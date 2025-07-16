Anim na Paraan para Mas Maprotektahan ang Iyong Account

Saklaw ng artikulong ito ang isang serye ng mga simpleng hakbang sa pagprotekta sa account pati na rin ang ilang magagandang gawi na dapat mong gawin.
Kailangan mong magtakda ng iba't ibang password na mas malakas para sa lahat ng iyong account sa internet, lalo na para sa mga account kung saan mo iniimbak ang iyong mga asset, gaya ng mga cryptocurrency trading account. Lubos na inirerekomenda na ang haba ng iyong password ay mas mahaba sa walong character, at isama ang malalaking titik at maliliit na titik, numero, at espesyal na character.
Ang pagtakda ng mas malakas na password ay isang magandang simula, ngunit hindi nangangahulugan na ang iyong account ay walang panganib sa hinaharap. Sinusubukan ng mga attacker na magnakaw ng mga password sa iba't ibang paraan, kaya magandang ugali na regular na baguhin ang iyong password upang maprotektahan ang seguridad ng iyong account.
Mangyaring tandaan na kapag nabago ang password ng iyong MEXC account, hindi ka na makakapag-withdraw ng mga pondo sa loob ng susunod na 24 oras. Pinipigilan nito ang mga potensyal na attacker na magnakaw ng mga pondo sa pamamagitan ng pagpapalit ng password.
Pagkatapos gumawa ng account, mahalagang i-activate muna ang two-factor authentication (2FA). Inirerekomenda namin ang paggamit ng Google Authenticator. Lubos na inirerekomenda na panatilihin mo ang isang talaan ng reset key kung sakaling kailanganin mong gamitin ang 2FA code sa isang bagong telepono. Tandaan na kapag gumagamit ng Google Authenticator, tandaan na huwag paganahin ang tampok na cloud synchronization. Ang tampok na ito ay maaaring humantong sa pagtagas ng iyong mga 2FA private key, na nagdaragdag ng panganib na makompromiso ang iyong account.
Bilang karagdagan sa Google Authenticator, may iba pang paraan ng 2FA authentication, kabilang ang pag-verify sa email o pag-verify sa mobile. Para sa mga user na nagla-log in gamit ang isang email account, inirerekomenda na ligtas na pamahalaan ang iyong email password at pahusayin ang mga hakbang sa seguridad ng email mismo upang maiwasan ito na makompromiso, na maaaring makaapekto sa seguridad ng iyong account.
Maaari mong tingnan ang kasaysayan ng device sa pag-log in ng iyong account sa kamakailang kasaysayan ng pag-log in. Kung makakita ka ng anumang hindi pamilyar o hindi ginagamit na mga device, mangyaring tanggalin ang mga ito. Maaari mo ring suriin ang IP address at oras ng pag-login ng account. Kung makakita ka ng anumang mga kahina-hinalang pag-log in, mangyaring i-freeze kaagad ang iyong account.
Ang iyong account ay may tampok na panseguridad na tinatawag na [Withdrawal Whitelist]. Pinapayagan ka nitong i-whitelist ang mga wallet address para sa pag-withdraw ng mga pondo. Pagkatapos paganahin ang tampok na whitelist, maaari ka lamang mag-withdraw sa mga address sa whitelist.
Ang phishing ay isang uri ng pag-atake sa network kung saan tinatangka ng mga kriminal na magpanggap bilang mga indibidwal o negosyo upang makakuha ng personal na impormasyon. Ito ang kasalukuyang pinakakaraniwang paraan ng pag-atake, kaya dapat palagi kang maging mapagbantay.
Inirerekomenda namin na i-save mo ang opisyal na website ng MEXC sa iyong mga browser bookmark upang maiwasan ang manu-manong pagpasok ng address sa tuwing mag-log in ka. Kung hindi mo pa naidagdag ang opisyal na website ng MEXC sa iyong mga bookmark, maaari mong idagdag ang sumusunod na link: https://www.mexc.com. Ang simpleng panukalang ito ay maaaring pigilan ka sa pag-click sa maraming pekeng website ng MEXC at pigilan ang mga ito na dayain ka sa paglagay ng impormasyon ng iyong account.
Inirerekomenda din na gamitin mo ang tampok na anti-phishing code, kung saan maaari kang magtakda ng natatanging code na awtomatikong i-embed ng sistema sa mga email na ipinadala ng MEXC. Pagkatapos i-enable ang anti-phishing code, matutukoy mo kung totoo ang abiso sa email na natatanggap mo.
Ang MEXC-API ay isang paraan upang matulungan ang mga propesyonal na mangangalakal na masulit ang MEXC trading engine.
Gayunpaman, kapag gumagamit ng mga API key, kailangang ibahagi ang datos sa mga panlabas na aplikasyon, na nagdadala rin ng ilang partikular na panganib. Samakatuwid, kapag gumagamit ng MEXC-API, inirerekomendang isaalang-alang ang mga paghihigpit sa pag-access batay sa mga IP address. Ang mga IP address lamang sa whitelist ang may pahintulot sa pag-access. Bilang karagdagan, dapat na regular na i-update ang mga API key upang maiwasan ang leakage.
Sa artikulong ito, ipinakilala namin ang iba't ibang madaling hakbang upang matulungan kang maprotektahan ang iyong account at pigilan ang mga hacker na nakawin ang iyong pinaghirapang virtual currency. Upang suriin ang kasalukuyang antas ng seguridad ng iyong account, mangyaring pumunta sa [Seguridad] sa aming website. Kung gumagamit ka ng MEXC App, maaari mo ring suriin ito sa tab na [Seguridad].