MEXC Copy Trading Tutorial (App)

Agosto 21, 2025
0m
#Basic#Futures#Mga Baguhan
Ang copy trading ay isang proseso ng pagkopya ng mga trade na ginawa ng ibang mga trader, kabilang ang pagkopya sa lahat ng kanilang aktibidad. Sa nakaraang nilalaman, ipinakilala namin ang isang tutorial para sa copy trading sa web platform. Sa artikulong ito, magbibigay kami ng tutorial sa copy trading para sa MEXC app.

1. Paano mag Copy Trade


1) Buksan ang homepage ng MEXC App at i-tap ang [Higit pa].

2) Piliin o hanapin sa search bar ang [Copy Trade] para makapasok sa pahina ng Copy Trade.

3) Sa pahina ng Copy Trade, mag-scroll pababa, at makikita mo ang isang listahan ng mga nangungunang mangangalakal na nakategorya ayon sa pangkalahatang ranggo, pinakamataas na ROI, pinakamataas na PNL, atbp. Maaari mo ring i-tap ang [Lahat ng Mangangalakal] upang tingnan ang listahan ng lahat ng kasalukuyang mangangalakal. Piliin ang mangangalakal na gusto mo at i-tap ang [Copy Trade] para ipasok ang pahina ng mga setting ng parameter ng copy trade.


4) Sa pahina ng mga setting ng parameter ng copy trade, piliin ang pares ng copy trading na gusto mong sundin. Maaari mong piliin ang [Lahat] upang sundin ang lahat ng mga pares ng futures o pumili ng hindi bababa sa isa o higit pang mga future na susundan.

5) Magpatuloy sa pag-scroll pababa sa pahina, at makikita mo ang tatlong uri ng copy trading mode na mapagpipilian: [Smart Ratio], [Nakapirming Halaga], o [Nakapirming Ratio].
  • Smart Ratio: Kopyahin ang alokasyon ng halaga ng trader sa bawat order para magbukas ng mga posisyon.
  • Nakapirming Halaga: Mag-invest ng parehong halaga ng margin sa tuwing kumopya ka ng trade.
  • Nakapirming Ratio: Ang dami ng order para sa bawat copy trade ay magiging isang tiyak na maramihan ng napunong dami ng order ng negosyante.

Gagamitin namin ang Smart Ratio bilang isang halimbawa upang ipakita kung paano mag-copy trade. Ang iba pang mga paraan ng copy trading ay gumagana nang katulad.

6) Upang magpatuloy sa anumang operasyon ng copy trading, ang halaga ng iyong copy trade ay dapat na hindi bababa sa 30 USDT. Kung ang balanse ng iyong spot account ay hindi nakakatugon sa kinakailangang ito, maaari mong i-tap ang [Maglipat ng Pondo] upang mag-top up mula sa iyong futures o fiat account.

Kapag ang kabuuang equity sa iyong Copy Trading account ay umabot sa preset na halaga ng Account Stop Loss, ang iyong copy trading ay wawakasan. Ang lahat ng mga posisyon ay isasara sa presyo ng merkado, at ang natitirang mga asset ay ililipat sa iyong Spot account. Dahil sa mga pagbabago sa merkado, ang aktwal na kabuuang equity sa copy trading account sa oras ng pagwawakas ay maaaring bahagyang mag-iba mula sa iyong preset na halaga.

Sa ilalim ng "Mga Setting ng Liquidation ng Trader," maaari mong piliin ang alinman sa [Sundin para Isara] o [Huwag Sundin]. Tinutukoy ng opsyong ito kung isasara ang posisyon ng iyong copy trading kapag na-liquidate na ang posisyon ng trader.

Sa "Higit pang Mga Setting," maaari mong i-configure ang "Mga Setting ng Pagkontrol sa Panganib," "Mga Setting ng Margin," at "Mga Setting ng Leverage at Slippage."

Kapag nakumpleto na ang lahat ng mga setting, i-tap ang [Susunod na Hakbang].

7) I-double check ang iyong mga setting ng copy trade. Pagkatapos kumpirmahin na tama ang lahat, i-tap ang [Isumite] upang kumpletuhin ang proseso ng copy trading.


2. Pagpili ng Mga Trader


Sa pahina ng MEXC Copy Trade [Mga Nangungunang Mangangalakal], makikita mo na ang listahan ng mangangalakal ay unang nakategorya ayon sa pangkalahatang ranggo, pinakamataas na ROI, pinakamataas na PNL, at karamihan sa mga tagasunod. Sa panel ng bawat mangangalakal, maaari mong tingnan ang nakaraang impormasyon ng iba't ibang mangangalakal, kabilang ang 7-Araw na ROI, 7-Araw na PNL, 7-araw na Rate ng Panalo, dalas ng kalakalan, ratio ng pagbabahagi ng kita, at higit pa.

Sa pahina ng [Lahat ng Mangangalakal] maaari mong pag-uri-uriin ang mga mangangalakal batay sa iba't ibang pamantayan, tulad ng 7-Araw na ROI, Kabuuang ROI, Kabuuang Rate ng Panalo, atbp., upang piliin ang mga mangangalakal na gusto mo.

Pagkatapos piliin ang iyong gustong mangangalakal, i-tap ang kanilang profile upang makapasok sa pahina ng mga detalye ng mangangalakal. Sa pahina ng mga detalye ng mangangalakal, maa-access mo ang lahat ng impormasyong nauugnay sa pangangalakal para sa mangangalakal na iyon. Maaari kang matuto nang higit pa tungkol sa trader na iyong pinili sa pamamagitan ng pagrepaso sa kanilang [Pagganap], [Lead Trade Stats], at [Mga Follower] na seksyon na ibinigay ng MEXC.


Mahalagang tandaan na ang nakaraang pagganap ng isang negosyante ay hindi ginagarantiyahan ang mga kita sa hinaharap. Samakatuwid, inirerekumenda namin na ilaan mo ang iyong kopya ng mga pondo sa pangangalakal nang matalino at i-set up ang mga order ng TP/SL upang matiyak na ang iyong mga personal na asset ay nagbabago sa loob ng isang partikular na saklaw.

3. I-edit/Kanselahin ang Copy Trade


Sa homepage ng MEXC Copy Trade, i-tap ang icon na [>] sa profile card at piliin ang [Aking Mga Copy Trade]. Sa pahina na "Aking Mga Copy Trade," piliin ang [Aking Mga Trader] para tingnan ang iyong kasalukuyang mga copy trade. Maaari mong i-tap ang [I-unfollow] o [I-edit].

Ang pag-tap sa [I-edit] ay magdadala sa iyo pabalik sa pahina ng Copy Trading Parameter Settings, kung saan maaari mong i-configure muli ang futures kung saan mo gustong kopyahin ang mga trade at gumawa ng mga pagbabago sa mga paraan ng copy trade at iba pang mga setting. Maaari mong i-tap ang [I-unfollow] upang ihinto ang pagsunod sa kasalukuyang mangangalakal.

I-tap ang icon na lapis sa tabi ng halaga ng iyong kopya ng kalakalan upang baguhin. Maaari mong dagdagan o bawasan ang halaga ng iyong copy trading, ngunit pakitandaan na ang minimum na halaga ng copy trade ay 30 USDT.


Disclaimer: Ang impormasyong ito ay hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pananalapi, accounting, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito bumubuo ng payo na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa mga layuning sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mag-ingat kapag namumuhunan. Ang platform ay hindi responsable para sa mga desisyon sa pamumuhunan ng mga user.

