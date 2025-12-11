1. Paano I-download ang MEXC App para sa Android 1.1 I-download sa Pamamagitan ng QR Code mula sa Opisyal na Website Hanapin at mag-log in sa opisyal na website ng MEXC. I-hover ang cursor sa kanang i1. Paano I-download ang MEXC App para sa Android 1.1 I-download sa Pamamagitan ng QR Code mula sa Opisyal na Website Hanapin at mag-log in sa opisyal na website ng MEXC. I-hover ang cursor sa kanang i
Matuto pa/Mga Gabay sa Baguhan/Gabay sa User/Gabay sa Pa...ng MEXC App

Gabay sa Pag-download ng MEXC App

Disyembre 11, 2025
0m
#Basic#Mga Baguhan
RWAX
APP$0.0002718-0.80%
Mind-AI
MA$0.0003486-1.77%
MongCoin
MONG$0.000000001388+1.68%
Chainlink
LINK$13.37+0.45%
PlaysOut
PLAY$0.04511-2.16%

1. Paano I-download ang MEXC App para sa Android


1.1 I-download sa Pamamagitan ng QR Code mula sa Opisyal na Website


Hanapin at mag-log in sa opisyal na website ng MEXC. I-hover ang cursor sa kanang itaas na bahagi ng website, kung saan lalabas ang icon na "I-scan ang QR code para ma-download." I-scan ang ipinakitang QR code gamit ang iyong telepono at sundin ang mga hakbang upang matapos ang pag-install.


Kung hindi mo matagumpay na ma-scan ang QR code, maaari mong i-click ang "Higit pang mga Opsyon" sa ibaba ng QR code upang ma-redirect sa download page, kung saan maaari mong piliin ang installation package ng Android MEXC App upang i-download at i-install.


Sa panahon ng pag-install sa Android, maaaring lumabas ang isang babala sa seguridad. Kung nakumpirma mong ang download link ay mula sa opisyal na website ng MEXC o nakuha sa pamamagitan ng customer support, pindutin ang “Install Anyway” kapag lumabas ang babala.


1.2 I-download mula sa Google Play Store


Buksan ang Google Play Store sa iyong telepono, hanapin ang MEXC App sa search bar, at i-tap ang Install. Kapag kumpleto na ang pag-install, magiging handa nang gamitin ang app.


2. Paano I-download ang MEXC App para sa iOS


2.1 I-download mula sa Apple App Store


Buksan ang Apple App Store sa iyong telepono, hanapin ang MEXC App sa search bar, at i-tap ang Install. Kapag kumpleto na ang pag-install, magiging handa nang gamitin ang app.


Sa ilang partikular na rehiyon, maaaring hindi lumabas ang MEXC App sa mga resulta ng paghahanap sa Apple App Store. Kung makatagpo ka ng isyung ito, inirerekomenda namin ang paglipat sa isang Apple ID na nakarehistro sa ibang rehiyon.
Maaari mo ring gamitin ang web na bersyon ng MEXC, na naa-access sa pamamagitan ng iyong telepono o web browser ng computer. Mga link sa opisyal na website:

Kung nakakaranas ka ng mga isyu sa panahon ng proseso ng pag-download, mangyaring sumangguni sa "MEXC App Download: Mga Madalas Itanong." Kung ang iyong isyu ay nananatiling hindi nalutas, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa aming Customer Service team para sa karagdagang tulong.

Maaari mo ring basahin ang "Paano Mag-sign Up para sa MEXC Account," at simulan ang iyong paglalakbay sa pangangalakal nang madali.

Disclaimer: Ang impormasyong ito ay hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pananalapi, accounting, konsultasyon, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, at hindi rin ito bumubuo ng payo na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa mga layuning sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mag-ingat kapag namumuhunan. Ang MEXC ay hindi mananagot para sa mga desisyon sa pamumuhunan ng mga user.


Pagkakataon sa Merkado
RWAX Logo
RWAX Live na Presyo (APP)
$0.0002718
$0.0002718$0.0002718
+10.80%
USD
RWAX (APP) Live na Tsart ng Presyo

Mga Popular na Artikulo

Pag-unawa sa Auto-Deleveraging (ADL): Isang Kritikal na Tool sa Pamamahala ng Panganib para sa Kalakalan sa Futures

Pag-unawa sa Auto-Deleveraging (ADL): Isang Kritikal na Tool sa Pamamahala ng Panganib para sa Kalakalan sa Futures

Sa cryptocurrency derivatives market, partikular saleveraged futures trading, ang mga systemic risk mula sa volatility ng merkado ay laging naroroon. Upang masiguro ang katatagan ng platform sa panaho

Ano ang MEXC AI Model Copy Trade?

Ano ang MEXC AI Model Copy Trade?

1. Ano ang AI Model Copy Trade?Ang AI Model Copy Trade ay isang intelihenteng feature ng Copy Trade na inilunsad ng MEXC na nagbibigay-daan sa iyo na walang hirap na sumunod sa mga AI model para sa au

Ano ang Rayls (RLS)? Isang Kumpletong Panimula sa Blockchain para sa mga Bangko

Ano ang Rayls (RLS)? Isang Kumpletong Panimula sa Blockchain para sa mga Bangko

Key Takeaways1）Ang Rayls ay isang blockchain na ginawa partikular para sa mga bangko at institusyon ng pananalapi, na nagbibigay-daan sa mga sumusunod sa regulasyon, pribado, at scalable na on-chain n

Gabay sa MEXC Pre-Market Trading: Paano Mag-trade ng mga Token Bago ang Listing at FAQ

Gabay sa MEXC Pre-Market Trading: Paano Mag-trade ng mga Token Bago ang Listing at FAQ

1. Ano ang Pre-Market Trading?Ang Pre-Market Trading ay isang serbisyong OTC Trading na inaalok ng MEXC. Binibigyan nito ang mga trader ng pagkakataong bumili at magbenta ng mga bagong token bago ang

Mga Kaugnay na Artikulo

Ano ang Prediction Futures? Isang Simple at Madaling Maunawaang Paraan ng Futures Trading

Ano ang Prediction Futures? Isang Simple at Madaling Maunawaang Paraan ng Futures Trading

Ang pangangalakal ng cryptocurrency futures ay umaakit ng napakaraming mamumuhunan dahil sa mataas nitong leverage at sa kakayahang kumita sa parehong pag-akyat at pagbaba ng merkado. Gayunpaman, ang

Dapat-Basahin para sa mga Bagong User! Gabay sa MEXC Futures PNL at Trading Fees

Dapat-Basahin para sa mga Bagong User! Gabay sa MEXC Futures PNL at Trading Fees

Kapag nangangalakal ng futures sa MEXC o iba pang pangunahing palitan, ang iyong trading PNL ay batay sa tatlong bahagi:Mga Bayarin sa Kalakalan: Ang gastos na natamo sa panahon ng transaksyon.Mga Bay

Mga Bayarin sa Rate ng Kalakalan at Pagpopondo ng MEXC Ipinaliwanag: Ang Pinakabagong Gabay sa Spot at Futures Rate

Mga Bayarin sa Rate ng Kalakalan at Pagpopondo ng MEXC Ipinaliwanag: Ang Pinakabagong Gabay sa Spot at Futures Rate

Kung ikaw ay isang bihasang mangangalakal ng cryptocurrency o nagsisimula pa lang, ang pag-unawa sa mga bayarin sa pangangalakal ay mahalaga sa pag-navigate sa merkado at pagpapabuti ng iyong karanasa

Kadalasang Itinatanong Tungkol sa mga Isyu sa Account

Kadalasang Itinatanong Tungkol sa mga Isyu sa Account

1. Pag-login1.1 Paano ako maglo-log in kung hindi maa-access ang aking mobile number o email?Kung naaalala mo ang password sa pag-login ng iyong account:Sa Web: Sa opisyal na pahina ng pag-login, ilag

Mag-sign Up sa MEXC
Mag-sign Up at Makatanggap ng Hanggang 10,000 USDT Bonus