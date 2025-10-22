Gabay sa Copy Trading para sa mga Lead Trader

Ang copy trading ay isang diskarte sa pamumuhunan sa cryptocurrency trading na nagbibigay-daan sa mga investor na awtomatikong kopyahin ang mga trade ng mga may karanasang trader. Para sa mga nagsisimula na may limitadong kaalaman o karanasan sa trading, ang copy trading ay nagbibigay ng madaling gamitin na paraan upang makilahok sa merkado. Para sa mga may karanasang mangangalakal, maaari kang mag-aplay upang maging isang nangungunang mangangalakal, na nagbibigay-daan sa iyong kumita ng mga kita mula sa iyong sariling mga kalakalan habang tumatanggap din ng mga bahagi ng kita. Sa opisyal na website ng MEXC, pumunta sa Futures → Copy Trade, at ilagay ang pahina ng copy trading.
Kapag nasa pahina ng Copy Trade, i-click ang Maging isang Trader.
Sundin ang mga tagubilin sa screen upang i-verify kung ang email ang nakarehistro sa iyong account. Kung walang nakarehistrong email, kakailanganin mong magbigay ng isa para makatanggap ng mahahalagang update, gaya ng status ng pagsusuri para sa pagiging isang trader. Maliban sa email, na isang kinakailangang field, opsyonal ang Telegram account at mga detalye ng numero ng mobile, at maaari mong piliin kung pupunan ang mga ito batay sa iyong mga pangangailangan.
Pagkatapos suriin ang kahon ng Trader Agreement, i-click ang Isumite at hintayin ang mga resulta ng pagsusuri. Ipapadala ng MEXC ang mga resulta ng aplikasyon at aabisuhan ka ng resulta sa pamamagitan ng email, panloob na mensahe, o SMS sa loob ng 1-2 araw ng negosyo. Kapag naaprubahan, maaari mong simulan ang pagkopya ng trade.
Tandaan: Kapag nag-aaplay upang maging isang trader, hindi mo maaaring sundin ang anumang mga nangungunang trader. Kung kasalukuyan kang sumusunod sa anuman, mangyaring kanselahin at ihinto ang pagsunod sa kanila bago isumite ang iyong aplikasyon. Kapag naging trader ka na, hindi mo na masusundan ang ibang lead traders.
Pagkatapos maging isang copy trader, pumunta sa copy trading page, at i-click ang > icon para ma-access ang iyong personal na copy trading page.
Sa pahina ng Aking Mga Nangungunang Trade, maaari mong tingnan ang iyong mga istatistika ng lead trade, mga istatistika ng pagbabahagi ng kita, iyong mga tagasubaybay, listahan ng panonood, at gumawa ng mga pagpapasadya sa ilalim ng Setup tulad ng iyong palayaw, bio, avatar, at kopya ng mga pares ng trade.
Pinapayagan ng MEXC ang mga user na magbahagi ng mga trade sa dalawang paraan:
Publiko: Makakakita at masusundan ng sinuman ang iyong mga trade
Pribado: Ang mga inimbitahang user lang ang makakakita sa iyong mga trade. Hindi nakikita ng publiko, at maaari mong baguhin ang setting na ito isang beses sa isang araw.
Sa Private mode, maaari mong itakda ang iyong bahagi ng kita sa hanggang 50%.
Kapag pinagana mo ang Private Copy Trading, maaaring pumili ang mga user ng isa sa mga sumusunod na opsyon:
1) Pahintulutan ang lahat ng user na sundan ang iyong mga trade hangga't nasa kanila ang iyong link o code ng imbitasyon
2) Pahintulutan lamang ang mga user na nag-sign up gamit ang iyong referral code na sundin ang iyong mga trade
Paalala:
1) Ang mga trader na pipili ng opsyong ito ay hindi lalabas sa pahina ng Copy Trade, listahan ng Mga Tagasubaybay, o listahan ng Mga Nangungunang Trader. Gayunpaman, mahahanap pa rin sila ng mga user sa pamamagitan ng paghahanap.
2) Ang mga inimbitahang user lang ang makakasunod sa mga trade ng trader. Ang mga user na nakahanap ng trader sa pamamagitan ng paghahanap ay kakailanganin pa ring maglagay ng tamang referral code upang makopya ang mga trade.
3) Kung mayroon nang Mga Follower ang trader, dapat nilang kanselahin ang mga ito bago lumipat sa Pribadong mode. Hindi posible ang paglipat kung mayroong mga aktibong Mga Follower.
4) Pagkatapos magpalipat-lipat sa Pampubliko at Pribadong mga mode, wala nang magagawa pang pagbabago para sa natitirang bahagi ng araw.
Kapag naitakda na ang Pribadong mode, maaaring pumunta ang trader sa pahina ng Aking Mga Follower at i-click ang Mag-imbita Ngayon.
Sa pahina ng Pribadong Imbitasyon, i-click ang Lumikha ng Link, punan ang Mensahe ng Imbitasyon at bilang ng mga imbitasyon, piliin ang saklaw ng imbitasyon, at pagkatapos ay i-click ang Kumpirmahin upang bumuo ng iyong eksklusibong link ng imbitasyon. Maaaring sundan ka ng mga inimbitahang user at simulan ang trading ng kopya sa pamamagitan ng link na ito.
Sa pahina ng Aking Mga Nangungunang Trade, i-click ang Setup. Maaari mong i-toggle ang tampok na lead trade sa on o off, payagan o paghigpitan ang mga tagasunod, paganahin ang opsyon para lamang sa mga tinutukoy na user na sundan, at gawing nakikita lang ng mga tagasunod ang mga talaan ng history ng posisyon. Maaari mo ring itakda ang iyong avatar, kopyahin ang mga pares ng kalakalan, palayaw, at bio. Kapag tapos na, i-click ang Isumite upang ilapat ang mga pagbabago.
Pagpapaliwanag ng Pangunahing mga Termino:
Lead Trade: Kapag pinagana, masusubaybayan ng iyong mga follower ang iyong mga trade.
Payagan ang Pag-follow: Ang pag-off sa opsyong ito ay nangangahulugang hindi ka mafa-follow ng mga bagong user; ang pag-on nito ay nagpapahintulot sa kanila na mag-follow.
Ang Aking Mga Referral Lamang ang Maaaring Mag-follow: Kapag naka-off, mafa-follow ka ng lahat ng user. Kapag naka-on, ang mga user lang na inimbitahan mo ang makaka-follow.
Mga Follower lang ang Makakatingin sa History ng Posisyon: Kapag pinagana, ang mga follower lang ang makakatingin sa iyong mga talaan ng kasalukuyan at makasaysayang posisyon.
Pakitandaan na ang feature na copy trading ay kasalukuyang sumusuporta lamang sa USDT-M Futures sa hedge mode. Ang maximum na leverage na pinapayagan ay nag-iiba depende sa futures trading pair. Mangyaring sumangguni sa ipinapakitang impormasyon sa pahina para sa eksaktong mga detalye.
Kapag nakumpleto mo na ang pag-setup para sa iyong mga detalye ng copy trading, i-click ang button na Magpasimula ng Trade sa pahina. May lalabas na pop-up na Valid Lead Trade Conditions, kung saan maaari mong tingnan ang iyong Kasalukuyang Pares at makita ang natitirang bilang ng Available na Lead Trades. Tandaan na ang iyong kabuuang Futures account equity ay hindi dapat mas mababa sa 50.00 USDT. Pagkatapos kumpirmahin na tama ang lahat, i-click ang Kumpirmahin upang mai-redirect sa pahina ng Futures trading.
Kung pipiliin mo ang Huwag na Ipakitang Muli, ang pop-up ng Valid Lead Trade Conditions ay hindi na lalabas sa susunod na i-click mo ang Magpasimula ng Trade. Sa halip, direktang dadalhin ka sa pahina ng kalakalan sa Futures.
Batay sa copy trading pair na iyong itinakda, gaya ng BTCUSDT, magbukas ng posisyon sa pahina ng Futures trading. Kapag nabuksan na ang posisyon, bumalik sa pahina ng Aking Nangungunang Mga Trade. Sa loob ng seksyong Lead Trade Stats, sa ilalim ng Kasalukuyan, makikita mo ang bagong likhang order.
I-click ang Isara, at pareho ang iyong posisyon at mga posisyon ng iyong mga tagasunod ay isasara sa presyo ng merkado, na makumpleto ang trade trade. Kung ang mangangalakal ay bahagyang magsasara ng isang posisyon, ang kaukulang mga trade trade ng mga tagasunod ay bahagyang isasara batay sa ratio ng pagsasara ng mangangalakal.
Sa pahina ng Aking Nangungunang Mga Trade, i-click ang History sa ilalim ng Lead Trade Stats tab upang tingnan ang iyong kopya ng kasaysayan ng kalakalan.
Sa pahina ng Aking Nangungunang Mga Trade, i-click ang Aking Mga Follower upang tingnan ang iyong mga kasalukuyang follower, sinundan ng oras, at kabuuang equity sa Copy Trading account. Upang pansamantalang ibukod ang isang follower, sa ilalim ng Pagkilos i-click ang Ibukod. Pakitandaan na maaari ka lamang mag-alis ng tagasunod kung wala silang bukas na mga posisyon at ang kanilang kabuuang equity ay mas mababa sa 5 USDT.
Maaari kang humiling ng pagtaas sa limitasyon ng follower kapag umabot na sa 900 ang bilang ng mga follower.
Kung ayaw mong i-follow ka ng sinumang follower, maaari mong huwag paganahin ang opsyong Payagan ang Pag-follow sa tab na Setup.
Sa pahina ng Aking Nangungunang Mga Trade, mag-click sa Profit Share Stats upang tingnan ang iyong mga detalye sa pagbabahagi ng kita.
Mga Panuntunan sa Pagbabahagi ng Kita: Ang pagbabahagi ng kita ay binabayaran sa 00:00 (UTC+08:00) bawat araw, na sumasaklaw sa nakaraang 24 na oras. Ang panahon ng settlement ay mula 00:00 sa nakaraang araw (UTC+08:00) hanggang 00:00 sa kasalukuyang araw (UTC+08:00). Nalalapat lamang ang pagbabahagi ng kita kung positibo ang kabuuang kita o pagkawala ng mga tagasubaybay sa panahon.
Profit Share Ratio: Ang default na porsyento ng pagbabahagi ay 10%. Maaari kang mag-apply upang baguhin ang porsyentong ito, ngunit maaari ka lamang gumawa ng isang pagbabago bawat araw.
Ang proseso sa MEXC App ay katulad ng bersyon sa Web. Buksan lamang ang MEXC App, i-tap ang Higit pa → Futures → Copy Trade upang makapasok sa pahina ng copy trading. Pagkatapos ng matagumpay na pag-apply upang maging isang trader, maaari mong simulan ang copy trading.
Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pananalapi, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, at hindi rin ito nagrerekomenda ng pagbili, pagbebenta, o paghawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyong ito para sa mga layuning sanggunian lamang at hindi nag-aalok ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mamuhunan nang maingat. Ang anumang mga desisyon sa pamumuhunan na ginawa ng mga gumagamit ay hindi nauugnay sa site na ito.