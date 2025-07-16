Noong 2013 at 2018, dalawang beses na nagsumite ang Winklevoss twins ng mga aplikasyon ng Bitcoin Spot ETF, na parehong tinanggihan ng SEC. Noong 2023, dumaraming bilang ng mga institusyong pampinansyNoong 2013 at 2018, dalawang beses na nagsumite ang Winklevoss twins ng mga aplikasyon ng Bitcoin Spot ETF, na parehong tinanggihan ng SEC. Noong 2023, dumaraming bilang ng mga institusyong pampinansy
Hulyo 16, 2025
Noong 2013 at 2018, dalawang beses na nagsumite ang Winklevoss twins ng mga aplikasyon ng Bitcoin Spot ETF, na parehong tinanggihan ng SEC. Noong 2023, dumaraming bilang ng mga institusyong pampinansyal ang sumasali sa pila para mag-apply para sa mga Bitcoin Spot ETF.

Bakit lumalaki ang interes sa pag-apply para sa mga Bitcoin Spot ETF, at bakit nakakaakit ng labis na atensyon ang mga Bitcoin Spot ETF? Ito ang mga tanong na susuriin at sasagutin ng artikulong ito.

1. Ano ang Bitcoin Spot ETF?


Ang ETF ay kumakatawan sa Exchange Traded Fund, na isang uri ng investment fund na katulad ng mga stock na maaaring i-trade sa isang securities exchange.

Gumagamit ang mga ETF ng isang anyo ng pisikal na collateralization upang i-securitize ang mga partikular na asset. Kailangan lamang ng mga mamumuhunan na bumili ng mga shares ng pondong inisyu ng institusyon, na nagpapahintulot sa kanila na hindi direktang hawakan ang kaukulang pagkakalantad sa mga pinagbabatayan na pamumuhunan.

Ang Bitcoin ETF ay tumutukoy sa isang exchange-traded na pondo na humahawak sa Bitcoin bilang pinagbabatayan nitong asset. Kapag bumibili ang mga user ng Bitcoin spot ETF, talagang bumibili sila ng Bitcoin, ngunit sa totoo lang, hindi nila direktang hawak ang Bitcoin. Sa ngayon, wala pa ring aktwal na Bitcoin spot ETF na magagamit.

2. Mga Bentahe ng Bitcoin Spot ETF


1. Pagsunod sa Regulatoryo: Ang mga Bitcoin Spot ETF ay kinakalakal sa mga tradisyunal na securities exchange at napapailalim sa pangangasiwa ng regulasyon ng mga nauugnay na institusyon. Ang mga regulated market ay naglalagay ng higit na kumpiyansa at nagbibigay ng katiyakan para sa mga mamumuhunan.

2. Mababang Threshold sa Pamumuhunan: Hindi na kailangang matuto at makabisado ang mga partikular na crypto, tulad ng paggamit ng mga digital na wallet. Ang pag-iimpake ng mga Bitcoin ETF bilang tradisyonal na paraan ng pangangalakal ng produkto sa pananalapi ay binabawasan ang mga hadlang sa pagpasok para sa mga namumuhunan.

3. Cost-Effective: Ang mga Bitcoin Spot ETF ay kadalasang nagkakaroon ng mas mababang gastos kumpara sa direktang pagbili ng BTC, na ginagawa itong kaakit-akit para sa mga mamumuhunan na may kamalayan sa gastos.

4. Seguridad: Ang mga user na nakakakuha ng Bitcoin Spot ETF ay hindi aktwal na humahawak ng mga pisikal na Bitcoins. Habang kumikita ng mga kita mula sa pagbabagu-bago sa mga presyo ng Bitcoin, sila ay libre sa panganib ng pagkalugi o pagnanakaw na nauugnay sa mga digital wallet.

3. Paano Naiiba ang Bitcoin ETF sa Mga Bitcoin Investment Trust?


Ang mga investment trust ay mga closed-end na pondo sa pamumuhunan na nakalista sa mga stock exchange. Sa espasyo ng cryptocurrency, ang GBTC ng Grayscale ay isang halimbawa ng Bitcoin trust product.

Ang pangunahing pagkakaiba ng mga ETF at mga trust product ay nakasalalay sa katotohanan na ang mga ETF ay bukas, na may mga market maker na malayang gumagawa at nagre-redeem ng mga yunit, na tinitiyak ang sapat na liquidity. Sa kabaligtaran, ang mga investment trust ay closed-ended, hindi madaling gawin, at kulang sa mga aktibong plano sa pag-redeem.

Ang mga ETF ay maaaring bilhin at ibenta ng mga day trader, habang ang mga investment trust ay maaari lamang i-trade nang isang beses sa pagtatapos ng araw ng kalakalan. Ang mga gastos na nauugnay sa mga ETF ay karaniwang mas mababa kaysa sa mga investment trust.

4. Timeline ng Aplikasyon ng Bitcoin Spot ETF


Sa ngayon, tinanggihan ng SEC ang lahat ng aplikasyon ng Bitcoin ETF.

Noong 2013, ang Winklevoss brothers ay nagsumite ng isang S-1 na dokumento sa SEC, na pormal na nagpapahiwatig ng kanilang intensyon na maglunsad ng isang ETF na naka-link sa Bitcoin. Noong 2018, nagsumite sila ng isa pang aplikasyon, ngunit ang parehong mga aplikasyon ay tinanggihan ng SEC.

Noong Agosto 2018, ang asset management company na VanEck ay nagsumite ng aplikasyon sa Bitcoin Spot ETF, binawi ito noong Setyembre at pagkatapos ay muling nagsumite ng mga aplikasyon noong Marso 2021 at Hunyo 2022, na lahat ay tinanggihan ng SEC.

Noong Abril 2021, ang asset management company na Valkyrie Investments ay nagsumite ng aplikasyon sa Bitcoin Spot ETF, na tinanggihan ng SEC noong Disyembre.

Noong Mayo 2021, nagsumite ang Fidelity ng aplikasyon sa Bitcoin Spot ETF, na tinanggihan ng SEC noong Pebrero 2022.

Noong Hunyo 2021, nakipagtulungan ang ARK Invest sa Swiss ETF provider na 21Shares para magsumite ng aplikasyon para sa ARK 21Shares Bitcoin ETF. Ang aplikasyong ito ay tinanggihan ng SEC noong Abril 2022. Muli nila itong isinumite noong Mayo ng parehong taon, ngunit muli itong tinanggihan noong Enero 2023.

Noong Hulyo 2021, nagsumite ang New York fund management company na Global X ng aplikasyon na tinanggihan ng SEC noong Marso 2022.

Noong Oktubre 2021, isinumite ng Bitwise ang una nitong aplikasyon sa Bitcoin Spot ETF. Ito ay tinanggihan ng SEC noong Hunyo 2022.

Noong Oktubre 19, 2021, inaprubahan ng U.S. ang unang Bitcoin futures ETF.

Ang Grayscale ay sabay-sabay na nag-apply upang i-convert ang GBTC sa isang Bitcoin Spot ETF. Ang aplikasyon ay tinanggihan ng SEC noong Hunyo 2022, na binanggit ang hindi sapat na pagsisikap ng kumpanya upang maiwasan ang potensyal na panloloko. Dinala ni Grayscale ang SEC sa korte at nanalo noong Agosto 2023.

Noong Disyembre 2021, nagsumite ang WisdomTree ng aplikasyon sa Bitcoin Spot ETF, na tinanggihan noong Oktubre 2022.

Noong Abril 2023, isinumite ng ARK Invest at 21Shares ang kanilang ikatlong aplikasyon sa Bitcoin Spot ETF.

Noong Hunyo 2023, nagsumite ang BlackRock, Valkyrie ng mga aplikasyon ng Bitcoin Spot ETF.

Mula Hulyo hanggang Agosto 2023, ang WisdomTree, VanEck, Fidelity/Wise Origin, Bitwise, Global X ay muling nagsumite ng mga aplikasyon sa SEC.

5. Epekto ng Merkado ng Bitcoin Spot ETF


Sa kabila ng makabuluhang pag-unlad ng mga cryptocurrency sa mga nakaraang taon at lumalaking interes sa larangan, ang sukat ng merkado ng cryptocurrency ay nananatiling medyo maliit kumpara sa tradisyonal na pananalapi. Ang pag-apruba ng isang Bitcoin spot ETF ay kumakatawan sa pangunahing pagtanggap at pagkilala sa merkado, na malamang na higit pang mapahusay ang pagtanggap ng Bitcoin sa mga mamumuhunan.

Ang pag-apruba ng isang Bitcoin Spot ETF ay inaasahang makakaakit ng mas malaking pag-agos ng kapital, na nagpapataas ng liquidity sa buong merkado ng cryptocurrency. Kinakatawan nito ang makabuluhang pagkakalantad at pagpapasikat ng Bitcoin, na nagbibigay-daan sa mas maraming user na makilala, maunawaan, at makilahok sa espasyo ng cryptocurrency.

Higit sa lahat, ang pag-apruba ng isang Bitcoin Spot ETF ay nagpapahiwatig ng legal na pagkilala sa Bitcoin bilang isang produkto sa pananalapi ng mga awtoridad sa regulasyon ng U.S., na nagmamarka ng isa pang milestone sa pagpapaunlad ng Bitcoin.

Bagama't hindi pa naaaprubahan ng SEC ang anumang mga aplikasyon ng Bitcoin Spot ETF, ang pagpasok ng mga tradisyonal na malalaking institusyong pinansyal tulad ng BlackRock ay nagpapahiwatig ng pagbabago sa tanawin. Ang mga pagpapaunlad na ito ay nagtutulak sa mga katawan ng regulasyon na agarang pinuhin ang mga balangkas ng regulasyon. Ang pag-apruba sa wakas ng isang Bitcoin Spot ETF ay isang bagay ng oras lamang.

Paunawa: Ang impormasyong ito ay hindi nagbibigay ng payo ukol sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pinansyal, accounting, konsultasyon, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito itinuturing na payo para bumili, magbenta, o maghawak ng anumang asset. Ang MEXC Learn ay naglalaan lamang ng impormasyon para sa sangguniang layunin at hindi dapat ituring na payo sa pamumuhunan. Siguraduhing lubos mong nauunawaan ang mga kaakibat na panganib at maging maingat sa iyong mga pamumuhunan. Ang platform ay hindi mananagot sa mga desisyon sa pamumuhunan ng mga user.


