish to the year for leading cryptocurrencies. Frequently Asked Questions (FAQs) Q1: What caused the cryptocurrency market’s September lull? A: September has historically been a weaker month for crypto, often attributed to factors like post-summer trading patterns and general market consolidation after stronger summer performance. Q2: What are BTC call options and how do they indicate a rally? A: BTC call options are contracts giving the holder the right, but not the obligation, to buy Bitcoin at a specific price (strike price) by a certain date. High concentrations of call options at much higher strike prices suggest that many sophisticated investors anticipate Bitcoin reaching those elevated levels. Q3: How does strong ETF demand impact crypto prices? A: Strong demand for Exchange-Traded Funds (ETFs) that hold cryptocurrencies brings significant institutional capital into the market. This increased demand can drive up prices due to higher buying pressure and reduced available supply. Q4: What is monetary easing and why is it good for crypto? A: Monetary easing refers to central bank policies, like lowering interest rates or increasing the money supply, to stimulate economic growth. This typically makes traditional investments less attractive, prompting investors to seek higher returns in riskier, growth-oriented assets like cryptocurrencies. Q5: Is it too late to invest in Bitcoin and Ethereum before the predicted rally? A: The decision to invest is personal and depends on individual financial goals and risk tolerance. While analysts predict a rally, market timing is challenging. It’s always recommended to do your own research and consider consulting a financial advisor. Did you find this analysis helpful? Share this article with your network to keep others informed about the potential year-end crypto market rally! To learn more about the latest crypto market trends, explore our article on key developments shaping Bitcoin and Ethereum price action. This post Crypto Market Rally: Analysts Predict Explosive Year-End Gains for BTC and ETH first appeared on BitcoinWorld.
Gravity
G$0.01117-0.79%
Threshold
T$0.01678+0.59%
ChangeX
CHANGE$0.00191508-1.27%
Share
Coinstats2025/09/16 19:35
Share
Pi Network v23 Testnet Advances, Mainnet Next?

Pi Network v23 Testnet Advances, Mainnet Next?

Pi Network’s upgrade track to protocol version 23 moved through the final Testnet1 stage, according to multiple industry reports published today and yesterday. The outlets describe v23 as the last Testnet1 step before Testnet2 and then Mainnet, aligning with the Core Team’s previously published roadmap. The project’s documentation frames v23 as a Pi-customized stack drawing […] The post Pi Network v23 Testnet Advances, Mainnet Next? appeared first on CoinChapter.
Core DAO
CORE$0.4392-0.27%
Pi Network
PI$0.35623+2.95%
Stage
STAGE$0.0000425+1.67%
Share
Coinstats2025/09/16 19:43
Share

Trending News

More

Iran warns the US that if it launches another attack, it will be hit harder

Crypto Market Rally: Analysts Predict Explosive Year-End Gains for BTC and ETH

Pi Network v23 Testnet Advances, Mainnet Next?

XRP Traders Hit Hard: $11.84M Liquidated as Market Takes Unexpected Turn

Exclusive: AdEx launches AURA API to bring autonomous AI agents on-chain