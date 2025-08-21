Paano Gamitin ang MEXC AI (Web)

Kasama sa MEXC AI tool ang tatlong pangunahing module: AI Select List, AI News Radar, at MEXC-AI. Ang bawat feature ay pinapagana ng AI, na nagsasagawa ng komprehensibong pagsusuri batay sa impormasyon ng pampublikong merkado at data ng platform upang makabuo ng mga konklusyon. Ang serbisyong ito ay idinisenyo upang magbigay sa mga user ng maginhawa at mahusay na pagsusuri sa merkado ng cryptocurrency at suporta sa paggawa ng desisyon.
Gumagamit ang AI Select List ng matalinong pagsusuri ng impormasyon sa pampublikong merkado at data ng platform upang makabuo ng mahaba/maikling ranggo ng data, na sumasaklaw sa pagganap ng merkado ng Spot at Futures ng iba't ibang cryptocurrencies. Itina-highlight din nito ang mga nauugnay na keyword upang matulungan ang mga user na mabilis na maunawaan ang sentimento at mga uso sa merkado. Pakitandaan na ang impormasyong ito ay para sa sanggunian lamang, hindi pa manu-manong na-verify, at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan.
Paano gamitin:
2) I-click ang Mga Merkado sa tuktok na navigation bar upang makapasok sa pahina ng Mga Merkado.
4) Ilipat ang nilalaman ng pahina sa listahan ng Spot o Futures upang tingnan ang mahaba/maikling impormasyon at mga tag ng signal para sa iba't ibang mga pares ng kalakalan sa kasalukuyang market.
Bilang kahalili, maaari kang mag-scroll pababa sa homepage ng opisyal na website ng MEXC at i-click ang Featured na AI sa ibaba ng seksyong Most Trending Tokens upang tingnan ang mahaba/maikling impormasyon at mga tag ng signal para sa iba't ibang pares ng kalakalan sa kasalukuyang market.
Maaari mong pagsamahin ang mga insight mula sa AI Select List sa market data na nakuha mula sa iba pang mga source, magsagawa ng komprehensibong pagsusuri, at pagkatapos ay gawin ang iyong mga desisyon sa pamumuhunan.
Nag-aalok ang MEXC-AI ng natural na pag-uusap sa wika, na nagpapahintulot sa mga user na direktang magtanong sa AI tungkol sa merkado ng cryptocurrency, pagsusuri ng patakaran, mga diskarte sa pangangalakal, at higit pa. Batay sa data ng merkado na available sa publiko at sa sarili nitong mga kakayahan sa matalinong pagsusuri, ang MEXC-AI ay nagbibigay ng mga detalyadong sagot at mga personalized na suhestiyon upang makatulong na gawing mas siyentipiko at mahusay ang mga desisyon sa pamumuhunan.
Paano gamitin:
2) I-click ang Spot sa tuktok na navigation bar.
3) Sa pahina ng Spot Trading, i-click ang AI FAQ prompt na ipinapakita sa ilalim ng pangalan ng trading pair upang makapasok sa interface ng pag-uusap ng AI Bot at makakuha ng layunin na pagsusuri at pangangatwiran para sa mga paggalaw ng presyo ng token na iyon.
Hindi lamang pinapabuti ng MEXC-AI ang kahusayan ng pagkuha ng impormasyon ngunit nag-aalok din sa mga user ng mas malawak at malalim na mga insight sa merkado, na nagsisilbing iyong matalinong katulong sa pamumuhunan ng cryptocurrency.
Ang MEXC AI ay nakatuon sa pagbibigay sa mga mamumuhunan ng cryptocurrency ng mahusay, matalino, at maginhawang pagsusuri sa merkado at suporta sa paggawa ng desisyon. Kung ito man ay mga insight sa trend ng merkado, mga pinakabagong update sa balita, o mga personalized na FAQ na pinapagana ng AI, narito ang MEXC AI upang pangalagaan ang iyong paglalakbay sa pamumuhunan. Pakitandaan na ang lahat ng nilalaman ay binuo ng AI batay sa impormasyon ng pampublikong merkado, at ang mga konklusyon ay para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan.
Disclaimer: Ang impormasyong ito ay hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pananalapi, accounting, konsultasyon, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, at hindi rin ito bumubuo ng payo na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa mga layuning sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mag-ingat kapag namumuhunan. Ang MEXC ay hindi mananagot para sa mga desisyon sa pamumuhunan ng mga gumagamit.