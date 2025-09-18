Pag-master ng mga Linya ng Presyo at Mataas-Mababang Linya ng Presyo para sa Tagumpay sa Crypto Trading

Sa cryptocurrency trading, ang candlestick charts ay isang mahalagang kasangkapan para sa araw-araw na pagsusuri ng merkado ng mga trader. Kabilang dito, ang linya ng presyo sa mataas-mababang linya nSa cryptocurrency trading, ang candlestick charts ay isang mahalagang kasangkapan para sa araw-araw na pagsusuri ng merkado ng mga trader. Kabilang dito, ang linya ng presyo sa mataas-mababang linya n
Sa cryptocurrency trading, ang candlestick charts ay isang mahalagang kasangkapan para sa araw-araw na pagsusuri ng merkado ng mga trader. Kabilang dito, ang linya ng presyo sa mataas-mababang linya ng presyo ay mga pangunahing bahagi na kritikal sa technical analysis. Ang tamang pag-unawa at paggamit nito ay makatutulong sa mga trader na mas maipaliwanag ang mga galaw at trend ng merkado, na nagbibigay-daan sa paggawa ng mas matalinong desisyon sa pag-trade.
Ang linya ng presyo ay karaniwang tumutukoy sa marka ng pagsasara ng presyo para sa kasalukuyang panahon sa tsart. Sa isang cryptocurrency candlestick chart, ang pagkonekta sa mga presyo ng pagsasara sa loob ng isang partikular na hanay ng oras ay bumubuo ng pamilyar na line chart.
Ang mataas-mababang linya ng presyo ay tumutukoy sa linyang nabuo ng pinakamataas na presyo at ang pinakamababang presyo sa isang candlestick chart. Ipinapakita ng linyang ito ang hanay ng presyo para sa bawat panahon ng pangangalakal at nagbibigay ng pangunahing impormasyon sa pagkasumpungin at saklaw ng presyo.
Gaya ng ipinapakita sa figure sa ibaba, para sa BTC perpetual futures sa pagitan ng Hulyo 24 at Hulyo 27, ang mataas-mababang linya ng presyo ay nagmamarka ng pinakamataas na presyo na 119,445.2 USDT at pinakamababang presyo na 114,672.9 USDT. Ipinapahiwatig nito ang hanay ng presyo sa panahong iyon. Samantala, ang berdeng linya ng presyo sa 116,829.8 USDT ay kumakatawan sa kasalukuyang presyo ng pagsasara ng merkado para sa BTC perpetual futures.
Pagsusuri ng Trend: Ang isang line chart na nabuo sa pamamagitan ng pagkonekta ng mga linya ng presyo ay tumutulong sa mga mangangalakal na suriin ang pangkalahatang trend ng presyo, kung ang presyo ay nasa uptrend, downtrend, o patagilid na paggalaw. Kasabay ng paggalaw ng mataas-mababang linya ng presyo, higit nitong kinukumpirma ang mga trend ng presyo at pagkasumpungin. Kung ang linya ng presyo ay patuloy na tumataas, ito ay nagpapahiwatig ng malakas na presyon ng pagbili; sa kabaligtaran, ang patuloy na pagbaba ay nagpapahiwatig ng bearish na pangingibabaw.
Pagkilala sa Mga Antas ng Suporta at Paglaban: Ang mataas-mababang linya ng presyo ay nagpapakita ng buong hanay ng mga pagbabago sa presyo, na tumutulong sa mga mangangalakal na matukoy ang mga pangunahing antas ng suporta at paglaban. Sa teknikal na pagsusuri, ang mga nakaraang mataas ay madalas na nagsisilbing paglaban, habang ang mga naunang mababa ay nagsisilbing suporta. Nagbibigay-daan ito sa mga mangangalakal na magtakda ng mga antas ng stop-loss at take-profit batay sa istruktura ng merkado, na binabawasan ang panganib ng mga blind trade.
Pagbibigay-alam sa mga Desisyon sa Pag-trade: Ang mga linya ng presyo at mataas-mababang linya ng presyo ay tumutulong sa pagbuo ng mga estratehiya sa pangangalakal at pagtukoy ng mga entry o exit point. Kapag ang linya ng presyo ay lumampas sa antas ng paglaban na nabuo ng mataas-mababang linya ng presyo, madalas itong nagpapahiwatig ng malakas na pagtaas ng momentum, isang potensyal na signal ng pagbili. Sa kabaligtaran, kapag ang linya ng presyo ay bumaba sa ibaba ng antas ng suporta na nabuo ng mataas-mababang linya ng presyo, nagmumungkahi ito ng mas mataas na panganib sa downside, isang posibleng senyales para magbenta.
Sa pahina ng pangangalakal ng MEXC Futures, i-right click kahit saan sa pangunahing candlestick chart. Sa lalabas na menu ng mabilisang pag-access, piliin ang Linya ng Presyo o Linya ng Mataas–Mababang Presyo upang agad na iguhit ang mga ito.
Tandaan: Kapag nag-scroll ka nang pahalang sa chart ng candlestick o inilipat mo ang agwat ng oras (hal., 1 minuto, 5 minuto, 1 oras, atbp.), magbabago ang ipinapakitang hanay ng oras sa chart, at ang mataas-mababang linya ng presyo na iyong iginuhit ay mag-a-adjust nang naaayon. Gayunpaman, ipapakita pa rin ng linya ng presyo ang pinakabagong presyo ng pagsasara at mananatiling hindi nagbabago.
Ang linya ng presyo at mataas/mababang linya ay kabilang sa mga pinakapangunahing ngunit lubos na praktikal na mga tool sa pagtatasa ng candlestick chart. Para sa mga nagsisimulang mangangalakal, nagbibigay sila ng mabilis na paraan upang bumuo ng paunang pag-unawa sa ritmo ng merkado at pagkasumpungin ng presyo. Para sa mas maraming karanasang mangangalakal, nagsisilbi silang mahalagang reference point upang suportahan ang madiskarteng paggawa ng desisyon, na tumutulong sa pag-optimize ng parehong entry at exit point.
Habang ang mga linya ng presyo at matataas/mababang linya ay maaaring biswal na sumasalamin sa mga uso sa merkado, ang pagsasama-sama ng mga ito sa iba pang mga karaniwang teknikal na tagapagpahiwatig, tulad ng Parabolic SAR, TradingView charting tools, o Schiff Pitchforks, ay maaaring higit na mapahusay ang katumpakan at mapabuti ang katatagan ng mga estratehiya sa pangangalakal.
Sa bull o bear market man, ang pag-master at epektibong paglalapat ng mga pangunahing tool sa pag-chart na ito ay nakakatulong sa mga mangangalakal na mabawasan ang emosyonal na panghihimasok at magpatibay ng isang mas makatuwiran, sistematikong diskarte sa pagpaplano ng mga trade, sa huli ay pagpapabuti ng siyentipikong higpit at pagpapatupad ng kanilang pangkalahatang diskarte sa pangangalakal.
Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa mga pamumuhunan, buwis, legal na usapin, pananalapi, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito rekomendasyon na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mamuhunan nang maingat. Ang lahat ng mga desisyon sa pamumuhunan at mga resulta ay ang tanging responsibilidad ng user.