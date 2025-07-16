Pinagsamang Epekto ng “Big, Beautiful Bill” ng White House, Pagbabalik ng Taripa, at Executive Order para sa Crypto

Noong Hulyo 2025, tatlong malalaking patakaran mula sa Estados Unidos ang sabay-sabay na umuusad: ang panukalang badyet na "Big Beautiful Bill" ay inaasahang matatapos, matatapos na rin ang suspensyon ng mga reciprocal tariffs, at magsisimula na ang implementasyon ng crypto executive order. Bagamat magkakaibang larangan ang sakop ng mga ito—piskal na polisiya, kalakalan, at teknolohiya—malalim ang ugnayan nila, at nagsisilbing hudyat ng malawakang pagbabago sa industriya ng crypto.
Sa panahong sensitibo ang pandaigdigang kapital, ang crypto bilang isang umuusbong na pwersang pinansyal ay nasa isang mahalagang sangandaan. Ang pinagsamang epekto ng tatlong polisiyang ito ay inaasahang magdudulot ng malalim na repricing sa mga crypto asset. Hindi lamang ito simpleng panandaliang galaw ng presyo—ito ay isang reset sa naratibo ng buong industriya. Ang lumang kwento ng teknolohikal na idealismo at desentralisasyon ay unti-unting nawawala, at papalitan ito ng mga bagong salaysay ukol sa regulasyon, kontrol ng estado, at pagbabago sa pandaigdigang sistemang pinansyal.
Sa unang kalahati ng 2025, umusad nang may matinding pagtatalo ang panukalang badyet ng U.S. na tinaguriang "Big Beautiful Bill." Layunin nitong magpatupad ng $4 trilyong halaga ng bawas-buwis sa loob ng susunod na dekada, na sasabayan ng hindi bababa sa $1.5 trilyong pagbawas sa pederal na paggasta—isang makasaysayang pagbabago sa pananalapi ng U.S. Nakatutok ito sa malalaking pamumuhunan sa imprastruktura, depensa, teknolohikal na inobasyon, at pag-unlad ng AI, na ang layunin ay pasiglahin ang pangmatagalang paglago at pagiging kompetitibo.
Bagama’t hindi pangunahing paksa ng panukala ang crypto, unang beses itong tahasang binanggit: nangangako ang pamahalaan na susuportahan ang blockchain infrastructure at palalakasin ang regulasyon sa digital assets. Ipinapakita nito ang unti-unting paglipat ng crypto mula sa isang "gray area" patungo sa isang pormal at malinaw na regulasyon.
Kahit na ang badyet ay hindi nag-aalok ng mga direktang tax break para sa crypto market, ang mga hindi direktang epekto nito ay makabuluhan. Sa isang banda, ang pagpapalawak ng pananalapi ay maaaring makasira ng kumpiyansa sa tradisyonal na fiat, na naghihikayat sa mga mamumuhunan na maglaan ng higit pa sa "mga non-sovereign asset" tulad ng Bitcoin upang mag-hedge laban sa inflation at systemic na mga panganib. Sa kabilang banda, ang mga pagbawas ng buwis ay nagpapataas ng institutional at high-net-worth na investor appetite para sa crypto, lalo na habang ang ilang mga sumusunod na proyekto ay nagsisimulang makatanggap ng suporta ng gobyerno o ikinategorya bilang mga tech na pamumuhunan.
Higit sa lahat, ang napakalaking suporta ng panukalang batas para sa AI ay malamang na magdulot ng paglago sa mga proyektong "AI + Web3". Sa mga cross-sector policy insentibo, ang mga on-chain na proyekto na pinagsasama ang teknolohikal na sopistikado at pagsunod sa regulasyon ay maaaring maging pangunahing mga target para sa institutional na kapital sa susunod na cycle.
Noong Hulyo 9, nagwakas ang kasunduan ng U.S. at mga pangunahing ekonomiya sa Asya (Tsina, Hapon, Timog Korea) ukol sa pansamantalang suspensyon ng reciprocal tariffs. Bagaman agad itong pinalawig ng White House hanggang Agosto 1 upang bigyang-daan ang huling negosasyon, nagsimula nang isama ng mga merkado sa kanilang presyuhan ang inaasahang “trade shock.”
Ang muling pagpapatupad ng taripa ay magdudulot ng malawakang epekto sa pandaigdigang kalakalan—at partikular na sa mga on-chain arbitrage structures ng crypto industry. Ang mga estratehiyang cross-chain at cross-platform arbitrage ay nakadepende sa diperensya ng presyo sa pagitan ng mga network at sa malayang paggalaw ng kapital sa buong mundo.
Kung babalik ang mga taripa, maaabala ang mga modelong ito na pinong nakatutok sa arbitrage. Halimbawa, ang daloy ng dollar-pegged crypto (USDT, USDC) sa Asia ay maaaring mapigil, na makakaapekto sa pangangailangan ng liquidity sa Japan, Korea, at Southeast Asia. Samantala, haharapin ng mga tagagawa ng mining rig sa China at Korea ang mas mataas na gastos, na magtataas ng gastos sa pag-deploy ng bagong hashrate at potensyal na nagbabanta sa katatagan ng mga proyekto ng PoW. Mas malawak, ito ay nagpapahiwatig ng pagtatapos ng pandaigdigang multi-leg arbitrage era sa crypto. Ang mga proyekto ng DeFi na binuo sa pagsasamantala sa mga geographic na spread ay haharap sa mga panggigipit sa muling pagpepresyo, habang ang mga lokal, sumusunod na palitan, network ng pagbabayad, at mga sistema ng on-chain settlement ay maaaring makakuha ng mas matatag na patakaran.
Ngayon na nasa huling yugto na ng pagpapatupad, nakatakdang dumating ngayong buwan ang isang mahalagang pasya: kung pormal na ba na tatanggapin ng U.S. ang modelo ng “state-held crypto.” Sa modelong ito, ang pamahalaan mismo ang direktang magtatago ng tiyak na halaga ng Bitcoin at iba pang crypto asset sa pambansang reserba.
Sa estratehikong pananaw, ito ang kauna-unahang pagkakataon na pormal na kinikilala ng pamahalaan ng U.S. ang halaga ng Bitcoin at iba pang crypto bilang mga estratehikong asset, at nangangakong ipapatupad ang isang “non-custodial reserve” model — ibig sabihin, hawak mismo ng gobyerno ang mga private keys o multisig addresses, sa halip na umasa sa mga exchange. Sa ganitong modelo, magiging mas bukas at madaling ma-audit sa blockchain ang pamamahala ng crypto assets ng U.S., at maaaring magtakda ito ng bagong pamantayan sa paghawak ng sovereign Bitcoin reserves. Mas mahalaga pa rito, ipinapanukala ng kautusan ang isang digital asset whitelist system — tanging mga aprubadong proyekto lamang ang maaaring isama sa mga reserba ng gobyerno o sa mga sistemang pambayad. Ang mga compliant na token ay magkakaroon ng antas ng pagtangkilik mula sa pamahalaan, na maaaring magpataas ng kanilang market cap at liquidity. Samantala, ang mga anonymous coins, proyektong walang totoong entidad, o walang audit ay nanganganib na mapalayo sa sentro ng merkado o tuluyang maalis sa listahan.
Ang tatlong polisiyang ito ay hindi lamang simpleng mga makro-ekonomikong pagbabago sa likuran — kundi mga tuwirang tagapagpaandar ng isang sistematikong repricing ng mga crypto asset.
Event
Epekto sa Industriya
Panandaliang Volatility
Panggitna/Pangmatagalang Oportunidad
"Big Beautiful Bill"
Bullish para sa mga sumusunod sa regulasyon at on-chain AI infrastructure
Mataas
Paglago ng mga ecosystem ng U.S.-centered on-chain
Pagwawakas ng Tariff Suspension
Nakakaistorbo sa mga cross-border arbitrage model
Katamtaman hanggang Mataas
Transformasyon ng Asian chains / Migrasyon ng stablecoin
Pagpapatupad ng Executive Order
Pagpapatupad ng pambansang reserba ng U.S.
Mataas
Pagkilala sa crypto bilang estratehikong asset; "nationalization" ng Bitcoin
Sama-sama, binabago ng mga puwersang ito ang mapa ng kapangyarihan ng crypto: binabago nila ang lohika ng pamumuhunan at pinipilit ang mga kalahok sa merkado na muling iposisyon ang estratehikong posisyon sa pagsunod, teknolohiya, at geopolitics.
Ang nakaraang pagsabog ng paglago ng crypto ay hinubog ng mga patakarang zero interest rate at teknolohikal na utopya. Ngunit sa kasalukuyan, ang tatlong-tuhog na patakarang inilulunsad ng White House ay hindi lang nagsasaad ng bagong siklo sa pananalapi at regulasyon, kundi pati na rin ng muling pagsasama ng inobasyong teknolohikal sa balangkas ng pamahalaan. Ang Web3 ay hindi na magiging simbolo ng anti-establishment na kilusan, kundi isang bagong plataporma ng pananalapi na hinuhubog ng pamahalaan, kapital ng industriya, at mga teknikal na komunidad na nagtutulungan.
Bagamat may mga hamon sa panibagong siklong ito, binibigyang gantimpala rin nito ang mga proyektong may tunay na lalim sa teknolohiya, kakayahang makiangkop sa regulasyon, at matibay na ecosystem traction. Sa ganitong kalagayan, lalong nagiging mahalaga ang papel ng mga trading platform. Bilang isa sa mga nangungunang digital asset exchange sa mundo, ginagamit ng MEXC ang lakas ng produkto at estratehikong layout ng ecosystem upang tulungan ang mga user na makalampas sa mga pagbabago sa polisiya at masamantala ang mga oportunidad mula sa nagbabagong naratibo.
Sa pamamagitan ng mabilis nitong mekanismo ng paglilista na nagbibigay ng maagang access sa mga compliant at bagong konsepto, pati na rin ang mababang bayarin at malalim na liquidity na nagpapahusay sa trading efficiency at cost structure ng mga user, aktibong binubuo ng MEXC ang isang bagong kapaligiran sa pagte-trade na akma sa “regulation era.” Sa isang merkado na hinuhubog ng kontrol ng estado at audit-first logic, hindi lamang ito tungkol sa pagkakaroon ng mga tool — ang mga exchange ay nagsisilbing estratehikong tulay patungo sa hinaharap ng digital finance.
