Ang Hulyo 2025 ay isang buwang puno ng mga pangunahing kaganapan sa ekonomiya sa buong mundo. Kabilang sa mga pangunahing pag-unlad ang desisyon sa rate ng interes ng Federal Reserve ng U.S., mga signAng Hulyo 2025 ay isang buwang puno ng mga pangunahing kaganapan sa ekonomiya sa buong mundo. Kabilang sa mga pangunahing pag-unlad ang desisyon sa rate ng interes ng Federal Reserve ng U.S., mga sign
Matuto pa/Learn/Itinatampok/Pandaigdiga...ypto Trader

Pandaigdigang Ekonomikong Pagsilip sa Hulyo: Pagtutok sa Merkado para sa mga Crypto Trader

Hulyo 16, 2025
0m
Lorenzo Protocol
BANK$0.04575+3.13%
Bitcoin
BTC$91,293.94+1.02%
Ethereum
ETH$3,148.65+0.74%
Harvest Finance
FARM$19.46-1.11%
Massa
MAS$0.00483+2.76%

Ang Hulyo 2025 ay isang buwang puno ng mga pangunahing kaganapan sa ekonomiya sa buong mundo. Kabilang sa mga pangunahing pag-unlad ang desisyon sa rate ng interes ng Federal Reserve ng U.S., mga signal ng patakaran mula sa European Central Bank, inflation at data ng trabaho, pagpapalabas ng GDP ng China, at ang opisyal na pagpapatupad ng mga regulasyon ng stablecoin ng EU. Ang mga salik na ito ay inaasahang makakaapekto hindi lamang sa mga tradisyonal na pamilihan sa pananalapi, kundi pati na rin sa mga paggalaw ng presyo at sentimento sa merkado ng mga pangunahing asset ng crypto tulad ng Bitcoin (BTC) at Ethereum (ETH).

Para sa mga crypto investor, ang panahong ito ay kumakatawan sa higit pa sa isang wave ng macroeconomic headlines. Ito ay isang mahalagang oras upang masuri ang direksyon ng merkado at bumuo ng mga epektibong diskarte sa pangangalakal. Itinatampok ng artikulong ito ang pinakamahalagang kaganapang pang-ekonomiya sa buong mundo na dapat panoorin sa Hulyo at sinusuri ang kanilang potensyal na epekto sa mga crypto market, na nag-aalok sa mga mangangalakal ng malinaw na roadmap upang mag-navigate sa susunod na buwan.

1. Mga Pangunahing Kaganapan sa Ekonomiya at Patakaran noong Hulyo


Petsa
Kaganapan
Posibleng Epekto
Hulyo 3
U.S. June Non-Farm Payrolls
Maaaring palakasin ang USD, baguhin ang rate expectations, at magdulot ng panandaliang volatility sa BTC
Hulyo 10
Testimonya ni Fed Chair Powell sa Kongreso
Posibleng maglabas ng dovish na mga pahiwatig, magdulot ng mas mataas na volatility sa merkado
Hulyo 15
U.S. CPI, China Q2 GDP

Ang pananaw sa inflation at katatagan ng ekonomiya ay maaaring makaapekto sa direksyon ng crypto market
Hulyo 24
Desisyon sa Rate ng European Central Bank
Ang repricing ng euro assets at risk sentiment ay maaaring umapekto sa crypto markets
Hulyo 30
U.S. Q2 GDP (Preliminary)

Pagsusuri ng macro fundamentals, posibleng tumaas ang volatility sa U.S. equities at BTC
Hulyo 31
Desisyon ng FOMC sa Rate, Pulong ng Bank of Japan
Maaaring magdulot ng pagbabago sa U.S. yields at epekto sa Asian markets
Kalagitnaan ng Hulyo pataas (rolling implementation)
Pagkakabisa ng EU MiCA Stablecoin Regulations
Maaaring baguhin ang istruktura ng stablecoin liquidity, posibleng magkaroon ng pagbabago sa on-chain dominance ng USDT/USDC

2. Mahahalagang Pangyayari: Pagtukoy sa Posibleng Pagbabago sa Takbo ng Mga Crypto Asset


2.1 Ang Federal Reserve: Hindi Pa Tiyak ang Direksyon ng Interest Rate


Nakasaad na ang Federal Reserve ay mag-aanunsyo ng kanilang pinakabagong desisyon tungkol sa interest rate sa Hulyo 31. Bago ito, magbibigay si Chair Jerome Powell ng kanyang testimonya sa Kongreso sa Hulyo 10, kasunod ang mahahalagang datos ng CPI at PPI sa Hulyo 15. Ang mga pangyayaring ito ay magbibigay ng bagong palatandaan sa merkado kung karapat-dapat bang magkaroon ng bawas sa interest rate sa Setyembre.
Kung magpapakita ang Fed ng mas maluwag na posisyon (dovish shift), malaki ang posibilidad na makinabang ang mga crypto asset, lalo na ang BTC at ETH, dahil muling mananatag ang sentiment ng “easing trade.” Sa kabilang banda, kung magiging malakas ang mga datos at maipagpapatuloy o maaantala ang pagputol ng rate, posibleng magkaroon ng pagbabago sa presyo ng merkado, na maaaring magdulot ng panandaliang pagbaba sa halaga ng crypto.

2.2 Mga Central Bank ng Europa at Asya: Pagkakaiba sa Patakaran na Maaaring Magbago sa Daloy ng Puhunan


Nakasaad na ang European Central Bank ay mag-aanunsyo ng kanilang desisyon sa interest rate sa Hulyo 24, habang ang Bank of Japan ay magkakaroon ng pulong sa dulo ng buwan. Kung mananatiling matatag ang Federal Reserve o ipagpapaliban ang pagputol ng rate, ang patuloy na pagpapaluwag ng ECB ay maaaring magdulot ng muling pagtutok ng USD liquidity, na makakaapekto sa pagdaloy ng pondo sa crypto mula sa ibang bansa. Samantala, kung mananatili ang Japan sa napakaluwag na polisiya, maaaring magkaroon ng pagbabago sa mga arbitrage na kalakaran sa mga pamilihan sa Asya, na posibleng makaapekto sa istruktura ng daloy ng pondo sa ilang DeFi ecosystem.

2.3 Regulasyon sa Stablecoin: Pagbabago sa Presyo sa On-Chain Dahil sa Implementasyon ng MiCA


Simula Hulyo, opisyal nang ipatutupad ng European Union ang Markets in Crypto-Assets (MiCA) regulation na naglalaman ng mga bagong panuntunan sa stablecoins. Ang mga stablecoins na hindi naka-euro tulad ng USDT at USDC ay haharap sa mas mahigpit na mga restriksiyon, lalo na sa kanilang paggamit sa trading at sirkulasyon sa mga pamilihan sa Europa.

Bagamat nakatuon ang MiCA sa pagsunod sa tradisyunal na pinansya, maaaring magkaroon ito ng epekto sa on-chain liquidity dynamics. Maaring baguhin ng mga exchange ang kanilang mga trading pair, at ang mga on-chain protocol ay kailangang umangkop sa mga bagong regulasyon, na posibleng magdulot ng pansamantalang paggalaw sa supply at dominasyon ng USDT at USDC. Pinapayuhan ang mga trader na bantayan nang mabuti ang mint/burn activity, mga pagbabago sa liquidity pools, at aktibidad sa cross-chain bridges.

2.4 Mga Datos Pang-ekonomiya ng Tsina: Di-tuwirang Palatandaan para sa Crypto Markets


Sa Hulyo 15, ilalabas ng Tsina ang kanilang Q2 GDP figures, kasunod ang mahahalagang indikador tulad ng industrial output, total social financing, at PMI. Bagamat hindi pangunahing sentro ng crypto trading ang Tsina, ang lakas ng kanilang ekonomiya ay maaaring makaapekto nang hindi tuwiran sa global risk appetite at pagdaloy ng kapital.

Kung magpapakita ang datos ng kahinaan, maaari nitong palalalain ang pangamba sa global slowdown, na magpapataas ng demand para sa mga ligtas na asset gaya ng BTC bilang isang non-sovereign store of value. Sa kabilang banda, kung mas malakas kaysa inaasahan ang mga numero, maaari nitong pansamantalang pag-igtingin ang risk sentiment at magdulot ng bahagyang pag-angat sa mas malawak na pamilihan, kabilang na ang crypto.

3. Bakit Mahalaga ang Mga Pangyayaring Ito para sa Crypto Market?


3.1 Ang Pagbabago sa Inaasahan sa Polisiya ay Ginagawang Pangunahing Salik ang Interest Rates


Ang bilis ng mga hakbang ng Federal Reserve at European Central Bank sa kanilang mga polisiya ay direktang maghuhubog sa daloy ng dollar liquidity at sa pagpepresyo ng mga risk asset. Kung magpapakita ang Fed ng mas maluwag na posisyon sa kanilang pulong sa Hulyo, malaki ang posibilidad na babaguhin ng merkado ang mga inaasahan sa easing, na magbibigay ng panibagong lakas sa mga pangunahing crypto asset tulad ng BTC at ETH.

3.2 Nagsimula ang Regulasyon sa Stablecoin, Binabago ang Daloy ng Kapital sa On-Chain


Ang MiCA ang kauna-unahang pandaigdigang balangkas ng regulasyon para sa stablecoins, at ang pagpapatupad nito ay muling aayusin kung paano umiikot ang USDT, USDC, at iba pang stablecoins sa pamilihan ng Europa. Maaapektuhan nito ang alokasyon ng kapital sa parehong CeFi at DeFi ecosystem, at posibleng magdulot ng panandaliang pagbabago o pag-urong sa on-chain liquidity.

3.3 Maraming Mahahalagang Datos ang Lalabas Kaya Madaling Magbago ang Sentimyento ng Merkado


Mula sa U.S. non-farm payrolls at CPI hanggang sa GDP ng Tsina, ang mga nalalapit na datos na ito ay susubok sa kwento ng merkado tungkol sa “soft landing.” Anumang paglihis mula sa mga inaasahan ay maaaring magdulot ng bigla at panandaliang pag-alon sa presyo, na magpapalakas sa labanan ng mga bulls at bears.

4. Paano Dapat Kumilos ang mga Crypto Trader?


4.1 Maghanda Bago ang Mga Panahon ng Mataas na Volatility


Mahigpit na bantayan ang reaksyon ng merkado bago at pagkatapos ng mga mahahalagang macro data at anunsyo ng polisiya, at iwasan ang pagsunod-sunod sa rally o pagbebenta dahil sa panic sa panahon ng panandaliang pagbabago ng sentimyento. Maaari ring gamitin ng mga trader ang trigger orders upang mauna sa pagposisyon sa mga mahahalagang technical levels, tulad ng paglalagay ng short orders malapit sa support zones o long orders malapit sa resistance, na may layuning makahuli ng breakout moves. Ang ganitong paraan ay hindi lang nagpapababa ng panganib ng emosyonal na pag-trade sa panahon ng mataas na volatility kundi nagpapabuti rin ng kahusayan sa pagpasok at pangkalahatang kontrol sa panganib.

4.2 Bawasan ang Leverage at Mag-set ng Stop-Loss para Palakasin ang Pamamahala sa Posisyon


Dahil sa dalawang malalaking macro event na malapit na — Hulyo 15 (U.S. CPI, China GDP) at Hulyo 31 (FOMC decision, Eurozone GDP, at pulong ng Bank of Japan) — inaasahang tataas ang volatility ng merkado. Sa panahong ito, ipinapayo sa mga trader na bawasan ng naaayon ang leverage at magtakda ng malinaw na take-profit at stop-loss batay sa kanilang entry cost. Nakakatulong ito para ma-lock ang kita o mapigilan ang malalaking pagkalugi sa tamang oras, at maiwasan ang mataas na panganib na all-in positions na walang puwang para mag-adjust.

Mga Tip sa Stop-Loss at Take-Profit Strategy:

  • Take-Profit: Mag-set ng auto-close prices batay sa iyong target na level o mga kamakailang taas upang ma-lock ang kita habang pabago-bago ang presyo.
  • Stop-Loss: Gamitin ang mga pangunahing support level o ang pinakamataas na porsyento ng pagkawala na kaya mong tanggapin bilang gabay upang limitahan ang posibleng pagkalugi at maiwasan ang kontroladong pagkawala.

Maraming baguhang trader ang natatakot bitawan ang mga posisyong nalulugi, umaasang babawiin ito ng merkado. Ngunit, hindi tuwiran ang proseso ng pagbawi ng pagkalugi. Kapag mas malalim ang pagbaba, mas mataas ang porsyentong kailangang tumaas para bumawi:

Porsyentong Pagbaba
Kailangang Pagtaas para Makabawi
10%
11%
20%
25%
50%
100%

Kaya, kapag lumalim nang malaki ang pagkalugi, kahit bumawi pa ang merkado pagkatapos, mas matagal at mas malalaking paggalaw ng presyo ang kakailanganin para bumawi sa puhunan. Ang pangunahing layunin ng pag-set ng stop-loss ay hindi ang sumuko, kundi ang pangalagaan ang kapital, maiwasan ang malalaking pinsala, at maghintay para sa susunod na magandang pagkakataon.

4.3 Mahigpit na Subaybayan ang Merkado ng Stablecoin at Aktibidad sa On-Chain


Bigyang-pansin ang mga pagbabago sa pag-isyu ng USDT, mga uso sa paghawak ng USDC, at ang kalakalan ng mga pangunahing DEX pairs upang masuri kung ang liquidity ay lumilipat patungo sa isang partikular na chain o uri ng asset.

5. Konklusyon: Isang Mahalagang Buwan ang Nangangailangan ng Disiplinado at Flexible na Mga Estratehiya


Ang Hulyo ay nagdadala ng sabay-sabay na paglabas ng maraming macroeconomic data at mga senyales ng polisiya, na lubhang nagpapataas ng kawalang-katiyakan sa merkado. Sa ganitong kalagayan, mas mahalaga ang pagkakaroon ng malinaw na risk framework at flexible na paraan ng pagte-trade kaysa sa pagtatangkang hulaan ang bawat galaw. Ang pagpapanatili ng kakayahang mag-adjust sa posisyon, maingat na pagbibigay-kahulugan sa mga macro signals, at pagsubaybay sa on-chain micro trends ay mga mahalagang prinsipyo para matagumpay na makapag-navigate sa merkado na mataas ang volatility.

Kasabay nito, mahalaga rin ang pagpili ng platform na may propesyonal na market tools, mabilis na pag-lista ng mga token, at matatag na liquidity. Bilang isang global na lider sa digital asset trading, sinusuportahan ng MEXC ang mahigit 2,800 tokens at nagbibigay ng malawak na coverage sa mga trending na kwento, na nagbibigay kapangyarihan sa mga user na mas epektibong samantalahin ang mga oportunidad sa kumplikadong kalagayan ng merkado.

Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa mga pamumuhunan, buwis, legal na usapin, pananalapi, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito isang rekomendasyon na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mamuhunan nang maingat. Ang lahat ng mga desisyon sa pamumuhunan at mga resulta ay ang tanging responsibilidad ng user.

Pagkakataon sa Merkado
Lorenzo Protocol Logo
Lorenzo Protocol Live na Presyo (BANK)
$0.04575
$0.04575$0.04575
+2.09%
USD
Lorenzo Protocol (BANK) Live na Tsart ng Presyo

Mga Popular na Artikulo

Pag-unawa sa Auto-Deleveraging (ADL): Isang Kritikal na Tool sa Pamamahala ng Panganib para sa Kalakalan sa Futures

Pag-unawa sa Auto-Deleveraging (ADL): Isang Kritikal na Tool sa Pamamahala ng Panganib para sa Kalakalan sa Futures

Sa cryptocurrency derivatives market, partikular saleveraged futures trading, ang mga systemic risk mula sa volatility ng merkado ay laging naroroon. Upang masiguro ang katatagan ng platform sa panaho

Ano ang MEXC AI Model Copy Trade?

Ano ang MEXC AI Model Copy Trade?

1. Ano ang AI Model Copy Trade?Ang AI Model Copy Trade ay isang intelihenteng feature ng Copy Trade na inilunsad ng MEXC na nagbibigay-daan sa iyo na walang hirap na sumunod sa mga AI model para sa au

Ano ang Rayls (RLS)? Isang Kumpletong Panimula sa Blockchain para sa mga Bangko

Ano ang Rayls (RLS)? Isang Kumpletong Panimula sa Blockchain para sa mga Bangko

Key Takeaways1）Ang Rayls ay isang blockchain na ginawa partikular para sa mga bangko at institusyon ng pananalapi, na nagbibigay-daan sa mga sumusunod sa regulasyon, pribado, at scalable na on-chain n

Gabay sa MEXC Pre-Market Trading: Paano Mag-trade ng mga Token Bago ang Listing at FAQ

Gabay sa MEXC Pre-Market Trading: Paano Mag-trade ng mga Token Bago ang Listing at FAQ

1. Ano ang Pre-Market Trading?Ang Pre-Market Trading ay isang serbisyong OTC Trading na inaalok ng MEXC. Binibigyan nito ang mga trader ng pagkakataong bumili at magbenta ng mga bagong token bago ang

Mga Kaugnay na Artikulo

Pag-unawa sa Auto-Deleveraging (ADL): Isang Kritikal na Tool sa Pamamahala ng Panganib para sa Kalakalan sa Futures

Pag-unawa sa Auto-Deleveraging (ADL): Isang Kritikal na Tool sa Pamamahala ng Panganib para sa Kalakalan sa Futures

Sa cryptocurrency derivatives market, partikular saleveraged futures trading, ang mga systemic risk mula sa volatility ng merkado ay laging naroroon. Upang masiguro ang katatagan ng platform sa panaho

Ano ang MEXC AI Model Copy Trade?

Ano ang MEXC AI Model Copy Trade?

1. Ano ang AI Model Copy Trade?Ang AI Model Copy Trade ay isang intelihenteng feature ng Copy Trade na inilunsad ng MEXC na nagbibigay-daan sa iyo na walang hirap na sumunod sa mga AI model para sa au

Ano ang Rayls (RLS)? Isang Kumpletong Panimula sa Blockchain para sa mga Bangko

Ano ang Rayls (RLS)? Isang Kumpletong Panimula sa Blockchain para sa mga Bangko

Key Takeaways1）Ang Rayls ay isang blockchain na ginawa partikular para sa mga bangko at institusyon ng pananalapi, na nagbibigay-daan sa mga sumusunod sa regulasyon, pribado, at scalable na on-chain n

Gabay sa MEXC Pre-Market Trading: Paano Mag-trade ng mga Token Bago ang Listing at FAQ

Gabay sa MEXC Pre-Market Trading: Paano Mag-trade ng mga Token Bago ang Listing at FAQ

1. Ano ang Pre-Market Trading?Ang Pre-Market Trading ay isang serbisyong OTC Trading na inaalok ng MEXC. Binibigyan nito ang mga trader ng pagkakataong bumili at magbenta ng mga bagong token bago ang

Mag-sign Up sa MEXC
Mag-sign Up at Makatanggap ng Hanggang 10,000 USDT Bonus