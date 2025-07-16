Bitcoin Nag-break ng $120,000: Ang Institutional na Kapital at Policy Tailwinds ay Magpapasiklab ng Bagong Surge?

Noong Hulyo 14, 2025, ang presyo ng Bitcoin ay lumampas sa $120,000, na nagtakda ng bagong all-time high. Ayon sa real-time na datos mula sa MEXC, isa sa mga nangungunang platform ng digital asset trading sa mundo, ang BTC/USDT spot price ay nasa 122,559.92 USDT sa oras ng pagsulat, na patuloy na lumalakas ang sigla ng merkado. Ngunit sa likod ng muling pagtawag ng "bull market comeback," ang mas malalim na kwento ay nakasalalay sa mga structural drivers na nagpapalakas sa rally na ito. Mula sa patuloy na institutional accumulation at lalong positibong inaasahan sa patakaran hanggang sa mas sopistikadong istraktura ng pagpopondo at nagbabagong pag-uugali ng mamumuhunan, ang pagtaas na ito ay hindi lamang isang pagtaas ng presyo kundi isang sistematikong muling pagpapahalaga sa papel ng Bitcoin bilang taguan ng halaga sa pandaigdigang digital asset landscape. Ang round na ito ng pagtaas ng Bitcoin ay hindi dahil sa isang piraso ng magandang balita, kundi sa pinagsamang epekto ng maraming macro at industriya-specific na mga salik. Ang matatag na pagganap sa mga tech stock, patuloy na institutional inflows, pinabilis na corporate treasury adoption, record ETF holdings, at lalong positibong policy signals ang magkasamang bumubuo sa pundasyon ng structural uptrend na ito.
Hindi tulad ng sentiment-driven bull run noong 2021, ang rally na ito ay nagpapakita ng mga katangian ng pagiging mas institutionalized, fundamentally driven, at hindi gaanong speculative. Ang tradisyonal na capital ng pananalapi, balanse ng korporasyon, at nagbabagong regulatory expectations ang naging pangunahing variable na nagtutulak sa merkado na tumaas.
Ayon sa ulat ng "Bitcoin Monthly" ng ARK Invest, sa pagtatapos ng Hunyo, kinokontrol ng mga long-term holder ang humigit-kumulang 74% ng supply ng Bitcoin, isang halos 15-taong pinakamataas. Samantala, ang bahagi na hawak ng mga short-term trader ay patuloy na bumababa, na nagpapahiwatig ng isang structural shift. Ipinapakita ng Glassnode data na ang RHODL ratio ng Bitcoin ay umakyat sa tuktok ng siklo na ito, na nagpapahiwatig na nagbabago ang istraktura ng merkado. Mas maraming Bitcoin ngayon ang nakakonsentra sa mga kamay ng medium at long-term holder, habang ang short-term trading activity ay nananatiling mahina. Ang pagbabagong ito ay malawakang nakikita bilang tanda ng cyclical transition at paglamig ng speculative sentiment. Bilang isang on-chain metric, ang RHODL ratio ay nakakatulong na subaybayan ang pamamahagi ng Bitcoin sa mga panahon ng paghawak, na nagpapakita ng mga pagbabago sa pag-uugali ng kalahok at mga siklo ng merkado. Samantala, ang IBIT ETF holdings ng BlackRock ay lumampas sa 700,000 BTC, na bumubuo ng 3.33% ng kabuuang supply. Ipinapakita ng Bloomberg data na ang annualized management fee revenue nito ay nalampasan na ngayon ang sa sariling S&P 500 ETF (IVV) ng BlackRock, na ginagawa itong isang kumikitang benchmark para sa pagtulak ng tradisyonal na pananalapi sa crypto market.
Ang mga ETF ay hindi lamang nagbibigay sa mga institusyon ng isang sumusunod na channel sa pagpasok kundi binabago rin kung paano nakikipag-ugnayan ang Bitcoin sa mga tradisyonal na asset. Lalo nang tinitingnan ng mga mamumuhunan ang Bitcoin kasama ang mga growth tech stock bilang isang asset na hinaharap.
Mula Hulyo, sinimulan ng mga tradisyonal na manlalaro ng industriya ang isang bagong wave ng Bitcoin treasury adoption, na sumasaklaw sa mga sektor tulad ng hospitality, real estate, pagkain, pangangalagang pangkalusugan, at manufacturing:
Ang operator ng real estate sa Mexico na si Murano ay naglunsad ng $500 milyon na SEPA program at nakakuha ng 21 BTC.
Ang Metaplanet holdings ng Japan ay lumampas sa 2,200 BTC, na opisyal na nagbago sa isang Bitcoin treasury company.
Ang mga kumpanyang nagpapatakbo sa buong China, Hong Kong, at U.S. tulad ng DDC, medical technology company Semler Scientific, at quant trader Hilbert Group ay nag-anunsyo ng bago o pinalawak na pagbili ng BTC;
Maging ang mga tagagawa na nakabase sa Shenzhen, mobility-tech company Webus, at veteran crypto platform Bakkt ay sumali sa trend.
Sa likod ng phenomenon na ito ay nakasalalay ang pagbabago sa pag-iisip ng korporasyon tungkol sa liquidity at capital appreciation sa konteksto ng isang malakas na dolyar, peak interest rates, at isang humihinang sektor ng real estate. Ang Bitcoin ay lalong nakikita bilang isang strategic asset na may paglaban sa implasyon, mataas na liquidity, at pandaigdigang kalamangan sa pagpepresyo, na nagbabago mula sa isang target ng pamumuhunan patungo sa isang reserve tool.
Sa linggo ng Hulyo 14, ang U.S. Congress ay nakatakdang magdaos ng "Crypto Week," na ang GENIUS Act at CLARITY Act ay papunta na sa Pangulo at sa Senado para sa pagsusuri, ayon sa pagkakabanggit. Habang lumamig ang haka-haka tungkol sa pagtatatag ng U.S. government ng isang strategic Bitcoin reserve, ang patuloy na talakayan sa patakaran ay patuloy na nagpapalakas ng kumpiyansa sa merkado sa isang sumusunod, regulated na landas.
Unti-unting nagiging mas malinaw ang mga hangganan ng regulasyon, at ang mga crypto asset ay maaaring makakuha ng mas maraming quasi-sovereign status: partikular sa pamamagitan ng mga tagumpay sa corporate accounting recognition at state-level purchasing authorization.
Sinusuportahan ng on-chain data ang pananaw ng isang structural rally. Ayon sa Coinglass, sa panahon ng pagtaas ng Bitcoin sa mga bagong record, mahigit $340 milyon sa mga short position ang na-liquidate sa loob lamang ng ilang oras, isang halimbawa ng classic short squeeze, na nagpapahiwatig na ang momentum ng merkado ay tiyak na lumipat patungo sa mga bull.
Samantala, ang lakas ng U.S. tech sector at ang AI sector—na pinangungunahan ng Nvidia—ay nagbigay ng panlabas na catalyst para sa rally ng Bitcoin. Ang market capitalization ng Nvidia ay lumampas sa $4 trilyon, na hindi direktang nagpapalakas sa pangkalahatang market risk appetite. Ang correlation sa pagitan ng Bitcoin at tech assets ay partikular na masikip sa kasalukuyang siklo.
Ang pagtaas ng Bitcoin na lampas sa $120,000 ay nagpapakita ng pinagsamang epekto ng capital structure reshuffling, policy dynamics, corporate balance-sheet reallocation, at pagbabalik sa risk appetite. Bagama't posible ang panandaliang technical corrections, mula sa medium- hanggang long-term na pananaw ang papel ng Bitcoin bilang isang "global digital value anchor" ay lalong nagiging matatag.
Sa pagtingin sa hinaharap, habang mas maraming institusyon ang pumapasok sa merkado, nagmamature ang mga regulatory framework, at nagbabago ang global asset allocation logic, maaaring makita ng Bitcoin ang isang tunay na institutional bull market sa ikalawang kalahati ng 2025. Sa puntong iyon, ang Bitcoin ay hindi na lamang isang speculative asset kundi isang strategic allocation para sa mainstream global capital.
Sa kritikal na turning point na ito, mahalaga ang pagpili ng platform na may malakas na liquidity, magkakaibang produkto, at mabilis na tugon sa merkado.
Kung ikaw ay isang long-term holder o isang short-term opportunity seeker, ngayon ang oras upang muling suriin ang iyong diskarte sa alokasyon ng Bitcoin.
Disclaimer: Ang impormasyong ito ay hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pinansyal, accounting, konsultasyon, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, at hindi rin ito bumubuo ng payo upang bumili, magbenta, o humawak ng anumang asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa mga layunin ng sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Mangyaring tiyakin na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at maging maingat sa pamumuhunan. Hindi responsable ang MEXC para sa mga desisyon sa pamumuhunan ng mga user.