Matuto pa/Blockchain Encyclopedia/Kaalaman sa Seguridad/Gabay sa Pa...eypot Token

Gabay sa Pag-iwas sa Honeypot Token

Hulyo 16, 2025
Ang mga bagong proyekto at cryptocurrency sa merkado ng digital currency ay patuloy na umuusbong. Dahil sa kanilang potensyal para sa mataas na kita, nagtatago din sila ng mga makabuluhang panganib para sa mga namumuhunan. Ang terminong "Honeypot Token" ay tumutukoy sa mga cryptocurrency na maaari lamang mabili at hindi ibenta, o ang mga may napakahinang isyu sa liquidity at pag-withdraw. Ang terminolohiyang ito ay karaniwang ginagamit ng mga mamumuhunan upang ilarawan ang mga token na mukhang kaakit-akit sa simula ngunit sa huli ay naghihigpit sa mga user sa pag-access sa kanilang mga pondo. Sa mabilis na umuusbong na merkado na ito, ang pag-unawa sa mga katangian at panganib ng mga token ng honeypot ay naging isang mahalagang aral para sa bawat mamumuhunan.

1. Ano ang Honeypot Token?


Ang honeypot token ay isang terminong kadalasang ginagamit para ilarawan ang mga cryptocurrency o proyekto na may mga katangiang "buy only, no sell". Karaniwang kinabibilangan ito ng mga sumusunod na senaryo:
  • Mga Paghihigpit sa Pag-withdraw: Nililimitahan ng proyekto ang mga user mula sa pag-withdraw ng kanilang mga pondo, pag-trap ng kanilang pera.
  • Mababang Liquidity: Ang merkado ay kulang sa sapat na lalim ng kalakalan, na ginagawang madaling bumili ngunit mahirap ibenta, na humahadlang sa liquidity.
  • Mga Proyekto ng Scam: Ang ilang mga nakakahamak na proyekto ay sadyang nagdidisenyo ng mga mekanismo para ma-trap ang mga pondo, na naghihigpit sa mga user sa malayang pangangalakal o pag-withdraw pagkatapos nilang mamuhunan.

2. Mga Dahilan para Makulong sa isang Honeypot Scheme


2.1 Mga Clone Project: Ang mga clone project ay kinokopya ang mga pangalan, logo, at token na kontrata ng mga kilalang proyekto. Kung hindi mo maingat na suriin ang address ng kontrata, maaari kang bumili ng Honeypot Token.

2.2 Mga Sapilitan na Pamumuhunan: Ang mga mamumuhunan ay madalas na nalilinlang sa pagbili ng mga Honeypot Token sa pamamagitan ng mga mapanlinlang na promosyon o mapanlinlang na mga patalastas sa mga komunidad at iba pang mga channel.

2.3 Mentality sa Pagsusugal: Ang ilang mamumuhunan, na alam na ang proyekto ay hindi mapagkakatiwalaan, ay namumuhunan pa rin sa mga proyekto ng Honeypot na may "lumabas kaagad at walang masamang mangyayari" na mentalidad sa pagsusugal.

3. Mga Karaniwang Uri ng Honeypot Scheme


3.1 Controlled na Trading: Maaaring paganahin o hindi paganahin ng gumawa ng scheme ng Honeypot ang function ng trading ng token. Kapag bumili ang mga namumuhunan, maaari silang mag-trade, ngunit kapag tumaas ang presyo ng token, hindi sila makakapagbenta.

3.2 Variable Rate ng Buwis: Nagtatakda ang tagalikha ng mataas na rate ng buwis sa pagbebenta para sa mga transaksyong token. Ang mga mamumuhunan na sumusubok na ibenta ang kanilang mga token ay sisingilin ng labis na buwis.

3.3 Mga Address ng Blacklisting: Inilalagay ng creator ang mga address ng mga mamumuhunan na bumili ng mga token sa isang blacklist, na pumipigil sa kanila sa pagbebenta ng kanilang mga token.

3.4 Manipulasyon ng Balanse ng Token: Binabago ng tagalikha ang balanse ng token ng mamumuhunan sa pamamagitan ng smart contract, tinitiyak na ang panloob na talaan lamang ng kontrata ang sumasalamin sa aktwal na balanse. Nakikita ng mga mamumuhunan ang normal na balanse sa kanilang browser, ngunit sa katotohanan, hindi sila maaaring magbenta ng mga token nang higit pa sa naitala sa kontrata.

3.5 Mga Limitasyon sa Pagbebenta: Nagtatakda ang tagalikha ng hindi makatotohanang limitasyon para sa pagbebenta, na mas mataas kaysa sa bilang ng mga token na hawak ng isang mamumuhunan, na epektibong pumipigil sa kanila sa pagbebenta.

4. Paano Pipigilang Mahulog sa isang Honeypot Scheme


4.1 I-verify ang Background ng Proyekto: Kapag naghahanap ng token, unahin ang paggamit ng address ng kontrata kaysa sa pangalan ng token upang maiwasang mahulog sa mga clone project trap.

4.2 Manatiling Alerto: Maging maingat sa mga promosyon mula sa mga kaibigan sa mga komunidad at maging maingat sa mga ad na may mataas na kita. Ang mataas na pagbabalik ay kadalasang nangangahulugan ng mataas na panganib.

4.3 Suriin ang Mga Pag-audit ng Token: Gumamit ng mga blockchain explorer (tulad ng BscScan) upang suriin kung ang token ng proyekto ay na-audit at na-verify.

5. Paano Gamitin ang MEXC DEX+ para Bumili ng On-Chain Hot Token


Ang MEXC DEX+ ay isang desentralisadong platform ng pagsasama-sama ng kalakalan na nagsasama ng maraming DEX, na nag-aalok sa mga user ng pinakamahusay na mga landas ng kalakalan, binabawasan ang slippage, at pag-optimize ng mga gastos sa pangangalakal. Ito ang pinakabagong desentralisadong solusyon sa pangangalakal na inilunsad ng MEXC.

Sa pahina ng DEX+, maaari kang maghanap ng mga token sa pamamagitan ng pagkopya ng kanilang address ng kontrata. Sa pahina ng pangangalakal, maaari mong i-cross-check ang token sa pamamagitan ng iba't ibang dimensyon, tulad ng address ng kontrata ng token, mga pagsusuri sa seguridad, impormasyon sa pag-audit, mga address na hawak, at data ng sirkulasyon upang maiwasan ang pagbili ng mga Honeypot Token.


Para sa higit pang mga detalye tungkol sa DEX+, maaari kang sumangguni sa mga artikulong Paano Gamitin ang MEXC DEX+ at MEXC DEX+ FAQ.

Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi bumubuo ng pamumuhunan, buwis, legal, pananalapi, accounting, advisory, o anumang iba pang nauugnay na payo. Hindi rin ito nagsisilbing rekomendasyon na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng anumang anyo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga nauugnay na panganib at mamuhunan nang may pag-iingat. Ang lahat ng desisyon sa pamumuhunan na ginawa ng mga user ay independiyente sa platform na ito.


