Hulyo Comeback ng SUSHI: Paano Nakuha ng Veteran DeFi Protocol ang Atensiyon sa Market

Agosto 6, 2025
Noong Hulyo 2025, nasaksihan ng crypto market ang muling paglitaw ng volatility at momentum. Sa gitna ng iba't ibang macroeconomic factors at nagbabagong internal narratives, ilang dating "marginalized" na veteran DeFi protocols ang nagpakita ng malakas na pagbabalik, kung saan nangunguna ang SushiSwap at ang native token nitong SUSHI. Minsan nang nalampasan ng Uniswap, nagpakita ang SushiSwap ng hindi inaasahang paglakas ngayong buwan. Noong Hulyo 2025, nakaranas ng kapansin-pansing pagtaas ang SUSHI token, kung saan ang presyo nito ay umakyat mula sa humigit-kumulang $0.60 sa simula ng buwan patungo sa pinakamataas na humigit-kumulang $1.09. Kapansin-pansin din ang pagtaas ng aktibidad sa pag-trade, na nagpapahiwatig ng muling interes ng merkado sa matagal nang protocol.



1. Panimula sa Sushi


1.1 Ano ang SushiSwap?


Ang Sushi, maikli para sa SushiSwap, ay isang decentralized exchange (DEX) na binuo sa Ethereum na gumagana gamit ang mekanismong automated market maker (AMM). Hindi tulad ng tradisyonal na mga exchange na nakabatay sa order book, pinapayagan ng Sushi ang mga user na magbigay ng mga token sa mga liquidity pool, na may mga smart contract na tumutugma sa mga trade batay sa mga preset na algorithm, na nagpapagana ng peer-to-peer asset exchange nang walang mga intermediaryo. Sinusuportahan ng Sushi ang maraming blockchain kabilang ang Ethereum, Arbitrum, Avalanche, at BNB Chain, na nag-aalok ng matibay na multichain compatibility.

Bilang isang maagang kalahok sa DeFi, malaki ang papel ng Sushi sa ecosystem. Bagama't unti-unti itong nawalan ng atensyon dahil sa mga isyu sa panloob na pamamahala at mabagal na teknikal na pag-upgrade, mula noong ikalawang kalahati ng 2024, ang koponan ng Sushi ay nagre-restructure ng roadmap nito, nag-a-upgrade ng mga modular na produkto, at nagpapalawak ng mga kasosyo sa ecosystem, unti-unting binabago ang imahe nito bilang isang multi-dimensional na platform ng DeFi.

1.2 Ano ang SUSHI?


Ang SUSHI ay ang native token ng SushiSwap ecosystem at gumaganap ng dalawang papel: Ito ay nagsisilbing reward token para sa mga user na nagbibigay ng liquidity sa protocol habang gumaganana rin bilang isang governance token, na nagpapahintulot sa mga may hawak na lumahok sa mga panukala, pagboto, at mga desisyon sa paglalaan ng mapagkukunan.

Ang SUSHI ay may capped supply at inilalabas nang paunti-unti upang balansehin ang pagiging epektibo ng insentibo sa pangmatagalang pagpapanatili ng halaga. Bilang karagdagan sa liquidity mining, maaaring mag-stake ng SUSHI ang mga user para kumita ng dagdag na gantimpala, na nagpapataas pa ng token lock-up at stickiness ng ecosystem.

2. Paano Gumagana ang SushiSwap


Ang SushiSwap ay isang decentralized cryptocurrency trading platform sa Ethereum network na gumagamit ng modelo ng AMM. Sa pamamagitan ng mga smart contract, maaaring mag-trade ang mga user ng iba't ibang crypto asset nang walang sentralisadong intermediaryo. Maaaring ideposito ng mga user ang kanilang mga crypto asset sa mga liquidity pool, na ginagamit naman para mapabilis ang mga trade sa platform sa real-time na presyo ng merkado. Kumikita rin ang mga liquidity provider ng mga SUSHI token bilang karagdagang insentibo sa pamamagitan ng liquidity mining.

3. Mga Pangunahing Kalamangan ng Sushi


Patuloy na umaakit ng mga investor ang SushiSwap dahil sa ilang pangunahing bentahe:

1) Iba't Ibang Trading Pairs: Sumusuporta sa dose-dosenang mga token pair, kabilang ang parehong mainstream at long-tail assets, na nag-aalok ng flexible na opsyon sa pag-trade.

2) Modular na DeFi Ecosystem: Higit pa sa pagiging isang DEX, nag-aalok ang Sushi ng lending, asset management, token launch platforms, NFT marketplaces, at higit pa, na sumasagot sa iba't ibang pangangailangan sa pananalapi.

3) User-Friendly Interface: Ang Sushi ay gumagamit ng isang intuitive na disenyo, na ginagawang madaling ma-access ito para sa mga nagsisimula at advanced na user.

4) Mekanismo ng Gantimpala: Sa pamamagitan ng liquidity mining, staking, at governance incentives, tinitiyak ng Sushi ang patuloy na mga pagkakataon sa yield para sa mga pangmatagalang kalahok.

5) Global Community: Ipinagmamalaki ng Sushi ang isang bukas, aktibo, at pandaigdigang komunidad na may transparent na pamamahala, na nagpapahintulot sa mga may hawak ng token na magmungkahi at bumoto sa mga pag-upgrade, na nagtataguyod ng matibay na pagkakaisa at isang kultura ng desentralisasyon.

4. Ano ang Nagtulak sa Pagtaas ng SUSHI noong Hulyo?


4.1 Paglulunsad ng Katana Rewards Program


Sa simula ng Hulyo, inilunsad ng SushiSwap ang Katana Rewards Program sa pakikipagtulungan sa KatanaDEX. Sa ilalim ng inisyatibong ito, nagsimulang magbunga ng parehong SUSHI at KAT tokens ang mga piling liquidity pool. Hanggang 400 milyong KAT tokens ang ipinamamahagi sa panahon ng campaign. Nagbibigay ito hindi lamang ng karagdagang yield para sa mga may hawak ng SUSHI kundi nagpapalawak din ng ecosystem ng SushiSwap sa pamamagitan ng pagpapakilala ng KAT.

4.2 Pagbangon ng Market Sentiment


Nakaranas ng pagbangon ang mas malawak na crypto market noong Hulyo, kung saan nalampasan ng BTC ang $120,000 at lumampas ang ETH sa $3,800, na nagpalakas sa pangkalahatang sektor ng DEX. Bilang isang beteranong asset na may malinaw na narrative at katamtamang circulating supply, nakinabang ang SUSHI mula sa muling lumitaw na sentimyentong FOMO.


4.3 Pagpapalawak ng Multichain at Pagsasama ng Cross-Chain na Unti-unting Nagbubunga


Mula noong 2024, pinabilis ng Sushi ang pag-deploy ng multichain nito. Sinusuportahan na nito ngayon ang maraming nangunguna at umuusbong na blockchain, na lubos na nagpapahusay sa accessibility ng protocol at asset composability. Samantala, ang SushiXSwap, ang cross-chain swap product nito, ay nakakita ng patuloy na pagtaas sa mga daily active user, na nagpapakita ng paglitaw ng Sushi bilang isang tunay na multichain liquidity network sa panahon ng mga Layer 2s at modular DeFi.

5. Konklusyon: Nagsisimula Pa Lang ba ang Pagbabalik ng Sushi?


Ang rally na ito ay hindi random, sinasalamin nito ang multi-pronged na estratehiya ng Sushi: ang mga pag-upgrade sa arkitektura, paulit-ulit na inobasyon ng produkto, pagbawi ng on-chain metrics, at mas malakas na consensus ng komunidad ay nagtutulak ng bagong optimismo sa merkado. Habang nangingibabaw sa narrative ang Layer-2s, modularity, at cross-chain interoperability, maayos ang posisyon ng Sushi upang mag-evolve mula sa isang legacy AMM patungo sa isang next-gen multifunctional DeFi infrastructure.

Sa kabila ng kahanga-hangang pagtaas ng SUSHI noong Hulyo, ang kuwento ng pagbabalik nito ay malayo pa sa katapusan. Kung ano ang magtatakda ng pangmatagalang halaga nito ay hindi lamang isang solong rally, kundi kung kaya nitong tuparin ang teknikal na pananaw at mga pangako sa ecosystem sa mga darating na quarter. Kung patuloy na isasakatuparan ng Sushi ang modular na estratehiya ng DeFi nito na may transparent na pamamahala at teknikal na liksi, maaari nitong mabawi ang posisyon nito sa unahan ng narrative ng DeFi, na lumilitaw bilang isang modelo ng pagbuhay ng beterano. Para sa mga pangmatagalang investor ng halaga, nagsisimula pa lang ang kuwentong ito.


