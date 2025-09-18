Gabay sa Baguhan: Masusing Pangkalahatang-ideya sa Teknikal na Pagsusuri ng Cryptocurrency

Ang teknikal na pagsusuri ay isang malawakang ginagamit na kasangkapan sa pamumuhunang pinansyal, na naglalayong hulaan ang mga susunod na galaw ng merkado sa pamamagitan ng pag-aaral ng kasaysayan ng paggalaw ng presyo at datos ng pag-trade. Tatalakayin sa artikulong ito ang mga pangunahing palagay sa likod ng teknikal na pagsusuri, susuriin ang apat na pangunahing salik na nakakaimpluwensya, at ipakikilala ang ilang klasikong teorya, upang matulungan ang mga investor na mas maunawaan at magamit ang teknikal na pagsusuri sa cryptocurrency trading.
Ang teknikal na pagsusuri ay may mahabang kasaysayan na nagsimula pa noong panahon ng Tokugawa shogunate sa Japan (1603–1867) at sa kalakalan ng bigas. Sa pagsisikap na maitala ang pagbabago ng presyo at mahulaan ang mga susunod na trend, lumikha ang isang mangangalakal na nagngangalang Homma Munehisa ng unang anyo ng candlestick charts.
Sa paglipas ng mga siglo, umunlad at lumawak ang pamamaraang ito tungo sa iba’t ibang anyo, na nagbigay-daan sa mga pangunahing candlestick charts, teknikal na mga indicator, at komprehensibong analytical frameworks tulad ng Dow Theory, Elliott Wave Theory, Gann Theory, at Chan Theory.
Bagama’t bawat paaralan ng pag-aaral ay may kanya-kanyang natatanging pamamaraan, iisa ang kanilang layunin: ang bigyang-kahulugan ang makasaysayang datos ng merkado upang mahulaan ang mga galaw ng presyo sa hinaharap at makahanap ng mga pagkakataon para kumita.
Ang lahat ng balangkas ng teknikal na pagsusuri ay nakabatay sa tatlong pangunahing palagay:
Ayon sa Efficient Market Hypothesis, sa isang ganap na kompetitibo at transparent na merkado, ang mga paggalaw ng presyo ay sumasalamin sa lahat ng magagamit na impormasyon, kabilang ang pundasyon ng proyekto, mga kondisyon sa makro-ekonomiya, distribusyon ng token, at iba pa. Ang prinsipyong ito ang nagsisilbing pundasyon ng teknikal na pagsusuri; kung wala ito, mawawalan ng saysay ang buong pamamaraan.
Ang mga paggalaw ng presyo ay hindi lubos na random; madalas silang sumusunod sa mga nakikilalang trend. Kapag naitatag na ang isang trend, kadalasan itong nananatili sa isang tiyak na panahon. Ito ang pinaka-sentrong konsepto sa teknikal na pagsusuri.
Kapag ang mga kondisyon ng merkado ay kahawig ng mga naganap sa nakaraan, madalas na nagdedesisyon ang mga investor batay sa naunang tagumpay o pagkabigo. Bilang resulta, ang kilos ng merkado at mga pattern ng presyo ay may tsansang maulit sa paglipas ng panahon.
Ang lahat ng pamamaraan ng teknikal na pagsusuri ay nakabatay sa sumusunod na apat na mahahalagang salik:
1) Presyo: Ang pinaka-direktang repleksyon ng aktibidad ng merkado, na kumakatawan sa pagkakasundo sa pagitan ng mga mamimili at nagbebenta.
2) Dami: Ipinapakita ang antas ng partisipasyon sa merkado. Ang mas mataas na dami ay nagpapahiwatig ng mas malakas na aktibidad at interes sa merkado, habang ang mas mababang dami ay nagpapakita ng nabawasang partisipasyon.
3) Oras: Ang yugto kung saan nabubuo at umuunlad ang mga pattern. Magkakaibang timeframe ang tumutugma sa magkakaibang antas ng pagbabago sa presyo.
4) Saklaw ng Presyo: Ang lawak ng pagbabago ng presyo sa loob ng isang takdang yugto. Sa pangkalahatan, mas mahahabang timeframe ang kadalasang nagbibigay-daan sa mas malalaking potensyal na paggalaw ng presyo.
Itinatag ni Charles Henry Dow, ang Dow Theory ay itinuturing na pundasyon ng lahat ng balangkas ng teknikal na pagsusuri sa merkado. Binubuo ito ng tatlong pangunahing palagay at limang mahahalagang prinsipyo, na bumubuo ng isang kumpletong trend-following system. Sa pinakapuso nito ay ang pag-uuri ng mga galaw ng presyo sa tatlong trend:
1) Pangunahing Trend (Primary Trend): Tumataagal ng isang taon o higit pa, at maaaring maging bullish, bearish, o isang yugto ng sideways consolidation.
2) Pangalawang Trend (Secondary Trend): Gumagalaw laban sa pangunahing trend, tumatagal mula tatlong linggo hanggang ilang buwan, at karaniwang nagre-retrace ng isa-katlo hanggang dalawang-katlo ng galaw ng pangunahing trend.
3) Maliit na Trend (Minor Trend): Mga panandaliang pagbabago sa loob ng mga pangalawang trend, kadalasan ay pang-araw-araw na pagsasaayos ng presyo. Bagama’t mahirap itong suriin nang nakahiwalay, nakakatulong ito sa pagkumpirma at pagbibigay-kahulugan sa direksyon ng pangunahing at pangalawang trend.
Illustration of the Three Trends in Dow Theory
Ang Elliott Wave Theory, na iminungkahi ng American securities analyst na si Ralph Nelson Elliott, ay nabuo sa pamamagitan ng kanyang pag-aaral sa Dow Jones Index, na nagbubuod sa ugnayan ng mga galaw ng presyo sa merkado at mga wave pattern. Kung ipinapaliwanag ng Dow Theory kung ano ang isang trend, ang Elliott Wave Theory naman ay nagbibigay ng mas detalyadong paglalarawan kung paano nagaganap ang trend na iyon.
1) Istruktura ng Wave
Batay sa klasipikasyon ng Dow Theory sa mga trend ng merkado, hinahati ng Elliott Wave Theory ang isang buong market cycle sa walong wave: limang impulse waves at tatlong corrective waves.
Bawat wave ay may mas maliliit na wave (sub-waves), at ang bawat wave ay bahagi rin ng mas malaking wave.
Sa bull market model, ang limang impulse waves ay gumagalaw pataas, karaniwang tinatatakan bilang Waves 1, 2, 3, 4, at 5, habang ang mga corrective waves ay gumagalaw pababa, tinatatakan bilang Waves A, B, at C.
Sa kabaligtaran, sa bear market, ang limang impulse waves ay gumagalaw pababa, at ang mga corrective waves naman ay gumagalaw pataas.
Bull Market Wave Theory Chart
2) Istruktura ng Wave Nesting
Ang mga estruktura ng wave ay hindi basta simpleng mga siklo, maaari rin silang magpatong o mag-nest sa isa’t isa. Sa madaling salita, anumang partikular na price wave ay maaaring umiral nang sabay-sabay sa iba’t ibang antas ng market cycles (na tumutugma sa pangunahing trend, pangalawang trend, at maliliit na pagbabago sa Dow Theory). Ang isang kumpletong limang-wave o tatlong-wave na estruktura ay maaaring bumuo lamang ng isang mas maliit na wave sa loob ng mas malaking wave cycle; sa kabilang banda, anumang mas maliit na wave sa loob ng isang siklo ay maaari ring hatiin sa micro-structure ng mga motive waves o corrective waves.
Ang Gann Theory ay binuo ni William D. Gann, isa sa mga pinakamatagumpay na investor ng ika-20 siglo. Sa paggamit ng matematika, heometriya, relihiyon, at astronomiya, lumikha si Gann ng isang natatanging sistema ng teknikal na pagsusuri na pinagsasama ang oras at presyo. Sinasaklaw nito ang iba’t ibang trading rules, retracement principles, at cycle theories, tulad ng 21 Trading Rules ni Gann, 12 Trading Principles, Gann Retracement Rules, Cycle Theory, Wave Principles, Division Ratios, Market Geometry, at iba’t ibang charting tools.
Mahahalagang Elemento ng Gann Theory ay kinabibilangan ng:
1) Pagbabago-bago ng presyo bilang pundasyon ng market cycles: Ang presyo ay gumagalaw sa anyo ng pagtaas at pagbaba. Kapag ang presyo ay lumipat mula sa pagtaas patungong pagbaba, ang mga retracement level na 25%, 50%, at 75% ay madalas na nagsisilbing mahahalagang support zones. Kapag nagsimulang tumaas ang presyo mula sa pinakamababang punto, ang mga multiplier tulad ng 1.25, 1.5, at 2 ay madalas na nagmamarka ng mahahalagang resistance levels.
2) Tagal ng rebound cycle: Sa isang uptrend, kung sinusukat sa buwan, karaniwang hindi tumatagal ng higit sa 2 buwan ang mga correction. Kung sinusukat sa linggo, madalas na tumatagal ng 2–3 linggo ang mga pullback. Sa panahon ng matitinding pagbagsak, ang mga panandaliang rebound ay maaaring tumagal ng 3–4 na buwan.
3) Mga time cycle: Ang mga pangmatagalang siklo ay karaniwang umaabot ng 20, 30, o higit pang 60 taon. Ang mga panggitnang siklo ay 1, 2, o 3 taon. Ang mga panandaliang siklo ay maaaring kasing-ikli ng 4 na minuto.
4) Mahahalagang cyclical turning points: Ang 10-taon at 7-taon na pagitan ay madalas na kumakatawan sa mahahalagang pagbabaligtad ng siklo, na kapaki-pakinabang para sa pag-forecast ng malalaking tuktok at ilalim ng merkado.
Ang Chan Theory ay isang balangkas ng teknikal na pagsusuri na binuo ng Chinese online figure na si Chan Zhong Shuo Chan. Isa itong sistemang nakabatay sa heometriya na nagdededuces ng galaw ng merkado hakbang-hakbang mula sa mga structural pattern, na ang layunin ay lubos na mauri ang lahat ng posibleng paggalaw ng presyo at magabayan ang praktikal na mga desisyon sa pag-trade.
Ang pangunahing prinsipyo ng Chan Theory ay "lahat ng trend ay dapat kumpleto," na kinabibilangan ng sumusunod na mahahalagang ideya:
1) Ang mga paggalaw ng merkado ay maaaring uriin sa tatlong uri: uptrend, downtrend, at consolidation.
2) Anumang naibigay na uri ng trend ay dapat tumakbo sa buong kurso nito bago magtapos.
3) Ang bawat nakumpletong trend ay naglalaman ng "central axis," isang istraktura na binubuo ng tatlong mas maliliit na trend ng susunod na mas mababang time frame.
4) Kapag nakumpleto ang isang trend, hindi maiiwasang lumipat ito sa isa sa iba pang dalawang uri. Halimbawa, pagkatapos matapos ang isang downtrend, lilipat ang market sa alinman sa consolidation o isang uptrend.
Teorya
Mga Pangunahing Tampok/Katangian
Angkop Para sa
Dow Theory
Binibigyang-diin ang pagsunod sa trend
Pagtukoy sa pangkalahatang direksyon ng merkado
Elliott Wave Theory
Hinahati-hati ang mga trend sa mga structured, hierarchical wave
Kalagitnaan hanggang pangmatagalang pagsusuri sa merkado
Gann Theory
Nakatuon sa tiyak na kaugnayan sa pagitan ng oras at presyo
Long-cycle market forecasting
Chan Theory
Gumagamit ng mga geometric na pamamaraan upang mabilang ang mga istruktura ng trend
Pagtukoy ng tumpak na mga entry at exit point
Sa pabago-bagong merkado ng cryptocurrency, ang teknikal na pagsusuri ay isang napakahalagang kasangkapan sa pamumuhunan. Kung ikukumpara sa mga tradisyunal na merkado, ang crypto assets ay tuluy-tuloy ang kalakalan 24/7 at mabilis tumutugon sa mga pagbabagong dulot ng impormasyon, na ginagawa ang teknikal na pagsusuri na mas praktikal sa pagbuo ng mga estratehiya sa pag-trade.
Ang pag-aaral at pag-master ng teknikal na pagsusuri ay nag-aalok ng ilang mahahalagang benepisyo:
Tinutulungan ng teknikal na pagsusuri ang mga investor na matukoy kung ang merkado ay nasa isang uptrend, downtrend, o yugto ng konsolidasyon, kaya naiiwasan ang habol-presyo sa tuktok o ang pagbebenta sa pinakamababa dahil sa pagkataranta. Pinapataas nito ang win rate ng mga trade at pinapabuti ang kahusayan sa paggamit ng kapital.
Sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga antas ng pagkuha ng kita at paghinto ng pagkalugi, at pagsusuri sa mga sona ng suporta at paglaban, nagbibigay-daan ang teknikal na pagsusuri sa mga investor na makapaghanda ng mga hakbang nang maaga, kaya nababawasan ang mga pagkaluging dulot ng biglaang paggalaw ng merkado.
Tinutulungan ng teknikal na pagsusuri ang mga investor na maiwasan ang mga desisyong nakabatay sa emosyon, pinapalakas ang disiplina, at nagbibigay-daan sa kanila na harapin ang mga emosyon ng tao gaya ng kasakiman at takot nang may higit na kapanatagan.
Napakalawak ng iba’t ibang paraan ng teknikal na pagsusuri na makikita sa merkado, na may magkakaibang antas ng pagiging kumplikado. Bawat investor ay may kanya-kanyang katangian ng personalidad, risk preferences, at trading timeframes, na nangangahulugang mag-iiba ang angkop na sistema ng teknikal na pagsusuri para sa bawat tao. Sa isang mabilis magbago na merkado, walang iisang paraan na kayang humawak sa lahat ng sitwasyon. Totoo ito lalo na sa mga yugto ng matinding emosyonal na volatility, kung saan ang teknikal na pagsusuri ay maaaring maging “baluktot” at magdulot ng maling pagpapasya.
Samakatuwid, mainam para sa mga investor na pumili ng mga estratehiya batay sa kanilang antas ng karanasan:
Ang mga baguhan ay maaaring magsimula sa candlestick patterns at Dow Theory upang bumuo ng pundasyong pag-unawa sa mga trend.
Ang mga intermediate na trader ay maaaring lumipat sa Elliott Wave Theory at mga Gann tools upang palakasin ang kanilang kakayahan sa pagsusuri ng mga istruktura ng trend.
Ang mga advanced na trader ay maaaring mag-aral ng Chan Theory upang mapahusay ang kanilang pagsusuri sa mas komplikadong galaw ng merkado.
Anuman ang paraang piliin, ang pagpapanatili ng independiyenteng paghatol at makatwirang pag-iisip ay nananatiling mahalaga. Bagama’t makapagbibigay ang teknikal na pagsusuri ng makapangyarihang mga kasangkapan para sa pagte-trade, hindi nito kayang isaalang-alang ang lahat ng pangunahing variable. Sa kabilang banda, ang fundamental analysis, sa pamamagitan ng pagsusuri sa halaga ng proyekto, datos pinansyal, mga siklo ng industriya, at polisiya sa makro-ekonomiya, ay nag-aalok ng mas matatag na batayan para sa mga desisyong pamumuhunan.
Tanging sa pamamagitan ng pagsasama ng teknikal at fundamental na pagsusuri—na nasasaklaw ang parehong ritmo ng merkado at pangmatagalang halaga—maaaring makabuo ang mga investor ng mas matatag at mas nababagay na estratehiya sa pamumuhunan. Sa isang hindi tiyak na merkado, ang pagiging makatwiran at ang multidimensional na pagsusuri ang mahahalagang hakbang tungo sa pagiging isang ganap na bihasang investor.
Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa mga pamumuhunan, buwis, legal na usapin, pananalapi, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito isang rekomendasyon na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mamuhunan nang maingat. Ang lahat ng mga desisyon sa pamumuhunan at mga resulta ay ang tanging responsibilidad ng user.