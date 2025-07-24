Malakas ang Pagbabalik ng LTC: Mula sa "Digital Silver" tungo sa Crypto Payment Pioneer, Muling Sumisikat ang Kasikatan Nito sa 2025

Sa gitna ng mas malawak na pagbangon ng merkado ng crypto, mga pag-upgrade sa network, at isang bagong pananaw sa merkado, muling namamayagpag ang beteranong pampublikong chain na Litecoin (LTC). Mula nang bumaba sa $63 noong Abril 2025, higit nang dumoble ang halaga ng LTC sa loob lamang ng tatlong buwan, lumampas sa $120 na may higit sa 90% na pagtaas, at nakatawag ng malawak na pansin sa buong industriya. Habang unti-unting nabubuo ang kasalukuyang bull cycle, hindi lamang pumupukaw ng kapital ang LTC dahil sa teknikal nitong hinog at katatagan, kundi muling binibigyang-kahulugan din nito ang halaga sa merkado ng mga crypto asset na nakatuon sa pagbabayad.
Ang Litecoin (LTC), na inilunsad noong Oktubre 2011 ng dating Google engineer na si Charlie Lee, ay isang “magaan” na fork ng pangunahing code ng Bitcoin. Sa halip na makipagkumpitensya sa Bitcoin bilang imbakan ng halaga, idinisenyo ang LTC upang maging katuwang nito bilang mas mabilis at mas murang paraan ng pagpapadala ng pera na mas angkop para sa pang-araw-araw na transaksyon.
Kung ikukumpara sa Bitcoin, ang LTC ay may mas mabilis na block times, mas mataas na kabuuang supply, at mas mababang transaction fees. Ang layunin nito ay itaguyod ang paggamit ng mga cryptocurrency sa totoong buhay na mga senaryo ng pagbabayad, inililipat ang pokus mula sa “imbakan ng halaga” patungo sa “paglilipat ng halaga.”
Madalas tawaging "Bitcoin lite," nag-aalok ang Litecoin ng ilang teknikal at praktikal na benepisyo, lalo na sa mga sitwasyong may mataas na dalas ng maliliit na pagbabayad.
Sa bilis ng block na 2.5 minuto lamang—one-fourth ng sa Bitcoin—malaki ang pagpapabuti ng Litecoin sa bilis ng pagkumpirma ng transaksyon.
Dahil sa kaunting pagsisikip ng network at mas malawak na kapasidad ng block, ang mga bayarin sa transaksyon ng LTC ay mas mababa kumpara sa Bitcoin o Ethereum, kaya’t perpekto ito para sa mga micropayment.
Tulad ng Bitcoin, gumagamit ang Litecoin ng Proof-of-Work (PoW) consensus mechanism, na sinusuportahan ng pandaigdigang network ng mga miner, na nagbibigay ng matatag na seguridad at desentralisasyon. Ang LTC ay nangunguna sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya tulad ng Segregated Witness (SegWit) at Lightning Network, na nagsisilbing ligtas na lugar ng pagsubok para sa mga feature na kalauna’y inaampon ng malalaking blockchain tulad ng Bitcoin.
Noong 2022, ipinakilala ng Litecoin ang MimbleWimble Extension Blocks (MWEB) upgrade, na nagbibigay-daan sa opsyonal na privacy sa mga transaksyon. Bilang isa sa iilang kilalang PoW blockchain na nagpapatupad ng malakihang privacy features, nag-aalok na ngayon ang LTC ng natatanging balanse ng pagsunod sa regulasyon at pagiging pribado, na nagpapalawak sa potensyal nito bilang isang payment asset.
Sa mga unang taon nito, kakaunti lamang ang kaibahan ng LTC sa Bitcoin at nagsilbi lamang ito bilang teknikal na karugtong. Sa kabila ng kakulangan sa atensyon kumpara sa BTC o ETH, napanatili ng Litecoin ang posisyon nito bilang isa sa mga nangungunang cryptocurrency dahil sa maaasahang operasyon at aktibong komunidad ng mga developer.
2017: Matagumpay na naipakilala ang SegWit, na naglatag ng pundasyon para sa Lightning Network.
2018 Bear Market: Sa kabila ng matinding pagbagsak ng presyo, nanatiling matatag ang network ng LTC, na nagpamalas ng katatagan nito.
2021 Bull Run: Lumampas sa $410 ang LTC, naabot ang all-time high at naging isa sa pinakamagandang performance ng legacy coins sa taon.
Sa gitna ng pagdami ng mga bagong blockchain, tahimik na nagtuon ng pansin ang core team ng Litecoin sa pagbuo ng MWEB privacy module at pagpapahusay ng compatibility ng mga wallet. Bagama’t hindi ito nakatanggap ng kasikatan tulad ng mga memecoin o AI projects, ang matibay nitong teknikal na pag-unlad ang nagsilbing pundasyon ng malakas na pagbabalik.
Noong 2025, lumampas ang Bitcoin sa $120,000, na nagdulot ng panibagong sigla sa buong merkado ng crypto. Sa pagbabalik ng kapital sa mga pundamental na matitibay na legacy asset, naging pangunahing target ang LTC—na nasa top 20 batay sa market cap—para sa institutional at retail positioning.
Hindi tulad ng matitinding paggalaw ng presyo ng mga memecoin o token mula sa mas bagong mga chain, nag-aalok ang LTC ng mataas na likididad at malalalim na order book—mga katangiang perpekto para sa akumulasyon ng mga institusyon at mga estratehiya sa likididad. May ilang ETF products sa U.S. na nagsisimula nang isaalang-alang ang LTC bilang alternatibong alokasyon sa BTC.
Bukod sa AI, GameFi, at SocialFi, muling sinusuri ng merkado ang kahalagahan ng mga PoW blockchain at mga gamit sa pagbabayad. Habang patuloy na tumataas ang bayarin at pagsisikip sa network ng Bitcoin, lumilitaw ang LTC bilang mas praktikal na opsyon para sa pang-araw-araw na transaksyon.
Kamakailan, biglang tumaas ang trading activity para sa mga LTC pair sa mga pangunahing palitan tulad ng MEXC. Kasunod nito, dumami rin ang usapan sa social media, at mula sa teknikal na pananaw, nabasag ng LTC ang ilang mahahalagang resistance level—na agad nakatawag ng pansin mula sa mga trader at analyst.
Habang bumibilis ang pagtanggap sa blockchain, muling tumataas ang interes sa mga simple, mabilis, at ligtas na cryptocurrency na nakatuon sa pagbabayad—eksaktong niche na nilikha para sa LTC. Lalo itong mahalaga sa mga umuusbong na merkado at sa mga ecosystem ng mobile wallet.
Aktibong pinag-aaralan ng komunidad ng Litecoin ang mga integrasyon sa mga pangunahing cross-chain protocol tulad ng THORChain at LayerZero. Maaaring magbukas ito ng tuloy-tuloy na paggalaw ng mga asset sa iba't ibang chain at mapalakas ang papel ng LTC sa mga DeFi application.
Dahil sa lumalaking pangangailangan para sa privacy sa on-chain, ang opsyonal na privacy ng LTC gamit ang MimbleWimble ay nag-aalok ng bihirang kombinasyon ng pagsunod sa regulasyon at pagiging kumpidensyal, kaya’t nagiging kaakit-akit ito para sa mga institusyon at high-net-worth na mga user.
On July 1, Bloomberg ETF analysts James Seyffart and Eric Balchunas estimated a 95% chance that the U.S. SEC would approve spot ETFs for LTC, SOL, and XRP this year. If the U.S. or other jurisdictions move forward with LTC-based ETFs, the asset could receive a long-term boost in both price and capital inflow. Noong Hulyo 1, tinaya ng mga Bloomberg ETF analyst na sina James Seyffart at Eric Balchunas na may 95% posibilidad na aprubahan ng U.S. SEC ang spot ETFs para sa LTC, SOL, at XRP ngayong taon. Kung itutuloy ng U.S. o ibang hurisdiksyon ang pag-apruba sa LTC-based ETFs, maaaring makatanggap ang asset ng pangmatagalang pag-angat sa presyo at daloy ng kapital.
Mabilis magbago ang mundo ng crypto, ngunit patuloy na napanatili ng LTC ang kanyang lugar dahil sa katatagan, pagiging maaasahan, at praktikal na gamit sa totoong mundo. Mula sa pagiging "digital silver" hanggang sa pagiging nangunguna sa privacy payments, mula sa pagiging testing ground ng teknolohiya hanggang sa potensyal na kandidato para sa ETF allocation, tahimik ngunit matatag na nilatag ng Litecoin ang kanyang landas patungo sa hinaharap.
Ang pinakabagong pagtaas nito ay hindi lamang isang pansamantalang pag-akyat dulot ng sentimyento sa merkado, kundi bunga ng muling pagkakaugnay ng halaga at kwento. Sa susunod na crypto cycle, maaaring hindi ito ang pinaka-kumikislap na bituin, ngunit malamang na mananatili itong isa sa mga pinaka-maaasahang puwersa sa industriya.
