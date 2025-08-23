XRP koers breekt boven $3,00 terwijl SEC XRP ETF beslissingen uitstelt

De slepende rechtszaak tussen Ripple en de Amerikaanse toezichthouder SEC is officieel voorbij. Het hof heeft het gezamenlijke verzoek van beide partijen om de procedure te beëindigen goedgekeurd. Daarmee komt er na bijna vijf jaar een einde aan een van de meest invloedrijke juridische zaken binnen de crypto industrie. De XRP koers reageerde positief met een stijging van ruim 7%. Dit kwam ook deels door de uitspraken van Jerome Powell. Kan de XRP koers hierdoor op korte termijn verder worden beïnvloed? XRP koers reageert direct op uitspraak Advocaat James Filan maakte via X bekend dat het Second Circuit Court het verzoek van Ripple en de SEC heeft goedgekeurd. Beide partijen hadden al een gezamenlijke indiening gedaan om hun hoger beroep en tegenberoep in te trekken. Door de uitspraak is de zaak officieel gesloten en kan Ripple zich volledig richten op de financiële afhandeling. De procedure sleepte al maanden voort omdat de rechtbank eerst de documenten en verzoeken van beide partijen moest beoordelen. Vorige week diende de SEC nog een statusupdate in waarin werd benadrukt dat de rechtbank het ontslag van de zaak nog moest goedkeuren. Dat moment is nu aangebroken, waarmee de juridische strijd definitief voorbij is. #XRPCommunity #SECGov v. #Ripple #XRP The Second Circuit has approved the Joint Stipulation of Dismissal. pic.twitter.com/v796dAtfiZ — James K. Filan (@FilanLaw) August 22, 2025 Tegelijkertijd zorgden macro-economische ontwikkelingen en een sterke altcoin rally voor extra beweging op… Continue readingdocument.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Financiële afwikkeling en boete Ripple Ondanks de juridische overwinning blijft Ripple wel een forse boete verschuldigd. Rechter Analisa Torres bepaalde eerder dat het bedrijf $125 miljoen moet betalen vanwege overtredingen van de Amerikaanse effectenwetgeving. Dit bedrag stond apart in escrow totdat het hoger beroep was afgerond. Ripple en de SEC hadden eerder een schikking besproken waarbij de boete zou worden verlaagd naar $50 miljoen. Rechter Torres wilde hier echter geen voorlopige goedkeuring aan geven. Hierdoor blijft het oorspronkelijke bedrag van $125 miljoen overeind. Er is nog ruimte voor overleg over de betalingswijze, maar de hoogte van de boete staat vast. Reacties vanuit de juridische wereld De uitspraak leidde tot veel reacties. Advocaat John Deaton, die in 2021 namens duizenden XRP holders een amicus brief indiende, noemde de zaak een “case from hell”. Volgens hem is het een opluchting dat de procedure na jaren van onzekerheid eindelijk voorbij is. Ook juridisch expert Fred Rispoli bevestigde dat dit daadwerkelijk het einde van de rechtszaak is. Hij wees erop dat de SEC nu geen juridische blokkades meer heeft om de lopende aanvragen voor een XRP ETF te beoordelen. De toezichthouder stelde onlangs de beslissing over vijf aanvragen uit tot oktober, waaronder die van Grayscale. Belang voor toekomstige XRP ETF aanvragen De beëindiging van de zaak kan directe gevolgen hebben voor de kans op goedkeuring van een XRP ETF. De SEC heeft tot 18 oktober om een definitieve beslissing te nemen over het Grayscale fonds, de eerste aanvraag voor een spot XRP ETF. Met de rechtszaak uit de weg zou de kans op goedkeuring groter kunnen worden, omdat de belangrijkste juridische onzekerheid rondom XRP is verdwenen. Een goedgekeurde ETF zou institutionele investeerders eenvoudiger toegang geven tot XRP tokens via gereguleerde beleggingsproducten. Vooruitblik na einde rechtszaak Met de afronding van de rechtszaak ligt de focus voor Ripple en de XRP koers nu volledig op de toekomst. De boete van $125 miljoen is duidelijk, maar het bedrijf behoudt de vrijheid om verder te bouwen aan toepassingen voor zijn netwerk. Voor de markt is de belangrijkste vraag of de SEC dit jaar daadwerkelijk een XRP ETF goedkeurt. Als dat gebeurt, kan dat de adoptie van XRP tokens in de financiële sector verder vergroten. De kern is dat een van de langstlopende juridische kwesties in de crypto industrie definitief is afgesloten. Ripple weet waar het financieel aan toe is, XRP holders hebben duidelijkheid, en de SEC moet nu kleur bekennen over de toekomstige positie van XRP binnen gereguleerde markten.

