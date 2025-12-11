Ang MEXC ay nakatuon sa pagbibigay ng isang maginhawa, mahusay, at ligtas na plataporma sa pagte-trade para bigyang kapangyarihan ang mga crypto enthusiast sa buong mundo na tuklasin ang mundo ng digiAng MEXC ay nakatuon sa pagbibigay ng isang maginhawa, mahusay, at ligtas na plataporma sa pagte-trade para bigyang kapangyarihan ang mga crypto enthusiast sa buong mundo na tuklasin ang mundo ng digi
Listahan ng mga Sinusuportahan at Pinaghihigpitang Bansa sa MEXC

Disyembre 11, 2025
Ang MEXC ay nakatuon sa pagbibigay ng isang maginhawa, mahusay, at ligtas na plataporma sa pagte-trade para bigyang kapangyarihan ang mga crypto enthusiast sa buong mundo na tuklasin ang mundo ng digital assets. Kasabay nito, ang MEXC ay sumusunod sa pinakamataas na pamantayan ng pagsunod sa mga regulasyon at responsable sa pagtupad sa pangako nito sa mga user habang aktibong nakikibahagi sa napapanatiling pag-unlad ng industriya ng blockchain.

Maaari mong suriin ang aming Kasunduan sa User upang makita ang kasalukuyang listahan ng mga bansang rehistrado bilang pinaghihigpitan at upang makumpirma kung pinapayagan sa inyong lugar ang paggamit ng mga serbisyo ng MEXC.

1. Listahan ng mga Ipinagbabawal na Bansa/Rehiyon


Sa kasalukuyan, ang MEXC ay hindi nagbibigay ng serbisyo o tumatanggap ng pagpaparehistro at aplikasyon sa pangangalakal mula sa mga sumusunod na bansa o rehiyon:

Canada, Cuba, Hong Kong, Iran, Mainland China, North Korea, Russia-controlled na mga lugar ng Ukraine (kabilang ang Crimea, Donetsk, Luhansk, at Sevastopol), Singapore, Sudan, at United States (sama-samang tinutukoy bilang "Mga Ipinagbabawal na Bansa/Rehiyon").

Para sa malinaw na pagkaunawa, ang listahang ito ay hindi kumakatawan sa kabuuan ng mga pinagbabawal na bansa o rehiyon. May karapatan ang MEXC na baguhin o palawigin ang listahang ito anumang oras, batay sa sariling pagpapasya at mga konsiderasyong legal at mga pagsasaalang-alang sa pagsunod.

2. Listahan ng mga Bansa/Rehiyon na may mga Limitasyon sa Paggamit


2.1 Mga Bansa/Rehiyon Kung Saan Hindi Available ang Pag-download ng App


  • iOS: Japan, India, United Kingdom, South Korea
  • Android: Japan, India, Indonesia, United Kingdom, South Korea

Ang lahat ng iba pang bansa o rehiyon ay maaaring normal na makapag-download ng iOS o Android na bersyon ng App. Maaari mong bisitahin ang opisyal na website ng MEXC upang i-download ang App.

2.2 Mga Bansa/Rehiyon na may Limitasyon sa Pag-access ng Opisyal na Website


Mga opisyal na domain ng website ng MEXC:

Sa kasalukuyan, ang mga user sa Turkey, Indonesia, at Malaysia ay maaari lamang ma-access ang platform sa pamamagitan ng mexc.fm o mexc.io, , habang ang mga user sa Pilipinas, India, France, at Nigeria ay limitado lamang sa mexc.co o mexc.io. Maaaring ma-access ng mga user sa lahat ng iba pang bansa at rehiyon ang platform sa pamamagitan ng alinmang website.

Pakitandaan na ang listahan ng mga bansang/rehiyong may access o may limitasyon sa MEXC ay naaapektuhan ng iba’t ibang salik at maaaring magbago o maayos anumang oras. (Huling na-update: Agosto 19, 2025)

