Paano Ikonekta at I-link ang Panlabas na Wallet sa Iyong MEXC DEX+ Account

Hulyo 16, 2025
0m
#Basic#Mga Baguhan
Ang MEXC DEX+ ay isang desentralisadong exchange aggregator (DEX Aggregator) na nagsasama ng maraming DEX upang mag-alok sa mga user ng pinakamainam na ruta ng kalakalan, pagliit ng slippage at pag-optimize ng mga gastos sa kalakalan.

Sa kasalukuyan, sinusuportahan ng MEXC DEX+ ang pag-sign-up at koneksyon gamit ang mga panlabas na wallet. Ipapakita ng artikulong ito ang mga partikular na hakbang gamit ang bersyon ng web bilang halimbawa. Ang proseso sa app ay magkatulad.


Web: Mangyaring i-install ang extension ng wallet sa iyong browser nang maaga. Kung hindi pa naka-install, pumunta sa Chrome Web Store para i-download at i-install ito. (Tandaan: Inirerekomenda ang Google Chrome.)

App: Mangyaring i-install ang wallet app sa iyong mobile device nang maaga. Kung hindi pa naka-install, i-download ito mula sa App Store o Google Play.

Maaaring magkaiba ang mga uri ng mga wallet na sinusuportahan sa web at mga bersyon ng app. Mangyaring sumangguni sa mga sinusuportahang wallet na ipinapakita sa kaukulang interface.


Buksan ang page ng MEXC DEX+ at i-click ang Ikonekta ang Wallet, pagkatapos ay piliin ang iyong naka-install na extension ng wallet, gaya ng MetaMask.


I-click ang Kumonekta.


I-click ang Kumpirmahin.


Pagkatapos ng matagumpay na lagda, i-click ang I-link ang Kasalukuyang Account.


Pagkatapos i-click ang I-link ang Kasalukuyang Account, may lalabas na popup sa pag-login. Ilagay ang account at password ng iyong kasalukuyang MEXC account, pagkatapos ay i-click ang Mag-log In. Kumpletuhin ang 2FA verification para matagumpay na maiugnay ang iyong account sa wallet.


2.2 Gumawa ng Bagong Account


Buksan ang pahina ng MEXC DEX+, i-click ang Ikonekta ang Wallet, at piliin ang extension ng wallet na na-install mo na, gaya ng MetaMask.


I-click ang Ikonekta angWallet.


I-click ang Kumpirmahin.


Pagkatapos ng pirma ay matagumpay, i-click ang Lumikha ng Bagong Account.


Pagkatapos i-click ang Lumikha ng Bagong Account, bibigyan ka ng system ng UID at wallet address. Kapag nadeposito mo ang kaukulang cryptocurrency sa wallet, maaari kang magsimula sa on-chain trading.


3. Paano Suriin ang Iyong MEXC DEX+ Account Address


I-posisyon ang iyong mouse sa icon ng wallet sa tuktok ng navigation bar ng pahina ng MEXC DEX+, at makikita mo ang address ng account na tumutugma sa kasalukuyang network.


Maaari ka ring mag-click sa Mga Asset upang makapasok sa pahina ng Pangkalahatang-ideya, pagkatapos ay i-click ang Tumanggap at lumipat sa pagitan ng iba't ibang network upang tingnan ang mga address ng account na naaayon sa bawat network.


Karagdagang Inirerekomendang Pagbasa:

Disclaimer: Ang impormasyong ito ay hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pananalapi, accounting, konsultasyon, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, at hindi rin ito bumubuo ng payo na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa mga layuning sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mag-ingat kapag namumuhunan. Ang MEXC ay hindi mananagot para sa mga desisyon sa pamumuhunan ng mga user.

