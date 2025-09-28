Paano Tingnan ang MEXC Futures Account Assets at Mga Bukas na Posisyon Para sa Mas Pinahusay na Pag-trade

Ang kalakalan ng futures sa cryptocurrency ay naging popular sa mga investor dahil sa pagiging flexible nito at sa malawak na saklaw ng mga pares ng kalakalan. Ang MEXC Futures, partikular, ay kinikilAng kalakalan ng futures sa cryptocurrency ay naging popular sa mga investor dahil sa pagiging flexible nito at sa malawak na saklaw ng mga pares ng kalakalan. Ang MEXC Futures, partikular, ay kinikil
Ang kalakalan ng futures sa cryptocurrency ay naging popular sa mga investor dahil sa pagiging flexible nito at sa malawak na saklaw ng mga pares ng kalakalan. Ang MEXC Futures, partikular, ay kinikilala ng mga user dahil sa pag-aalok nito ng mahigit 1,300 pares ng kalakalan at napakababang bayarin (na may maker fees na kasingbaba ng 0% at taker fees na kasingbaba ng 0.02%).
Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang kalakalan ng Futures ay may dalang tiyak na mga panganib. Kapag nag-trade sa MEXC, mahalagang magtatag ng maayos na estratehiya sa pamamahala ng panganib. Ang pagsubaybay sa iyong account assets at mga bukas na posisyon sa real time ay isa sa mga pangunahing paraan upang mapabuti ang kahusayan sa pag-trade at mapanatili ang kontrol sa mga posibleng panganib.
Maaaring makita ng mga user ang kanilang kasalukuyang bukas na mga posisyon sa ibaba ng interface ng Futures trading. Ipinapakita rito ang impormasyon gaya ng laki ng posisyon, tinatayang presyo ng likidasyon, at hindi pa natatanto na PNL. Dito, maaaring magdagdag ng margin ang mga user sa kanilang mga posisyon upang mabawasan ang panganib ng likidasyon.
Dito, matitingnan ng mga user ang lahat ng Bukas na Position sa mga pares ng kalakalan.
Dito, matitingnan ng mga user ang lahat ng Bukas na Position sa mga pares ng kalakalan.
Perpetual Futures: Ang perpetual futures, na kilala rin bilang perpetual futures contracts, ay nagmula sa tradisyonal na financial futures contracts, na ang pangunahing pagkakaiba ay ang perpetual futures ay walang petsa ng settlement. Ibig sabihin, hangga’t ang posisyon ay hindi nagsasara dahil sa forced liquidation, ito ay mananatiling bukas nang walang hanggan.
Presyo ng Index: Ito ay ang komprehensibong presyo na nakukuha sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga presyo sa malalaking mainstream exchange at pagkalkula ng weighted average ng kanilang mga presyo. Ang presyo ng index na ipinapakita sa kasalukuyang pahina ay ang BTC index price. Ang presyo ng index para sa BTC ay nakukuha mula sa pagtukoy ng mga presyo sa Bybit, HTX, at MEXC.
Patas na Presyo (Fair Price): Ang real-time na patas na presyo ng futures na kinakalkula batay sa presyo ng index at presyo ng merkado. Ginagamit ito upang kalkulahin ang floating PNL ng mga posisyon at tukuyin ang posibleng likidasyon ng posisyon. Maaari itong lumihis mula sa huling presyo ng futures upang maiwasan ang manipulasyon ng presyo.
Sukat (1 Kont): Ito ang kumakatawan sa halaga ng isang kontrata para sa futures. Para sa USDT-M Futures, ang bawat kontrata ay sinusukat sa dami ng token. Para sa Coin-M Futures, ang bawat kontrata ay sinusukat sa US dollars. Halimbawa, ang sukat ng futures para sa BTC ay 1 kontrata = 0.0001 BTC.
Pinakamababang Pagbabago ng Presyo: Ang pinakamaliit na pagbabago ng presyo kada kontrata para sa futures. Halimbawa, ang pinakamababang pagbabago ng presyo ng BTC ay 0.1.
Pinakamababang Halaga ng Order: Ang pinakamababang dami ng order para sa isang order sa futures. Halimbawa, ang pinakamababang dami ng kalakalan para sa BTC ay 0.0001 BTC.
Limit Order Price Cap / Price Floor Ratio: Ang presyo ng buy limit order ay dapat mas mababa o katumbas ng (1 + Price Cap Ratio) x Presyo ng Index. Ang presyo ng sell limit order ay dapat mas mataas o katumbas ng (1 - Price Floor Ratio) x Presyo ng Index.
Pinakamataas na Dami ng Bukas na Order: Pinakamataas na bilang ng mga bukas na limit order para sa bawat pares ng kalakalan.
Proteksyon ng Presyo:
Kapag naka-enable ang tampok na proteksyon ng presyo, kung ang TP/SL (trigger order) ay umabot sa trigger price, at kung ang diperensya sa pagitan ng huling presyo at patas na presyo ng futures ay lumampas sa itinakdang threshold para sa futures na iyon, ang TP/SL (trigger order) ay mare-reject. Tandaan na ang proteksyon ng presyo ay epektibo lamang kapag naka-enable at hindi mailalapat sa mga historical order na nailagay bago ito na-enable.
Paunang Margin: Ang pinakamababang kinakailangang margin para sa pagbukas ng posisyon.
Paunang Margin Rate: Ang halaga ng posisyon sa oras ng pagbubukas ng posisyon na hinati sa margin ng posisyon. Ang paunang margin rate ay tumutugma sa iyong leverage multiplier.
Maintenance Margin: Ang pinakamababang margin na kailangan upang mapanatili ang isang posisyon. Kapag ang margin balance ng posisyon ay bumaba sa maintenance margin, ang posisyon ay malilikida o mababawasan. Maintenance Margin = Nominal Value ng Posisyon x Maintenance Margin Rate.
Limitasyon sa Panganib: Ipinapatupad ng MEXC ang mekanismo ng risk limit para sa lahat ng trading account gamit ang tiered margin model upang pamahalaan ang panganib. Ang leverage multiplier ay tinutukoy batay sa laki ng posisyon, kung saan mas mababa ang leverage multiplier para sa mas malalaking posisyon. Maaaring i-adjust ng mga user ang leverage multiplier ayon sa nais nila, at ang paunang margin rate ay kinakalkula base sa napiling leverage multiplier ng user.
Rate ng Pagpopondo: Batay sa diperensya ng presyo sa pagitan ng merkado ng perpetual futures at ng spot market, ang mga funding fee ay pana-panahong ipinagpapalit sa pagitan ng mahaba at panandaliang mangangalakal. Kapag bullish ang merkado, positibo ang funding rate, at ang mga mangangalakal na may mahabang posisyon sa perpetual futures ay magbabayad ng funding fee sa mga mangangalakal na may panandaliang posisyon. Sa kabaligtaran, kapag bearish ang merkado, negatibo ang rate ng pagpopondo, at ang mga may panandaliang posisyon ang magbabayad ng funding fee sa mga may mahabang posisyon.
Hindi Natatantong PNL: Ang PNL ng mahaba/panandaliang posisyon na ipinapakita bago isara ang posisyon.
Mahaba: Dami (cont) x Sukat ng Futures (cont) x (Patas na Presyo – Karaniwang Presyo ng Pagpasok)
Panandalian: Dami (cont) x Sukat ng Futures (cont) x (Karaniwang Presyo ng Pagpasok – Patas na Presyo)
PNL: Ang PNL ng mahaba/panandaliang posisyon na ipinapakita pagkatapos maisara ang posisyon.
Mahaba: Dami (cont) x Sukat ng Futures (cont) x (Karaniwang Presyo ng Pagsara – Karaniwang Presyo ng Pagpasok)
Panandalian: Dami (cont) x Sukat ng Futures (cont) x (Karaniwang Presyo ng Pagpasok – Karaniwang Presyo ng Pagsara)
Halaga at Natupad na Halaga: Ang “Halaga” ay tumutukoy sa ninanais na dami ng kalakalan na itinakda ng user bago maglagay ng order. Kapag naglagay ng malalaking order ang mga user, karaniwan itong hinahati sa mas maliliit na order na tinutupad nang sunod-sunod. Ang “Natupad na Halaga” ay tumutukoy sa aktwal na dami na na-trade. Kapag ang halaga ng order ay katumbas ng natupad na halaga, nangangahulugan ito na ang order ay ganap nang natupad.
Presyo ng Order at Presyo ng Napunan: Ang “Presyo ng Order” ay tumutukoy sa ninanais na presyo ng kalakalan na inilagay ng user sa oras ng pag-order. Kung pipili ang user ng limit order, ang presyo ng order ay ang presyong inilagay niya. Kung market order ang pinili, ang presyo ng order ay nakabatay sa aktwal na resulta ng kalakalan. Kapag malaki ang order, ito ay karaniwang hinahati sa mas maliliit na order na tinutupad nang sunod-sunod. Dahil sa pagbabago ng merkado, maaaring mag-iba ang aktwal na presyong natupad para sa bawat order. Ang “Presyo ng Natupad” ay tumutukoy sa average ng mga aktwal na presyong natupad.
Karaniwang Presyo ng Pagpasok: Ang karaniwang halaga ng gastos para sa pagbukas ng posisyon.
Karaniwang Presyo ng Pagsara: Ang karaniwang presyo ng lahat ng saradong posisyon.
Natantong PNL: Lahat ng natantong kita at pagkalugi na nabuo ng posisyon, kabilang ang mga trading fee, gastos sa funding, at PNL sa pagsasara. (Hindi kasama ang bahagi ng trading fee na na-offset gamit ang vouchers at MX.)
Kabuuang Equity: Balanse sa Wallet + Hindi Pa Natatantong PNL.
Sa kasalukuyan, ang MEXC ay nagpapatakbo ng isang 0-Fee Fest na event, isang eksklusibong pagkakataon na mag-trade ng 100 token na walang bayad. Nagbibigay-daan ito sa mga user na bawasan nang husto ang mga gastos sa pangangalakal, na makamit ang layuning "makatipid nang higit pa, mag-trade nang higit pa, kumita ng higit pa." Sa pamamagitan ng limitadong oras na kaganapang ito, masisiyahan ang mga mangangalakal sa walang putol na pagpapatupad ng mababang halaga, manatiling nangunguna sa mga uso sa merkado, at makakuha ng mga panandaliang pagkakataon nang may pinakamataas na kahusayan. Ito ang perpektong entry point para sa pagpapabilis ng iyong paglalakbay patungo sa paglago ng asset.
Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa mga pamumuhunan, buwis, legal na usapin, pananalapi, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito isang rekomendasyon na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mamuhunan nang maingat. Ang lahat ng mga desisyon sa pamumuhunan at mga resulta ay ang tanging responsibilidad ng user