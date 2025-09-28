Sa crypto trading, ang technical indicator analysis ay tumutukoy sa isang quantitative method na gumagamit ng mathematical at statistical formula upang masuri ang mga trend ng market. Sa pamamagitan nSa crypto trading, ang technical indicator analysis ay tumutukoy sa isang quantitative method na gumagamit ng mathematical at statistical formula upang masuri ang mga trend ng market. Sa pamamagitan n
Matuto pa/Mga Gabay sa Baguhan/Mga Teknikal na Indicator/Paano ang t...etong Gabay

Paano ang tungkol sa: Master Market Trends na may Crypto Trading Indicators: Isang Kumpletong Gabay

Setyembre 28, 2025
0m
#Basic#K-Line Indicators#Teknikal na Pagsusuri
MAY
MAY$0.01426+1.35%
Mind-AI
MA$0.0003488-1.74%
Bears and Salmon
BANDS$0.0000834-14.37%
Index Cooperative
INDEX$0.5333+14.05%
Massa
MAS$0.00482+2.55%


Sa crypto trading, ang technical indicator analysis ay tumutukoy sa isang quantitative method na gumagamit ng mathematical at statistical formula upang masuri ang mga trend ng market. Sa pamamagitan ng pagproseso ng data ng presyo at dami sa pamamagitan ng mga partikular na kalkulasyon, nagbibigay ito sa mga mamumuhunan ng mga intuitive na insight sa direksyon ng merkado. Nag-aalok ang MEXC ng malawak na hanay ng mga tool sa teknikal na pagsusuri, kabilang ang mga klasikong indicator gaya ng Moving Average (MA), Exponential Moving Average (EMA), Moving Average Convergence Divergence (MACD), Bollinger Bands (BOLL), at Relative Strength Index (RSI).


1. Pangkalahatang-ideya ng Mga Karaniwang Teknikal na Indicator


1） Moving Average (MA)


Ang Moving Average (MA) ay isang teknikal na indicator na nagpapakita ng average na presyo ng isang asset sa isang partikular na panahon sa isang linear na anyo. Nakakatulong ito na pabilisin ang mga panandaliang pagbabago sa presyo, na ginagawang mas nakikita ang mga pinagbabatayan na trend. Mayroong ilang mga uri ng moving average, kabilang ang Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA), at Weighted Moving Average (WMA).


Halimbawa: Gamit ang BTC sa pang-araw-araw na tsart bilang isang halimbawa, ang dilaw na linya ay kumakatawan sa MA5. Noong Agosto 5, ang presyo ng BTC ay bumaba at umabot sa linya ng MA5, mabilis na nakahanap ng suporta, at pagkatapos ay tumaas nang husto, na nagpapahiwatig ng isang panandaliang bounce mula sa moving average.


2） Exponential Moving Average (EMA)


Ang Exponential Moving Average (EMA) ay nagtatalaga ng mas malaking timbang sa mas kamakailang data ng presyo, na ginagawa itong mas tumutugon sa mga pagbabago sa presyo kumpara sa simpleng moving average. Ang EMA ay karaniwang ginagamit upang makuha ang mga panandaliang trend at tukuyin ang mga potensyal na pagbabago ng trend.


Halimbawa: Gamit ang BTC sa pang-araw-araw na tsart bilang isang halimbawa, ang dilaw na linya ay kumakatawan sa EMA5 at ang purple na linya ay kumakatawan sa EMA10. Madalas na ginagamit ng mga mangangalakal ang mga crossover ng EMA bilang mga potensyal na signal ng pagbili o pagbebenta. Halimbawa, maaaring makilala ang isang pagkakataon sa pagbili sa 8:00 A.M. noong Hunyo 24, kapag naganap ang isang bullish crossover.


3） Moving Average Convergence Divergence (MACD)


Ang Moving Average Convergence Divergence (MACD) ay isang momentum indicator na bumubuo ng mga signal sa pamamagitan ng pagkalkula ng pagkakaiba sa pagitan ng dalawang moving average at pagmamasid sa kanilang mga crossover. Ito ay ginagamit upang masuri ang lakas ng isang trend ng presyo at ang posibilidad ng isang pagbaliktad. Binubuo ang MACD ng tatlong bahagi: ang mabilis na linya (DIF), ang mabagal na linya (DEA), at ang histogram (mga MACD bar), na nag-o-oscillate sa itaas o sa ibaba ng baseline.


Halimbawa: Ang pagkuha ng BTC bilang isang halimbawa, ang MACD indicator ay may kasamang dalawang linya: ang mabilis na linya (dilaw na linya sa chart) at ang mabagal na linya (lilang linya). Kapag ang mabilis na linya ay tumawid sa itaas ng mabagal na linya, ito ay kilala bilang isang "bullish crossover" o "golden cross," na nagpapahiwatig ng isang potensyal na uptrend. Sa kabaligtaran, kapag ang mabilis na linya ay tumawid sa ibaba ng mabagal na linya, ito ay bumubuo ng isang "bearish crossover" o "death cross," na nagpapahiwatig ng isang potensyal na downtrend.


4） Bollinger Bands (BOLL)


Sinusukat ng Bollinger Bands (BOLL) ang volatility ng market at tinutukoy ang mga potensyal na kondisyon ng overbought o oversold. Ang indicator ay binubuo ng tatlong linya: ang Upper Band (UP), ang Middle Band (MID), at ang Lower Band (DN).


Halimbawa: Ayon sa Bollinger Band mean reversion na diskarte, ang mga presyo ay may posibilidad na mag-iba-iba sa loob ng hanay na nabuo ng upper at lower bands. Bagama't ang mga presyo ay maaaring pansamantalang masira sa mga banda na ito, sa pangkalahatan ay bumabalik sila sa hanay sa paglipas ng panahon. Samakatuwid, ang isang breakout sa itaas o ibaba ng mga banda ay maaaring bigyang-kahulugan bilang isang signal ng kalakalan. Halimbawa, noong Abril 8, bumaba ang presyo ng BTC sa ibaba ng lower band, na maaaring tingnan bilang isang potensyal na signal ng pagbili.


5） Relative Strength Index (RSI)


Ang Relative Strength Index (RSI) ay isang momentum oscillator na sumusukat sa magnitude ng kamakailang mga pagbabago sa presyo upang suriin ang mga kondisyon ng overbought o oversold. Bumubuo ito ng halaga sa pagitan ng 0 at 100 sa pamamagitan ng pagkalkula ng average na mga nadagdag at natalo sa isang partikular na yugto ng panahon.


Halimbawa: Ang RSI ay nagbabago sa loob ng hanay ng 0 hanggang 100. Ang isang mas mataas na halaga ay nagpapahiwatig ng malakas na bullish momentum, habang ang isang mas mababang halaga ay nagmumungkahi ng bearish na dominasyon. Halimbawa, noong Nobyembre 11, 2024, lumampas ang RSI ng BTC sa itaas na threshold, na nagpapahiwatig ng kondisyong overbought, isang potensyal na pagkakataon sa short-selling.


2. Mga Kalamangan at Kahinaan ng Mga Karaniwang Teknikal na Indicator


Teknikal na Indicator
Mga Kalamangan
Mga Kahinaan
Moving Average (MA)
Sinasala ang panandaliang pagbabagu-bago ng presyo; nagbibigay ng mga antas ng suporta/paglaban at mga signal ng pagbabaligtad ng trend.
Nagla-lag sa likod ng presyo; hindi epektibo sa patagilid na mga merkado at maaaring mailigaw ng mga outlier.

Exponential Moving Average (EMA)
Mas mabilis na tumutugon sa mga pagbabago sa presyo; nag-aalok ng mas mahusay na pagpapakinis at kakayahang umangkop.
Maaaring maging sobrang sensitibo, na humahantong sa mga maling signal; maaaring makabuo ng hindi mapagkakatiwalaang mga signal ng maagang pagbaligtad.
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
Malakas na kakayahan sa pagsunod sa trend; Ang pagkakaiba-iba sa pagitan ng presyo at MACD ay nakakatulong na matukoy ang mga pagbaliktad.
Nagdurusa mula sa lag; madaling kapitan ng mga maling signal sa panahon ng patagilid/pagsasama-sama ng mga merkado.
Bollinger Bands (BOLL)
Epektibong sumasalamin sa pagkasumpungin ng merkado at nagbibigay ng mga antas ng suporta/paglaban; nakakatulong ang mid-band sa pagtatasa ng trend.
Lagging indicator; maaaring mapanlinlang sa panahon ng mga maling breakout.
Relative Strength Index (RSI)
Malinaw na nagpapahiwatig ng mga kundisyon ng overbought o oversold at sinusukat ang lakas ng trend.
Mahilig sa ingay sa iba't ibang mga merkado; lubhang sensitibo sa napiling yugto ng panahon at maaaring mangailangan ng mga pagsasaayos.

3. Mga Benepisyo ng Pag-aaral ng mga Teknikal na Indicator


3.1 Wastong Pagtuklas sa Mga Trend sa Market


Sa pamamagitan ng paggamit ng mga indicator gaya ng Moving Averages (MA) at ang Moving Average Convergence Divergence (MACD), mas malinaw na matutukoy ng mga investor ang parehong pangmatagalang trend at panandaliang pagbabago sa merkado. Nakakatulong ito sa kanila na mag-time entry at lumabas nang mas epektibo. Halimbawa, kapag ang isang panandaliang Exponential Moving Average (EMA) ay tumawid sa itaas ng isang pangmatagalang EMA upang bumuo ng isang "golden cross," maaari itong magpahiwatig ng simula ng isang uptrend, isang potensyal na pagkakataon sa pagbili.

3.2 Mabisang Pamamahala sa Panganib sa Trading


Ang mga teknikal na indicator ay maaaring magsilbi bilang mga sanggunian para sa mga antas ng suporta at paglaban, na tumutulong sa mga mamumuhunan na magtakda ng makatwirang mga target na stop-loss at take-profit. Halimbawa, ang upper at lower bands ng Bollinger Bands (BOLL) indicator ay makikita bilang mga dynamic na resistance at support zone. Kapag ang presyo ay umabot sa itaas na banda, maaaring isaalang-alang ng mga mamumuhunan ang pagbebenta ng bahagi o lahat ng kanilang mga pag-aari upang makakuha ng kita; kapag ang presyo ay umabot sa mas mababang banda, maaaring ito ay isang pagkakataon na bumili sa mas mababang antas ng panganib.

3.3 Pagpapahusay sa Siyentipikong Batayan ng mga Desisyon sa Trading


Ang mga teknikal na tagapagpahiwatig ay nagbibigay ng nasusukat na data na tumutulong sa pagtanggal ng paggawa ng desisyon batay lamang sa emosyon o intuwisyon. Ang Relative Strength Index (RSI), halimbawa, ay sumusukat sa mga kondisyon ng overbought at oversold. Kapag ang RSI ay lumampas sa 70, ito ay nagmumungkahi na ang asset ay maaaring overbought at isang pagwawasto ng presyo ay maaaring nalalapit. Nagbibigay-daan ito sa mga mamumuhunan na mag-ingat at maiwasan ang bulag na paghabol sa mga rally ng presyo, na binabawasan ang panganib sa mga pabagu-bagong kondisyon.

4. Paano Mag-set Up ng Mga Teknikal na Indicator sa MEXC


Ipapakita namin ang proseso ng pag-setup gamit ang Futures trading interface ng MEXC. Ang mga hakbang para sa Spot trading ay eksaktong pareho.

1) Buksan ang opisyal na website ng MEXC at mag-log in sa iyong account. Pagkatapos, mag-click sa Futures para makapasok sa pahina ng Futures trading.

2) Sa tuktok ng candlestick chart, i-click ang Indicators button.

3) Sa indicator panel, lagyan ng check ang mga kahon para sa mga indicator na gusto mong idagdag. Halimbawa, MA - Moving Average, tulad ng ipinapakita sa larawan sa ibaba.

4) I-click ang Kumpirmahin upang kumpletuhin ang setup ng indicator.


5. Konklusyon


Nag-aalok ang MEXC ng malawak na hanay ng mga teknikal na tagapagpahiwatig, bawat isa ay may mga natatanging katangian na angkop para sa iba't ibang sitwasyon ng kalakalan. Kapag ginagamit ang mga tool na ito, dapat isaalang-alang ng mga mamumuhunan ang kanilang mga indibidwal na cycle ng kalakalan, pagpapaubaya sa panganib, at kasalukuyang mga kondisyon ng merkado upang bumuo ng isang diskarte na pinagsasama ang mga tagapagpahiwatig nang epektibo. Dahil sa mabilis at pabago-bagong katangian ng crypto market, mahalaga para sa mga mangangalakal na patuloy na pinuhin at ayusin ang kanilang mga kumbinasyon ng indicator sa pamamagitan ng real-world na pagsasanay. Makakatulong ang adaptive na diskarte na ito na tumuklas ng mas magagandang pagkakataon sa pangangalakal, pamahalaan ang panganib nang mas epektibo, at sa huli ay mapabuti ang pangkalahatang pagganap ng kalakalan.

Para sa mga mamumuhunan, ang pag-unawa kung paano gamitin ang mga pangunahing teknikal na tagapagpahiwatig na ito sa MEXC, kasama ang kanilang mga lakas at limitasyon, ay napakahalaga sa paggawa ng matalinong mga desisyon sa crypto trading. Sa pamamagitan ng pag-master ng parehong application at platform setup ng mga tool na ito, ang mga user ay magiging mas mahusay na magagamit upang mag-navigate sa pagkasumpungin ng merkado nang may kumpiyansa at disiplina.


Inirerekomendang Pagbasa:

  • Bakit Pipiliin ang MEXC Futures? Makakuha ng mas malalim na insight sa mga pakinabang at natatanging feature ng MEXC Futures para matulungan kang manatiling nangunguna sa market.
  • MEXC Futures Trading Tutorial (Website) Alamin ang buong proseso ng kalakalan ng Futures sa web platform nang detalyado, na ginagawang madali upang makapagsimula at mag-navigate sa Futures trading nang may kumpiyansa.

Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa mga pamumuhunan, buwis, legal na usapin, pananalapi, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, at hindi rin ito rekomendasyon na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mamuhunan nang maingat. Ang lahat ng mga desisyon sa pamumuhunan at mga resulta ay ang tanging responsibilidad ng gumagamit.


Pagkakataon sa Merkado
MAY Logo
MAY Live na Presyo (MAY)
$0.01426
$0.01426$0.01426
+0.42%
USD
MAY (MAY) Live na Tsart ng Presyo

Mga Popular na Artikulo

Pag-unawa sa Auto-Deleveraging (ADL): Isang Kritikal na Tool sa Pamamahala ng Panganib para sa Kalakalan sa Futures

Pag-unawa sa Auto-Deleveraging (ADL): Isang Kritikal na Tool sa Pamamahala ng Panganib para sa Kalakalan sa Futures

Sa cryptocurrency derivatives market, partikular saleveraged futures trading, ang mga systemic risk mula sa volatility ng merkado ay laging naroroon. Upang masiguro ang katatagan ng platform sa panaho

Ano ang MEXC AI Model Copy Trade?

Ano ang MEXC AI Model Copy Trade?

1. Ano ang AI Model Copy Trade?Ang AI Model Copy Trade ay isang intelihenteng feature ng Copy Trade na inilunsad ng MEXC na nagbibigay-daan sa iyo na walang hirap na sumunod sa mga AI model para sa au

Ano ang Rayls (RLS)? Isang Kumpletong Panimula sa Blockchain para sa mga Bangko

Ano ang Rayls (RLS)? Isang Kumpletong Panimula sa Blockchain para sa mga Bangko

Key Takeaways1）Ang Rayls ay isang blockchain na ginawa partikular para sa mga bangko at institusyon ng pananalapi, na nagbibigay-daan sa mga sumusunod sa regulasyon, pribado, at scalable na on-chain n

Gabay sa MEXC Pre-Market Trading: Paano Mag-trade ng mga Token Bago ang Listing at FAQ

Gabay sa MEXC Pre-Market Trading: Paano Mag-trade ng mga Token Bago ang Listing at FAQ

1. Ano ang Pre-Market Trading?Ang Pre-Market Trading ay isang serbisyong OTC Trading na inaalok ng MEXC. Binibigyan nito ang mga trader ng pagkakataong bumili at magbenta ng mga bagong token bago ang

Mga Kaugnay na Artikulo

Paano Tingnan ang MEXC Futures Account Assets at Mga Bukas na Posisyon Para sa Mas Pinahusay na Pag-trade

Paano Tingnan ang MEXC Futures Account Assets at Mga Bukas na Posisyon Para sa Mas Pinahusay na Pag-trade

Ang kalakalan ng futures sa cryptocurrency ay naging popular sa mga investor dahil sa pagiging flexible nito at sa malawak na saklaw ng mga pares ng kalakalan. Ang MEXC Futures, partikular, ay kinikil

Gabay sa Baguhan: Masusing Pangkalahatang-ideya sa Teknikal na Pagsusuri ng Cryptocurrency

Gabay sa Baguhan: Masusing Pangkalahatang-ideya sa Teknikal na Pagsusuri ng Cryptocurrency

Ang teknikal na pagsusuri ay isang malawakang ginagamit na kasangkapan sa pamumuhunang pinansyal, na naglalayong hulaan ang mga susunod na galaw ng merkado sa pamamagitan ng pag-aaral ng kasaysayan ng

Pag-master ng mga Linya ng Presyo at Mataas-Mababang Linya ng Presyo para sa Tagumpay sa Crypto Trading

Pag-master ng mga Linya ng Presyo at Mataas-Mababang Linya ng Presyo para sa Tagumpay sa Crypto Trading

Sa cryptocurrency trading, ang candlestick charts ay isang mahalagang kasangkapan para sa araw-araw na pagsusuri ng merkado ng mga trader. Kabilang dito, ang linya ng presyo sa mataas-mababang linya n

Gabay sa MEXC Pre-Market Trading: Paano Mag-trade ng mga Token Bago ang Listing at FAQ

Gabay sa MEXC Pre-Market Trading: Paano Mag-trade ng mga Token Bago ang Listing at FAQ

1. Ano ang Pre-Market Trading?Ang Pre-Market Trading ay isang serbisyong OTC Trading na inaalok ng MEXC. Binibigyan nito ang mga trader ng pagkakataong bumili at magbenta ng mga bagong token bago ang

Mag-sign Up sa MEXC
Mag-sign Up at Makatanggap ng Hanggang 10,000 USDT Bonus