MEXC DEX+ FAQ

Oo. Ang paglilipat ng mga asset sa pagitan ng MEXC Exchange (CEX) at DEX+ ay nangangailangan ng on-chain na kumpirmasyon, pag-record, at packaging ng transaksyon. Dapat bayaran ng mga user ang kaukulang mga bayarin sa network, na nag-iiba depende sa pagsisikip ng network, kundisyon ng market, at iba pang mga salik.
Walang mga limitasyon sa paglipat. Gayunpaman, kapag lumipat mula sa CEX patungo sa DEX+, dapat mong matugunan ang pinakamababang halaga ng pag-withdraw ng CEX.
Dahil sa mga isyu sa on-chain parsing, ang ilang mga token ay maaaring kulang sa mga rekord ng paglilipat o detalyadong impormasyon ng pondo, ngunit hindi ito nakakaapekto sa iyong aktwal na balanse sa address. Wala sa alinmang sitwasyon ang nakakaapekto sa iyong aktwal na balanse, at maaari mo pa ring tingnan ang mga available na dami at mga trade token sa interface ng pagbebenta ng order.
Sa kasalukuyan, hindi namin sinusuportahan ang pagbabalik o pag-kredito ng mga hindi sinusuportahang token. Upang maiwasan ang pagkawala ng asset, inirerekomenda namin ang pagdeposito lamang ng mga token ng mainnet na sinusuportahan ng DEX+.
Gumagamit ang Spot at DEX+ ng magkaibang datos ng merkado. Ang mga spot na presyo ay nagmumula sa mga order ng user sa exchange, na sumasalamin sa lalim ng market, habang ang mga presyo ng DEX+ ay nakabatay sa on-chain na liquidity pool. Samakatuwid, ang mga presyo ay maaaring mag-iba.
Hindi maibebenta ang mga token ng Honeypot: Nagdagdag kami ng babala para sa mga token ng pahina ng Honeypot. Mangyaring mag-ingat kapag nakikipagkalakalan.
Zero liquidity: Ang pag-withdraw ng pool o mga katulad na aksyon ay maaaring magdulot ng kakulangan ng liquidity, na ginagawang imposible ang pangangalakal. Kasalukuyang nagsusumikap ang MEXC sa pagsasama ng mas maraming liquidity pool.
Hindi sapat na mga bayarin sa gas: Inirerekomenda namin ang pagpapanatili ng sapat na mga token ng mainnet sa iyong account upang mabayaran ang mga bayarin sa transaksyon.
Inirerekomenda namin ang paglilipat ng mga karagdagang token ng mainnet sa iyong DEX+ address para sa mga bayarin sa gas. Ang mga posibleng dahilan ng hindi sapat na gas sa kabila ng balanse ay kinabibilangan ng:
Blockchain congestion: Tumataas ang mga bayarin sa mga peak ng network dahil sa kompetisyon para sa mas mabilis na pagproseso.
Pagkasumpungin ng presyo ng gas: Mabilis na nagbabago ang mga bayarin sa gas sa mga blockchain tulad ng Ethereum at BNB Chain.
Mga kumplikadong transaksyon: Nangangailangan ang mga trade na kinasasangkutan ng mga low-liquidity token o maraming matalinong kontrata ng higit pang pag-compute at mas mataas na mga bayarin.
Mekanismo ng Proteksyon ng Slippage: Maaaring kumonsumo ng karagdagang gas ang ilang trade upang matiyak ang pagpapatupad sa ilalim ng pabagu-bagong mga kondisyon.
Maramihang pakikipag-ugnayan: Ang mga trade na nangangailangan ng ilang hakbang (hal., pag-apruba ng token, pakikipag-ugnayan sa liquidity pool) ay nagkakaroon ng mga karagdagang bayarin sa bawat hakbang.
Para sa mga order ng TP/SL, kapag naabot na ang trigger price, tumutugma ang system sa mga trade sa kasalukuyang presyo sa merkado. Sa mga pabagu-bagong merkado, maaari itong magdulot ng malalaking gaps sa pagitan ng presyo ng order at presyo ng pagpapatupad. Mangyaring mag-ingat bago mag-trade.
Sa kasalukuyan, naniningil ang DEX+ ng 1% na bayad sa bawat kalakalan, na binabayaran sa bawat transaksyon. Ang mga bayarin ay binabayaran sa mga token ng mainnet. Ang pagkalkula ng bayad ay: Halaga ng Kalakalan × Rate ng Bayad.
Mga bayarin sa gas: Binayaran sa mga minero/validator sa mga blockchain (hal., Ethereum, BNB Chain) para sa pag-compute ng transaksyon at block packaging.
Mga bayarin sa pangangalakal: Kasalukuyang 1% bawat kalakalan sa DEX+.
Anti-front-running fee: Isumite sa mga pribadong pool upang maiwasan ang mga pag-atake ng sandwich ng mga bot, na maaaring makaapekto sa ilang bilis ng kalakalan.
Buwis sa pagbili/pagbebenta: Sisingilin ng mga proyekto upang mapanatili ang pagkatubig (hal., pag-staking sa mga pool) o mga mekanismong anti-dumping.
Iba pang mga on-chain na bayarin: Gaya ng mga bayarin sa pagbubukas ng account, mga bayarin sa pag-apruba, atbp.
Batay sa iyong mga setting ng gas, ang isang bahagi ng iyong mga token sa mainnet ay nakalaan upang matiyak na magtagumpay ang transaksyon. Maaari mo pa ring i-withdraw ang lahat ng asset maliban sa mga nakareserbang bayarin na natitira sa iyong address.
Ang MEXC DEX+ ay nagbibigay ng impormasyon ng token, kabilang ang mga alerto sa seguridad. Sa pahina ng token trading, i-click ang icon ng candlestick. Sa ibaba ng seksyong Merkado sa pahina ng candlestick chart, makikita mo ang safety rating ng token. Maaari mo ring tingnan ang mas komprehensibong impormasyon sa pahina ng Contract Audit upang makatulong na gabayan ang iyong mga desisyon sa pangangalakal.
Sa pahina ng DEX+ trading, i-click ang candlestick icon at piliin ang Info para tingnan ang detalyadong impormasyon tungkol sa kasalukuyang trading token.
Bago suriin ang isang token, dapat munang magtanong ang mga user ng ilang pangunahing tanong:
Ang token ba ay may sapat na liquidity?
Ang token ba ay malawak na natuklasan at binanggit ng publiko?
May trapiko ba ang token, gaya ng pagbabahagi ng mga pampublikong pigura o maraming user?
Sa kasalukuyan, hindi sinusuportahan ang pag-export ng mga pribadong key ng DEX+ account. Gumagamit ang platform ng pribadong key custody model para maiwasan ang pagkawala ng asset na dulot ng key loss.
Kasalukuyang sinusuportahan ng DEX+ ang mga sumusunod na uri ng order: Market Order, Limit Order, Quick Buy/Sell, Advanced Limit Order, at Auto-Sell (TP/SL). Maaaring pumili ang mga user ng uri ng order na pinakamainam para sa kanilang pangangailangan.
Sa kasamaang palad, kasalukuyang hindi sinusuportahan ang manu-manong listahan ng token. Kung ang network ng iyong token ay sinusuportahan ng DEX+, at isinama ng DEX+ ang liquidity pool para sa token na iyon, ang token ay susuportahan para sa pangangalakal sa DEX+.
Nagbibigay lamang ang DEX+ ng mga desentralisadong serbisyo sa pangangalakal. Hindi nito ginagarantiyahan ang anumang tubo o anumang anyo ng pangangalaga o pagbabalik ng kapital. Ang lahat ng mga desisyon ay ginawa sa sariling panganib ng user. Mangyaring maingat na suriin ang iyong pagpapaubaya sa panganib at tiyaking nauunawaan mo ang mekanismo ng produkto at mga kaugnay na panganib bago makipagkalakalan.
Disclaimer: Ang impormasyong ito ay hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pananalapi, accounting, konsultasyon, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, at hindi rin ito bumubuo ng payo na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa mga layuning sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mag-ingat kapag namumuhunan. Ang MEXC ay hindi mananagot para sa mga desisyon sa pamumuhunan ng mga user.