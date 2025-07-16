Pangunahing Kaalaman sa Liquidity

Ang liquidity ay isang terminong malawakang ginagamit sa pinansiya at maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan sa iba't ibang konteksto. Sa pangkalahatan, ang liquidity ay maaaring nahahati sa mga sumusunod na konsepto:
1) Ang kakayahan ng asset na ma-convert sa cash. Ito ay tumutukoy sa kakayahang i-convert ang mga kasalukuyang asset o kayamanan sa iba pang mga asset.
2) Ang lakas ng kakayahan ng isang entity na tugunan ang mga obligasyon nito sa utang. Karaniwang ginagamit para sa mga negosyo, ang magandang liquidity ay nagpapahiwatig na ang isang kumpanya ay may sapat na daloy ng pera mula sa mga asset nito.
3) Ang kasaganaan o kakapusan ng monetary supply sa merkado. Nalalapat ito sa macroeconomic domain. Kung ang kabuuang supply ng pera ay mas malaki kaysa sa kabuuang demand, ito ay nagpapahiwatig ng labis na liquidity.
Sa kalakalan ng cryptocurrency, ang liquidity ay tumutukoy sa unang uri ng sitwasyon. Bilang karagdagan, ang liquidity sa mga merkado ng crypto ay karaniwang maaaring ikategorya sa on-chain liquidity at sentralisadong exchange liquidity, bukod sa iba pa. Nakatuon ang artikulong ito sa liquidity ng mga sentralisadong exchange.
Tulad ng nabanggit kanina, ang liquidity ay isang makabuluhang konsepto sa kalakalan sa pinansiya, na tumutukoy sa kakayahang i-convert ang mga kasalukuyang asset o kayamanan sa iba pang mga asset. Sa konteksto ng kalakalan sa cryptocurrency, ang liquidity ay partikular na tumutukoy sa kadalian kung saan ang isang partikular na cryptocurrency ay maaaring ma-convert sa fiat currency o iba pang mga cryptocurrency.
Ang liquidity ay gumaganap ng isang mahalagang tungkulin sa merkado ng cryptocurrency. Kung ang isang cryptocurrency ay may mataas na liquidity, ang pagbili at pagbebenta ng mga user ay may kaunting epekto sa merkado, pag-iwas sa makabuluhang pagbabagu-bago ng presyo. Sa kabaligtaran, ang mababang liquidity para sa isang cryptocurrency ay maaaring humantong sa malaking pagbabago sa merkado dahil sa pagbili at pagbebenta ng mga user, na nagreresulta sa makabuluhang pagtaas o pagbaba ng presyo. Bukod pa rito, sa mga merkado na may mas mataas na liquidity, kadalasan ay mas madaling bumili at magbenta. Ito ay dahil ang liquidity ay ibinibigay ng mga kalahok sa merkado, at mas maraming kalahok ang humahantong sa mas mahusay na liquidity, na humahantong naman sa mas maraming buy at sell order, na ginagawang mas madali para sa mga user na magsagawa ng mga kalakalan. Sa kabilang banda, ang mababang liquidity ay kadalasang nangangahulugan na ang mga order ng mga user ay medyo mahirap i-execute.
Sa pangkalahatan, mayroong dalawang madaling paraan upang masuri ang liquidity:
Bid/Ask Spread: Ito ay tumutukoy sa pagkakaiba ng presyo sa pagitan ng pinakamataas na presyo ng bid (buy) at pinakamababang presyo ng ask (sell). Karaniwan, ang isang mas maliit na spread ay nagpapahiwatig ng mas mataas na liquidity.
Lalim ng Merkado: Kabilang dito ang dami ng mga buy at sell order sa order book. Sa pangkalahatan, ang isang mas malaking bilang ng mga buy at sell order ay nagpapahiwatig ng mas mataas na liquidity.
Ang direktang salik na nakakaapekto sa liquidity ay dami ng kalakalan. Bilang karagdagan, may mga hindi direktang salik tulad ng kapaligiran ng regulasyon at sentimyento sa merkado. Ang mga hindi direktang salik ay nakakaimpluwensya sa mga pagbabago sa dami ng kalakalan, na sa huli ay humahantong sa mga pagbabago sa liquidity.
3.1 Dami ng Kalakalan
Ang dami ng kalakalan ay ang direktang salik na nakakaapekto sa liquidity. Ang laki ng dami ng kalakalan ay proporsyonal sa bilang ng mga order sa pagbili at pagbebenta. Kung mas malaki ang dami ng kalakalan, mas malaki ang bilang ng mga order sa pagbili at pagbebenta, na nangangahulugang mayroong mas maraming kalahok sa merkado at mas mataas na liquidity para sa token. Mas madaling makapagpalitan ng mga asset ang mga user.
Para sa mga user na nangangalakal sa isang exchange, hindi maiiwasang gagampanan nila ang tungkulin ng alinman sa isang maker o isang taker. Ang mga maker ay nagdaragdag ng liquidity, habang ang mga taker ay kumonsumo ng liquidity.
3.2 Sentimyento sa Merkado
Ang sentimyento sa merkado ay maaaring nahahati sa positibo at negatibong sentimyento. Ang positibong sentimyento ay kadalasang nagpapalakas ng kumpiyansa ng mamumuhunan, na nagpapalitaw ng mga transaksyon sa merkado dahil sa takot na mawala, na nagpapataas ng liquidity ng merkado. Ang negatibong sentimyento ay may masamang epekto, nagpapataas ng takot sa mamumuhunan at potensyal na pagbabawas ng mga transaksyon sa merkado, sa gayon ay nagpapababa ng liquidity.
Paunawa: Ang impormasyong ito ay hindi nagbibigay ng payo ukol sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pinansyal, accounting, konsultasyon, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito itinuturing na payo para bumili, magbenta, o maghawak ng anumang asset. Ang MEXC Learn ay naglalaan lamang ng impormasyon para sa sangguniang layunin at hindi dapat ituring na payo sa pamumuhunan. Siguraduhing lubos mong nauunawaan ang mga kaakibat na panganib at maging maingat sa iyong mga pamumuhunan. Ang platform ay hindi mananagot sa mga desisyon sa pamumuhunan ng mga user.