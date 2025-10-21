Presyo ng Index, Patas na Presyo, at Presyo ng Market Trade

Ang index price ay ang weighted average ng pinagbabatayan na presyo ng asset sa mga pangunahing spot exchange. Habang nagbabago ang presyo ng pinagbabatayan na asset, patuloy na ina-update ang presyo ng index upang ipakita ang patas na halaga sa merkado ng pares ng futures. Pinipili ng MEXC ang mga presyo mula sa mga pangunahing palitan bilang pinagmumulan ng bawat index ng Futures, na tinitiyak na ang pagpepresyo ng Futures nito ay batay sa real-time na data ng merkado.
Ang layunin ng pagtatakda ng index na presyo ay upang mabawasan ang panganib na dulot ng pagkasumpungin ng presyo at pagmamanipula sa merkado, na nagbibigay ng mas matatag na sanggunian sa presyo.
Presyo ng Index = (Weight Percent ng Exchange A × Presyo ng Pinagbabatayan na Asset sa Exchange A + Weight Percent ng Exchange B × Presyo ng Pinagbabatayan na Asset sa Exchange B + ... + Weight Percent ng Exchange N × Presyo ng Pinagbabatayan na Asset sa Exchange N)
Pana-panahong ia-update ng MEXC ang mga bahagi ng index at timbang. Kung mangyari ang matinding kundisyon ng merkado o abnormal na paglihis ng presyo, magsasagawa ang MEXC ng mga karagdagang hakbang sa proteksyon, kabilang ngunit hindi limitado sa pagbabago ng mga bahagi ng index at timbang nang walang paunang abiso.
Kung ang data ng merkado ng isang partikular na exchange ay patuloy na naantala o makabuluhang lumihis mula sa merkado, ang data ng presyo nito ay hindi isasama sa pagkalkula ng index. Kapag ang kalidad ng data mula sa ibinukod na palitan ay bumalik sa normal, ito ay muling isasama sa pagkalkula.
Kung ang presyo ng spot ng isang partikular na palitan ay lumihis mula sa median ng lahat ng palitan ng ±1%, ipapatupad ng MEXC ang isang mekanismo ng proteksyon sa presyo at ibubukod ang presyo ng spot mula sa palitan na iyon (sa ilalim ng matinding kondisyon ng merkado, maaaring isaayos ng platform ang median deviation coefficient para sa ilang partikular na pares ng kalakalan o hindi matali sa kaayusang ito).
Ang patas na presyo ay kinakalkula batay sa index na presyo at ang cost basis moving average.
Upang mapabuti ang katatagan ng merkado at bawasan ang panganib sa pagpuksa sa panahon ng abnormal na pagbabagu-bago ng merkado, ang MEXC Perpetual Futures ay gumagamit ng espesyal na idinisenyong sistema ng pagmamarka ng patas na presyo. Sa halip na gamitin ang huling presyo, itinatakda ng system ang markang presyo sa patas na presyo. Nakakatulong ito na maiwasan ang mga hindi kinakailangang paglihis sa pagitan ng presyo sa merkado at ng index ng presyo na dulot ng pagmamanipula sa merkado o kakulangan ng pagkatubig, sa gayon ay maiiwasan ang hindi kinakailangang liquidation.
Sa MEXC Futures trading page, maaari mong tingnan ang patas na presyo sa kanang bahagi ng trading pair. Bilang kahalili, maaari mong itakda ang candlestick chart upang ipakita ang patas na presyo sa tuktok ng chart.
Fair Price = Median (Funding Rate Premium, Mid-Price Basis Fair Price, Last Price)
Funding Rate Premium = Index Price × (1 + Pinakabagong Funding Rate × (Mga Oras Hanggang Susunod na Funding Settlement / Funding Settlement Period sa Oras))
Mid-Price Basis Fair Price = Index Price + Moving Average of Basis (tinukoy na panahon) = Index Price + Moving Average [(Best Bid Price + Best Ask Price) / 2 - Index Price]
Ang Huling Presyo ay ang pinakabagong presyo ng transaksyon sa Futures, na-update sa real-time.
Ang patas na presyo ay nakakaapekto lamang sa presyo ng pagpuksa at hindi natanto na PNL, hindi ito nakakaapekto sa natanto na PNL.
Nangangahulugan ito na kapag naisakatuparan ang mga order ng user, maaari silang makakita kaagad ng positibo o negatibong hindi natanto na kita at pagkalugi. Nangyayari ito dahil sa isang bahagyang paglihis sa pagitan ng patas na presyo at ng huling presyo. Ito ay isang normal na kababalaghan at hindi nangangahulugan na ang mga gumagamit ay nawalan ng mga pondo, ngunit ang mga gumagamit ay dapat magbayad ng pansin sa presyo ng liquidation upang mabawasan ang panganib ng liquidation.
Ang huling presyo ay tumutukoy sa presyo kung saan ang mga pares ng Futures ay agad na kinakalakal sa MEXC order book.
Maaari mong tingnan ang presyong ito sa pamamagitan ng pag-click sa tab na Market Trades sa lugar ng order book sa page ng trading sa MEXC Futures.
Buksan ang pahina ng Futures trading sa MEXC. I-posisyon ang iyong mouse sa Huling Presyo ▼, Index Presyo ▼, o Patas na Presyo ▼ sa itaas ng chart ng candlestick, at lalabas ang isang dropdown na menu na may tatlong opsyon sa presyo. I-click upang piliin ang presyong gusto mong gamitin upang magpalipat-lipat sa kagustuhan.
1) Buksan ang MEXC App at i-tap ang Futures sa ibaba.
2) Sa page ng Futures trading, i-tap ang icon ng candlestick sa kanang sulok sa itaas.
3) Sa page ng candlestick chart, i-tap ang icon ng pag-ikot ng screen sa kanang bahagi sa itaas.
4) Sa pahalang na candlestick chart view, i-tap ang Huling Presyo ▼, Index Presyo ▼, o Patas na Presyo ▼ sa kanang sulok sa itaas, at lalabas ang isang dropdown na menu na may tatlong opsyon sa presyo. I-tap para piliin ang presyong gusto mong gamitin para magpalipat-lipat sa kagustuhan.
Disclaimer: Ang impormasyong ito ay hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pananalapi, accounting, konsultasyon, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, at hindi rin ito bumubuo ng payo na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa mga layuning sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mag-ingat kapag namumuhunan. Ang platform ay hindi responsable para sa mga desisyon sa pamumuhunan ng mga user.