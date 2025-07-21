Chainbase: AI Hyperdata Network na Nag-uugnay sa Blockchain at sa Matalinong Kinabukasan

Sa panahon ng mabilis na pag-unlad sa teknolohiya ng blockchain at artificial intelligence, ang pagbuo ng mahusay, naa-access, at nabe-verify na imprastraktura ng datos ay naging pangunahing priyoridad. Ang Chainbase, na nakaposisyon bilang pinakamalaking cross-chain data network sa mundo na idinisenyo para sa AI, ay nag-aalok ng isang groundbreaking na solusyon. Sinasaliksik ng pagsusuring ito ang teknikal na arkitektura, tokenomics, at potensyal sa merkado ng Chainbase, na may pagtuon sa katutubong C token nito, ang pundasyong haligi ng tinatawag na "hyperdata network."
Muling tinutukoy ng Chainbase kung paano pinoproseso, ina-access, at pinagkakakitaan ang datos ng blockchain. Sa pamamagitan ng pagtulay sa agwat sa pagitan ng mga fragmented blockchain ecosystem at AI application, tinutugunan nito ang matagal nang mga hamon sa imprastraktura na humadlang sa malawakang paggamit ng mga desentralisadong teknolohiya. Ang dual-chain architecture nito, na ipinares sa isang matatag na ekonomiya ng token, ay naglalagay sa Chainbase sa gitna ng umuusbong na DataFi (data finance) ecosystem.
Itinatag ang Chainbase na may malinaw na misyon: gawing accessible, mabe-verify, at AI-ready ang datos ng blockchain. Ang platform ay nagpapakilala ng isang makabagong dual-chain architecture na nagbibigay-daan sa programmable at composable na naka-encrypt na datos, na sumusuporta sa mataas na throughput, mababang latency, at deterministic na finality. Ang isang dual-staking na modelo ay higit na nagpapalakas sa seguridad ng network.
Ang proyekto ay isinilang mula sa isang mahalagang insight: ang mga umiiral na imprastraktura ng blockchain ay lubos na pira-piraso, na nagpapahirap sa mga developer, mananaliksik, at AI system na ma-access at magamit nang epektibo ang on-chain na data. Gumagana ang mga tradisyunal na blockchain sa mga silo, na lumilikha ng mga isla ng data na naglilimita sa pagsusuri sa cross-chain at mga panlahat na insight sa data.
Bilang isang nangungunang layer ng imprastraktura ng Web3 para sa pakikipag-ugnayan ng blockchain, nag-aalok ang Chainbase ng mga serbisyo ng cloud-based na API na nagbibigay-daan sa mga developer na madaling isama sa mga blockchain network at bumuo ng mga Web3 application. Ang panukalang halaga nito ay umaabot nang higit pa sa simpleng pag-access ng data at kasama ang:
Pinag-isang Data Access: Pinagsasama-sama ang multi-chain na data at nagbibigay ng isang interface para sa tuluy-tuloy na cross-chain na pagkuha ng impormasyon.
AI-Compatible Infrastructure: Binubuo ang data ng blockchain sa mga format na na-optimize para sa machine learning at pagpoproseso ng AI, na nagpapagana ng mga advanced na analytics at intelligent na mga application.
Nabe-verify na Integridad ng Data: Ginagamit ang mga itinatag na mekanismo ng pinagkasunduan at mga cryptographic na patunay upang matiyak na ang lahat ng data na na-access sa pamamagitan ng network ay tumpak at tamper-proof.
Developer-Friendly Tooling: Nag-aalok ng mga komprehensibong API, SDK, at development framework para i-streamline ang paggawa ng mga application na Web3 na batay sa data.
Sa isang komunidad na higit sa 396,000 miyembro, ang Chainbase ay nagpakita ng malakas na interes sa merkado at pag-aampon. Ang mapagkumpitensyang mga bentahe nito ay nakasalalay sa dulo-sa-dulo nitong diskarte sa imprastraktura ng data ng blockchain:
Teknikal na Superiority: Ang arkitektura ng dual-chain ay higit na gumaganap sa mga tradisyonal na single-chain na solusyon sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mataas na throughput na may mababang latency.
Modelong Pang-ekonomiya: Ang mahusay na idinisenyong C token na ekonomiya ay nagbibigay ng mga napapanatiling insentibo para sa lahat ng kalahok sa network, na sumusuporta sa pangmatagalang paglago at katatagan ng ecosystem.
Pagsasama ng Ecosystem: Sa multi-chain compatibility at AI-ready data formatting, ang Chainbase ay nakaposisyon bilang isang kritikal na layer ng imprastraktura para sa susunod na henerasyon ng mga Web3 application.
Gamit ang Hyperdata Network Architecture nito, binabago ng Chainbase ang on-chain na aktibidad sa structured, verifiable, at machine-readable na data na na-optimize para sa mga modelo ng AI at mga desentralisadong application. Ang arkitektura na ito ay binubuo ng maraming magkakaugnay na mga layer, bawat isa ay sumusuporta sa isang partikular na yugto ng pipeline ng pagproseso ng data.
Layer ng Data Access
Pinamamahalaan ng layer na ito ang pag-access at pag-imbak ng data ng network, na sumusuporta sa parehong mga senaryo sa pag-stream at pagpoproseso ng batch. Nagbibigay din ito ng mga mekanismo para sa pag-verify ng validity ng data. Bilang isang pangunahing bahagi ng imprastraktura ng Chainbase, tinitiyak nito ang mahusay at maaasahang pag-access sa data. Kabilang sa mga pangunahing tampok ang:
Pinag-isang Data Interface: Walang putol na pagsasama ng real-time na streaming at makasaysayang batch data, na nagpapagana ng on-demand na mga query mula sa mga application.
Suporta sa Multi-Storage: Tugma sa iba't ibang system ng storage, kabilang ang mga arkitektura ng data lake, Arweave (permanent storage), Amazon S3 (cloud storage), at IPFS (decentralized storage).
Data Integrity Proofs: Gumagamit ng mga zero-knowledge proofs at storage-based consensus paradigms para magarantiya ang availability at integridad ng data sa buong network.
Consensus Layer
Binuo sa CometBFT, tinitiyak ng layer na ito ang agarang finality at pagkakapare-pareho ng data sa lahat ng node, na nakakamit ang pagiging bago ng data sa pangalawang antas. Ito ay gumaganap ng isang kritikal na papel sa pag-secure ng network at pagtiyak na ang lahat ng mga kalahok ay ma-access ang parehong up-to-date na impormasyon. Ang mga pangunahing bahagi ay kinabibilangan ng:
CometBFT Integration: Pinagsasama ang mature na CometBFT consensus algorithm sa Delegated Proof-of-Stake (DPoS) para sa mahusay at secure na consensus sa buong network.
ABCI++ Protocol: Pinapalawak ang Application Blockchain Interface ng Cosmos upang isalin ang mga estado ng Chainbase Virtual Machine (CVM) sa mga format na katugma sa engine ng CometBFT consensus.
Staking Aggregator: Pinagsasama-sama ang mga staking token mula sa buong Cosmos ecosystem upang matiyak ang katatagan ng ekonomiya at seguridad ng network.
Execution Layer
Responsable para sa malakihang pagpoproseso ng data at lohika ng pagbabago ng data na nakabatay sa Manuscript, ang layer na ito ay ang computational core ng network ng Chainbase. Kabilang sa mga pangunahing bahagi ang:
Chainbase Virtual Machine (CVM): Isang nakatuong VM na sumusuporta sa parallel processing, mahusay na pagsasagawa ng mga gawain ng Manuscript upang pangasiwaan ang kumplikadong pagbabago ng data at mga daloy ng trabaho sa analytics.
Parallel Execution Engine: Gumagamit ng advanced na multithreading na teknolohiya upang paganahin ang parallel na pagproseso ng data, na higit na nangunguna sa mga tradisyonal na serial approach sa mga tuntunin ng throughput at performance.
ChainbaseDB (CDB): Isang hybrid database system na sumusuporta sa maraming storage engine, kabilang ang VectorDB (para sa AI embeddings), GraphDB (para sa relational data), at key-value storage para sa structured data.
Eigenlayer AVS Integration: Nakikinabang sa pang-ekonomiyang seguridad ng Ethereum sa pamamagitan ng restaking, tinitiyak na gumagana ang CVM sa isang ganap na desentralisado at secure na kapaligiran.
Co-Processing Layer
Idinisenyo upang mapadali ang pakikipagtulungan ng user sa pagpoproseso ng data at pagbuo ng AI, binibigyang-daan ng layer na ito ang mga indibidwal na pagkakitaan ang kanilang kadalubhasaan bilang mga nabibiling asset. Pinamamahalaan at binibigyang-insentibo sa pamamagitan ng C token system, pinalalakas nito ang isang dynamic at self-sustaining ecosystem. Kasama sa mga kakayahan ang:
Monetization ng Kaalaman: Kino-convert ang kadalubhasaan ng user sa pagproseso ng data, analytics, at AI sa on-chain na pang-ekonomiyang halaga.
Collaborative Development: Nagbibigay-daan sa pakikipagtulungan sa mga data scientist, developer, at domain expert para gumawa ng mga advanced na solusyon sa pagpoproseso ng data.
Paglago ng Ecosystem: Nagbibigay ng insentibo sa patuloy na pagbabago at pagpapahusay ng mga kakayahan sa pagproseso ng data ng network.
Ang pangunahing bahagi ng Chainbase ay Manuscript, isang programmable na framework para sa pagbuo ng mga pipeline sa pagproseso ng data. Tinutukoy nito ang mga standardized na schema para sa pagbabago ng magkakaibang data source sa mga structured na dataset.
Ang manuscript ay isang rebolusyonaryong blockchain data streaming framework na sumusuporta sa tuluy-tuloy na pagsasama ng on-chain at off-chain na data, na nagbibigay ng kapangyarihan sa mga developer na bumuo ng mga sopistikadong pipeline para sa kumplikadong pagbabago ng data at mga gawain sa pagsusuri.
Ang isa sa mga pinaka-makabagong feature ng Chainbase ay ang dual-staking security model nito, na nagpapahusay sa seguridad ng network sa pamamagitan ng multi-layered staking mechanisms:
Native Token Staking: Ang C token ay nakatatak gamit ang mga tradisyonal na mekanismo para makuha ang halaga ng network at magbigay ng pang-ekonomiyang seguridad.
Eigenlayer Restaking: Ipinapakilala ang Ethereum-based na mga token na may mababang volatility at mataas na liquidity, na higit na nagpapatibay ng seguridad sa ekonomiya sa pamamagitan ng muling pag-stake.
Pinagsama-samang Seguridad: Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga native at na-resake na mga token, nakakamit ng Chainbase ang isang antas ng cryptoeconomic na seguridad na lumalampas sa mga modelo ng single-layer staking.
Ang C ay ang katutubong token ng desentralisadong network ng data, na idinisenyo upang mapadali at magbigay ng insentibo sa iba't ibang aktibidad sa loob ng ecosystem. Bilang core ng network ng Chainbase, gumaganap ang C ng maraming kritikal na function upang suportahan ang isang mahusay na nakahanay na ekonomiya ng insentibo para sa lahat ng kalahok.
Bilang isang utility token, ang C ay nag-coordinate ng mga pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga provider ng data at mga consumer, na naghihikayat sa mahusay na organisasyon ng data habang tinitiyak ang pagganap ng pagpapatakbo ng network at matatag na paglago ng ecosystem.
Ang ekonomiya ng C token ay binuo sa paligid ng mga sumusunod na pangunahing prinsipyo:
Sustainable Growth: Ang pagkakahanay ng insentibo sa lahat ng kalahok ay nagsisiguro sa kahusayan ng pagpapatupad at mga consensus layer, na sumusuporta sa pangmatagalang pag-unlad at katatagan ng network.
Pagkontrol sa Inflation: Nililimitahan ang taunang pagpapalabas ng token sa 3%, nililimitahan ang inflation at pinapanatili ang pangmatagalang halaga para sa mga may hawak ng token.
Functional Demand: Ang isang malawak na hanay ng mga aktibidad sa network, tulad ng mga bayarin sa query, staking, at pag-access sa dataset, ay nangangailangan ng paggamit ng C token, na tinitiyak ang patuloy na utility.
Kinukuha ng C token ang napapanatiling halaga sa pamamagitan ng maraming mga stream ng kita:
Mga Bayarin sa Data Query
Gumagawa ang mga developer ng data ng Manuscripts para iproseso ang data ng blockchain, na bumubuo ng mga dataset na maaaring i-query. Ang mga query na ito ay nangangailangan ng pagbabayad sa C, na nagbibigay ng token na tunay na utility habang lumilikha ng mga pagkakataon sa kita para sa mga contributor sa network.
Modelo ng Pamamahagi ng Bayarin—Pagbibigay-insentibo sa mga pangunahing stakeholder:
80% sa Mga Operator at Delegator: Pangunahing ginagantimpalaan ang mga operator para sa pagpapanatili at pag-optimize ng mga mapagkukunan ng computing, na tinitiyak ang mahusay na pagproseso ng datos.
15% sa Mga Developer: Gantimpala ang mga nagbibigay ng mataas na kalidad na lohika sa pagproseso ng Manuscript.
5% Token Burn: 5% ng mga bayarin sa query ay sinusunog, na nagpapakilala ng deflationary pressure upang suportahan ang halaga ng token.
Operator Incentive Pool
15% ng kabuuang supply ng C token ay ilalabas sa loob ng anim na taon (2% taun-taon) upang gantimpalaan ang mga operator na nagbibigay ng maaasahan at magkakaibang mapagkukunan ng computing para sa malakihang pagproseso ng data.
Tinitiyak ng pangmatagalang mekanismo ng insentibo na ito na ang mga operator ay mananatiling nakatuon sa tagumpay ng network at patuloy na naghahatid ng mga de-kalidad na serbisyo.
Block Rewards
Ang mga block reward ay ibinibigay na may kontroladong taunang inflation rate na 2%, na nag-aalok ng pare-parehong mga insentibo upang suportahan ang pangmatagalang sustainability at seguridad ng network.
Ang ekonomiya ng C token ay idinisenyo sa paligid ng apat na pangunahing tungkulin ng stakeholder, bawat isa ay may malinaw na mga responsibilidad at mekanismo ng pabuya:
Mga Operator: Magbigay ng computing power para sa execution layer, magpanatili ng imprastraktura, magproseso ng mga query sa data, at matiyak ang katatagan ng network. 80% ng data query fee at 100% ng operator incentive pool.
Mga Validator: I-secure ang network at consensus layer sa pamamagitan ng pagpapatunay ng mga transaksyon at pagpapanatili ng integridad ng data. 100% ng mga block reward bilang kabayaran sa pagpapanatili ng seguridad at pinagkasunduan.
Mga Developer ng Data: Mag-ambag ng data transformation code, mga dataset, at lohika ng query. 15% ng mga bayarin sa query ng data para sa mataas na kalidad na mga kontribusyon ng manuskrito.
Mga Delegator: Mga token ng Stake C upang suportahan ang mga validator at operator, pagpapahusay ng seguridad sa ekonomiya at pagpapagana ng partisipasyon para sa mga walang teknikal na mapagkukunan. Ibahagi sa mga reward na nabuo ng mga node na sinusuportahan nila.
Ang token economy ng Chainbase ay nagsasama ng ilang mekanismo upang matiyak ang pangmatagalang seguridad at pagpapanatili:
Mekanismo ng Staking: Ang mga validator at delegator ay kinakailangang mag-stake ng mga C token, na iniayon ang kanilang mga interes sa pananalapi sa katatagan at seguridad ng network.
Mga Insentibo na Nakabatay sa Pagganap: Ang mga operator at validator na may mas mataas na performance ay tumatanggap ng mas malaking gantimpala, na nagtutulak ng patuloy na pagpapabuti at pagiging maaasahan.
Pagsasaayos ng Dynamic na Bayarin: Maaaring isaayos ang mga bayarin sa query batay sa aktibidad at pangangailangan ng network, na nagpapanatili ng balanse sa pagitan ng pagiging epektibo ng insentibo at mga gastos sa pagpapatakbo habang umaangkop sa mga kondisyon ng merkado.
Ang isa sa mga pinaka-nakakahimok na kaso ng paggamit para sa Chainbase ay nakasalalay sa pagsasama nito sa AI at mga machine learning system. Bilang isang advanced na platform na nagtulay sa mga teknolohiya ng AI sa blockchain, ang Chainbase ay nagbibigay ng mga makabagong solusyon para sa pamamahala ng data at analytics.
Ang imprastraktura na na-optimize ng AI nito ay sumusuporta sa:
Supply ng Data ng Pagsasanay: Maaaring ma-access ng mga modelo ng AI ang structured, na-verify na data ng blockchain para sa pagsasanay at inference, na nagbibigay-daan sa pagbuo ng mga advanced na on-chain intelligence system.
Real-Time Analytics: Ang mga algorithm ng machine learning ay maaaring magproseso ng streaming blockchain data sa real time upang suportahan ang mga application tulad ng pagtuklas ng panloloko, pagsusuri sa merkado, at predictive modeling.
Cross-Chain Intelligence: Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng multi-chain na data, ang mga AI system ay makakabuo ng mas malawak na mga insight para suportahan ang mas mahusay na paggawa ng desisyon.
Ang structured data architecture ng Chainbase ay angkop na angkop para sa mga DeFi application na nangangailangan ng real-time, cross-chain financial data access. Kasama sa mga kaso ng paggamit ang:
Pamamahala ng Portfolio: Maaaring ma-access ng mga platform ng pamumuhunan ang pinagsama-samang cross-chain na data ng asset upang mag-alok sa mga user ng pinag-isang view ng portfolio.
Pagtatasa ng Panganib: Ang mga institusyong pampinansyal ay maaaring magsagawa ng kumplikado, multi-chain na pagsusuri sa panganib gamit ang data ng Chainbase.
Pagsunod at Pag-uulat: Ang mga tool sa pagsunod sa regulasyon ay maaaring gumamit ng na-verify na data ng blockchain upang makabuo ng mga tumpak na ulat at matiyak ang pagsunod.
Ang Chainbase ay idinisenyo upang maging accessible sa isang malawak na hanay ng mga user—kabilang ang mga node operator, developer, data scientist, at pang-araw-araw na user—na nagbibigay-daan sa malawak na partisipasyon ng ecosystem:
Mga Serbisyo ng API: Madaling ma-access ng mga developer ang komprehensibong data ng blockchain sa pamamagitan ng mga simpleng tawag sa API, nang hindi kinakailangang magpanatili ng isang kumplikadong imprastraktura ng blockchain.
Mga Platform ng Analytics: Maaaring gamitin ng mga data scientist ang structured, AI-compatible na data upang bumuo ng mga advanced na platform ng analytics.
Mga Cross-Chain na Application: Maaaring bumuo ang mga developer ng mga multi-chain na application at ma-access ang pinag-isang data sa pamamagitan ng cross-chain na imprastraktura ng Chainbase.
Maaaring gamitin ng malalaking negosyo ang imprastraktura ng Chainbase para suportahan ang malawak na hanay ng mga aplikasyon sa negosyo:
Pagsubaybay sa Supply Chain: Subaybayan ang mga produkto at materyales sa maraming blockchain upang matiyak ang transparency at pagiging tunay.
User Analytics: Suriin ang gawi ng user sa iba't ibang blockchain platform para ma-optimize ang mga produkto at serbisyo.
Pananaliksik sa Market: I-access ang pinagsama-samang multi-chain market data upang suportahan ang madiskarteng paggawa ng desisyon.
Isinusulong ng Chainbase ang ecosystem nito sa pamamagitan ng Foundation initiative at isa itong frontrunner sa umuusbong na sektor ng DataFi. Habang lumalawak ang mga application ng Web3 at tumagos ang teknolohiya ng blockchain sa iba't ibang industriya, ang halaga ng data ng blockchain ay lumalaki nang husto, na nagbubukas ng napakalaking potensyal sa merkado ng DataFi.
Habang umiiral ang ilang mga provider ng data ng blockchain, ang Chainbase ay namumukod-tangi sa mga end-to-end na imprastraktura ng data at mga kakayahan sa AI-ready. Ang kakayahan nitong pagsama-samahin ang cross-chain na data, kasama ng mataas na performance at malakas na seguridad, ay nagpoposisyon nito bilang nangunguna sa industriya.
Maraming mga kadahilanan ang nagpapasigla sa paglago ng Chainbase at ang mas malawak na merkado ng imprastraktura ng data ng blockchain:
AI Adoption: Ang lumalagong integrasyon ng AI at blockchain ay nagtutulak ng pangangailangan para sa structured at madaling ma-access na data ng blockchain.
Cross-Chain Interoperability: Ang pagtaas ng fragmentation sa mga blockchain ecosystem ay nagha-highlight sa agarang pangangailangan para sa pinag-isang solusyon sa pag-access ng data.
Pag-ampon ng Enterprise: Ang tumataas na interes ng negosyo sa teknolohiya ng blockchain ay nagpapabilis ng pangangailangan para sa imprastraktura ng data na may gradong propesyonal.
Pagsunod sa Regulasyon: Habang tumitindi ang pagsusuri sa regulasyon sa mga aktibidad na nauugnay sa blockchain, patuloy na lumalaki ang pangangailangan para sa nabe-verify at naa-audit na mga pinagmumulan ng data.
Ang Chainbase ay kumakatawan sa isang pangunahing pagbabago sa imprastraktura ng data ng blockchain, na nag-aalok ng mga komprehensibong solusyon para sa pag-access ng data, pagproseso, at monetization. Ang matibay na teknikal na arkitektura nito, na sinamahan ng maingat na idinisenyong token economy, ay ginagawa itong pangunahing manlalaro sa umuusbong na DataFi ecosystem.
Ang C token ay hindi lamang isang utility asset. Pinapatibay din nito ang ekonomiyang nakahanay sa insentibo para sa lahat ng kalahok sa network. Sa pamamagitan ng sari-sari na mga stream ng kita, mga mekanismo ng value accrual, inflation control, functional utility, at economic security, ang token model ay naglalagay ng isang napapanatiling pundasyon para sa pangmatagalang paglago.
Tinitiyak ng makabagong arkitektura ng Chainbase ang mahusay na pagpoproseso at pag-access ng data, habang ang kanyang katutubong AI integration at mga cross-chain na kakayahan ay nagpoposisyon nito upang mapakinabangan ang lumalaking pangangailangan para sa intelligent na imprastraktura ng blockchain.
Naka-live na ngayon ang C token MEXC.
3) Piliin ang uri ng iyong order, ilagay ang dami at presyo, at kumpletuhin ang kalakalan
Disclaimer: Ang impormasyong ibinigay sa materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pananalapi, accounting, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, at hindi rin ito nagsisilbing rekomendasyon sa pagbili, pagbebenta, o paghawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nag-aalok ng impormasyong ito para sa mga layuning sanggunian lamang at hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mag-ingat kapag namumuhunan. Ang MEXC ay hindi mananagot para sa mga desisyon sa pamumuhunan ng mga user.