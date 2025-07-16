Pandaigdigang Ekonomikong Pagsilip sa Hulyo: Pagtutok sa Merkado para sa mga Crypto Trader

Ang Hulyo 2025 ay isang buwang puno ng mga pangunahing kaganapan sa ekonomiya sa buong mundo. Kabilang sa mga pangunahing pag-unlad ang desisyon sa rate ng interes ng Federal Reserve ng U.S., mga signal ng patakaran mula sa European Central Bank, inflation at data ng trabaho, pagpapalabas ng GDP ng China, at ang opisyal na pagpapatupad ng mga regulasyon ng stablecoin ng EU. Ang mga salik na ito ay inaasahang makakaapekto hindi lamang sa mga tradisyonal na pamilihan sa pananalapi, kundi pati na rin sa mga paggalaw ng presyo at sentimento sa merkado ng mga pangunahing asset ng crypto tulad ng Bitcoin (BTC) at Ethereum (ETH).
Para sa mga crypto investor, ang panahong ito ay kumakatawan sa higit pa sa isang wave ng macroeconomic headlines. Ito ay isang mahalagang oras upang masuri ang direksyon ng merkado at bumuo ng mga epektibong diskarte sa pangangalakal. Itinatampok ng artikulong ito ang pinakamahalagang kaganapang pang-ekonomiya sa buong mundo na dapat panoorin sa Hulyo at sinusuri ang kanilang potensyal na epekto sa mga crypto market, na nag-aalok sa mga mangangalakal ng malinaw na roadmap upang mag-navigate sa susunod na buwan.
Petsa
Kaganapan
Posibleng Epekto
Hulyo 3
U.S. June Non-Farm Payrolls
Maaaring palakasin ang USD, baguhin ang rate expectations, at magdulot ng panandaliang volatility sa BTC
Hulyo 10
Testimonya ni Fed Chair Powell sa Kongreso
Posibleng maglabas ng dovish na mga pahiwatig, magdulot ng mas mataas na volatility sa merkado
Hulyo 15
U.S. CPI, China Q2 GDP
Ang pananaw sa inflation at katatagan ng ekonomiya ay maaaring makaapekto sa direksyon ng crypto market
Hulyo 24
Desisyon sa Rate ng European Central Bank
Ang repricing ng euro assets at risk sentiment ay maaaring umapekto sa crypto markets
Hulyo 30
U.S. Q2 GDP (Preliminary)
Pagsusuri ng macro fundamentals, posibleng tumaas ang volatility sa U.S. equities at BTC
Hulyo 31
Desisyon ng FOMC sa Rate, Pulong ng Bank of Japan
Maaaring magdulot ng pagbabago sa U.S. yields at epekto sa Asian markets
Kalagitnaan ng Hulyo pataas (rolling implementation)
Pagkakabisa ng EU MiCA Stablecoin Regulations
Maaaring baguhin ang istruktura ng stablecoin liquidity, posibleng magkaroon ng pagbabago sa on-chain dominance ng USDT/USDC
Nakasaad na ang Federal Reserve ay mag-aanunsyo ng kanilang pinakabagong desisyon tungkol sa interest rate sa Hulyo 31. Bago ito, magbibigay si Chair Jerome Powell ng kanyang testimonya sa Kongreso sa Hulyo 10, kasunod ang mahahalagang datos ng CPI at PPI sa Hulyo 15. Ang mga pangyayaring ito ay magbibigay ng bagong palatandaan sa merkado kung karapat-dapat bang magkaroon ng bawas sa interest rate sa Setyembre.
Kung magpapakita ang Fed ng mas maluwag na posisyon (dovish shift), malaki ang posibilidad na makinabang ang mga crypto asset, lalo na ang BTC at ETH, dahil muling mananatag ang sentiment ng “easing trade.” Sa kabilang banda, kung magiging malakas ang mga datos at maipagpapatuloy o maaantala ang pagputol ng rate, posibleng magkaroon ng pagbabago sa presyo ng merkado, na maaaring magdulot ng panandaliang pagbaba sa halaga ng crypto.
Nakasaad na ang European Central Bank ay mag-aanunsyo ng kanilang desisyon sa interest rate sa Hulyo 24, habang ang Bank of Japan ay magkakaroon ng pulong sa dulo ng buwan. Kung mananatiling matatag ang Federal Reserve o ipagpapaliban ang pagputol ng rate, ang patuloy na pagpapaluwag ng ECB ay maaaring magdulot ng muling pagtutok ng USD liquidity, na makakaapekto sa pagdaloy ng pondo sa crypto mula sa ibang bansa. Samantala, kung mananatili ang Japan sa napakaluwag na polisiya, maaaring magkaroon ng pagbabago sa mga arbitrage na kalakaran sa mga pamilihan sa Asya, na posibleng makaapekto sa istruktura ng daloy ng pondo sa ilang DeFi ecosystem. Simula Hulyo, opisyal nang ipatutupad ng European Union ang Markets in Crypto-Assets (MiCA) regulation na naglalaman ng mga bagong panuntunan sa stablecoins. Ang mga stablecoins na hindi naka-euro tulad ng USDT at USDC ay haharap sa mas mahigpit na mga restriksiyon, lalo na sa kanilang paggamit sa trading at sirkulasyon sa mga pamilihan sa Europa.
Bagamat nakatuon ang MiCA sa pagsunod sa tradisyunal na pinansya, maaaring magkaroon ito ng epekto sa on-chain liquidity dynamics. Maaring baguhin ng mga exchange ang kanilang mga trading pair, at ang mga on-chain protocol ay kailangang umangkop sa mga bagong regulasyon, na posibleng magdulot ng pansamantalang paggalaw sa supply at dominasyon ng USDT at USDC. Pinapayuhan ang mga trader na bantayan nang mabuti ang mint/burn activity, mga pagbabago sa liquidity pools, at aktibidad sa cross-chain bridges.
Sa Hulyo 15, ilalabas ng Tsina ang kanilang Q2 GDP figures, kasunod ang mahahalagang indikador tulad ng industrial output, total social financing, at PMI. Bagamat hindi pangunahing sentro ng crypto trading ang Tsina, ang lakas ng kanilang ekonomiya ay maaaring makaapekto nang hindi tuwiran sa global risk appetite at pagdaloy ng kapital.
Kung magpapakita ang datos ng kahinaan, maaari nitong palalalain ang pangamba sa global slowdown, na magpapataas ng demand para sa mga ligtas na asset gaya ng BTC bilang isang non-sovereign store of value. Sa kabilang banda, kung mas malakas kaysa inaasahan ang mga numero, maaari nitong pansamantalang pag-igtingin ang risk sentiment at magdulot ng bahagyang pag-angat sa mas malawak na pamilihan, kabilang na ang crypto.
Ang bilis ng mga hakbang ng Federal Reserve at European Central Bank sa kanilang mga polisiya ay direktang maghuhubog sa daloy ng dollar liquidity at sa pagpepresyo ng mga risk asset. Kung magpapakita ang Fed ng mas maluwag na posisyon sa kanilang pulong sa Hulyo, malaki ang posibilidad na babaguhin ng merkado ang mga inaasahan sa easing, na magbibigay ng panibagong lakas sa mga pangunahing crypto asset tulad ng BTC at ETH.
Ang MiCA ang kauna-unahang pandaigdigang balangkas ng regulasyon para sa stablecoins, at ang pagpapatupad nito ay muling aayusin kung paano umiikot ang USDT, USDC, at iba pang stablecoins sa pamilihan ng Europa. Maaapektuhan nito ang alokasyon ng kapital sa parehong CeFi at DeFi ecosystem, at posibleng magdulot ng panandaliang pagbabago o pag-urong sa on-chain liquidity.
Mula sa U.S. non-farm payrolls at CPI hanggang sa GDP ng Tsina, ang mga nalalapit na datos na ito ay susubok sa kwento ng merkado tungkol sa “soft landing.” Anumang paglihis mula sa mga inaasahan ay maaaring magdulot ng bigla at panandaliang pag-alon sa presyo, na magpapalakas sa labanan ng mga bulls at bears.
Mahigpit na bantayan ang reaksyon ng merkado bago at pagkatapos ng mga mahahalagang macro data at anunsyo ng polisiya, at iwasan ang pagsunod-sunod sa rally o pagbebenta dahil sa panic sa panahon ng panandaliang pagbabago ng sentimyento. Maaari ring gamitin ng mga trader ang trigger orders upang mauna sa pagposisyon sa mga mahahalagang technical levels, tulad ng paglalagay ng short orders malapit sa support zones o long orders malapit sa resistance, na may layuning makahuli ng breakout moves. Ang ganitong paraan ay hindi lang nagpapababa ng panganib ng emosyonal na pag-trade sa panahon ng mataas na volatility kundi nagpapabuti rin ng kahusayan sa pagpasok at pangkalahatang kontrol sa panganib.
Dahil sa dalawang malalaking macro event na malapit na — Hulyo 15 (U.S. CPI, China GDP) at Hulyo 31 (FOMC decision, Eurozone GDP, at pulong ng Bank of Japan) — inaasahang tataas ang volatility ng merkado. Sa panahong ito, ipinapayo sa mga trader na bawasan ng naaayon ang leverage at magtakda ng malinaw na take-profit at stop-loss batay sa kanilang entry cost. Nakakatulong ito para ma-lock ang kita o mapigilan ang malalaking pagkalugi sa tamang oras, at maiwasan ang mataas na panganib na all-in positions na walang puwang para mag-adjust.
Mga Tip sa Stop-Loss at Take-Profit Strategy:
Take-Profit: Mag-set ng auto-close prices batay sa iyong target na level o mga kamakailang taas upang ma-lock ang kita habang pabago-bago ang presyo.
Stop-Loss: Gamitin ang mga pangunahing support level o ang pinakamataas na porsyento ng pagkawala na kaya mong tanggapin bilang gabay upang limitahan ang posibleng pagkalugi at maiwasan ang kontroladong pagkawala.
Maraming baguhang trader ang natatakot bitawan ang mga posisyong nalulugi, umaasang babawiin ito ng merkado. Ngunit, hindi tuwiran ang proseso ng pagbawi ng pagkalugi. Kapag mas malalim ang pagbaba, mas mataas ang porsyentong kailangang tumaas para bumawi:
Porsyentong Pagbaba
Kailangang Pagtaas para Makabawi
10%
11%
20%
25%
50%
100%
Kaya, kapag lumalim nang malaki ang pagkalugi, kahit bumawi pa ang merkado pagkatapos, mas matagal at mas malalaking paggalaw ng presyo ang kakailanganin para bumawi sa puhunan. Ang pangunahing layunin ng pag-set ng stop-loss ay hindi ang sumuko, kundi ang pangalagaan ang kapital, maiwasan ang malalaking pinsala, at maghintay para sa susunod na magandang pagkakataon.
Bigyang-pansin ang mga pagbabago sa pag-isyu ng USDT, mga uso sa paghawak ng USDC, at ang kalakalan ng mga pangunahing DEX pairs upang masuri kung ang liquidity ay lumilipat patungo sa isang partikular na chain o uri ng asset.
Ang Hulyo ay nagdadala ng sabay-sabay na paglabas ng maraming macroeconomic data at mga senyales ng polisiya, na lubhang nagpapataas ng kawalang-katiyakan sa merkado. Sa ganitong kalagayan, mas mahalaga ang pagkakaroon ng malinaw na risk framework at flexible na paraan ng pagte-trade kaysa sa pagtatangkang hulaan ang bawat galaw. Ang pagpapanatili ng kakayahang mag-adjust sa posisyon, maingat na pagbibigay-kahulugan sa mga macro signals, at pagsubaybay sa on-chain micro trends ay mga mahalagang prinsipyo para matagumpay na makapag-navigate sa merkado na mataas ang volatility.
Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa mga pamumuhunan, buwis, legal na usapin, pananalapi, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito isang rekomendasyon na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mamuhunan nang maingat. Ang lahat ng mga desisyon sa pamumuhunan at mga resulta ay ang tanging responsibilidad ng user.