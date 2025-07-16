Ang Istraktura ng Network at mga Benepisyo ng Desentralisasyon ng FAT

Ang arkitektura ng FAT ay kumakatawan sa isang distributed blockchain network na itinatayo sa mga advanced cryptographic principles. Ang FAT ay isang ERC-20 token na ideploy sa Ethereum blockchain, na umaasang sa matibay at desentralisadong imprastraktura ng Ethereum para sa operasyon nito. Sa halip na sa mga centralized system, ang FAT ay gumagamit ng ganap na distributed ledger na pinananatili sa libu-libong independiyenteng Ethereum nodes sa buong mundo. Ang FAT network ay binubuo ng ilang core components:
Ang mga uri ng node sa FAT ecosystem ay kasama ang full nodes (pinananatili ang kumpletong kopya ng blockchain), lightweight nodes (nag-iimbak lamang ng relevant na impormasyon), at validator nodes (kumukumpirma ng transaksyon sa pamamagitan ng PoS). Ang istrakturang ito ng network ay nagtitiyak na ang FAT ay nakikinabang sa seguridad, scalability, at mga katangian ng desentralisasyon ng Ethereum.
Sa konteksto ng FAT, ang desentralisasyon ay tumutukoy sa distribusyon ng kontrol at pagpapatunay sa global na Ethereum network, sa halip na umaasang sa anumang solong awtoridad. Ang istrakturang ito ng desentralisadong network ay nakamit sa pamamagitan ng cryptographic verification at demokratikong pamamahala ng Ethereum, na nagtitiyak na walang solong entidad ang makokontrol sa FAT token o sa mga transaksyon nito. Ang kapangyarihan ay ipinamamahagi sa pamamagitan ng token-based governance system ng Ethereum, kung saan ang mga ETH holders (at sa pagpapalawig, ang mga FAT token users) ay kalahok sa mga desisyon ng network.
Ang mga validator sa Ethereum ay nagtitiyak sa seguridad ng network sa pamamagitan ng pagpapatunay ng mga transaksyon, paggawa ng mga block, at pakikilahok sa pamamahala. Ang kanilang staked ETH ay nagsisilbing financial incentive para sa tapat na pag-uugali, dahil ang mga masasamang aksyon ay maaaring magresulta sa slashing (pagkawala ng mga staked assets). Ang self-regulating ecosystem na ito ay nagtitiyak na ang mga pagbabago sa protocol ay nangangailangan ng malawak na konsenso, na pananatilihin ang integridad at mga benepisyong pang-desentralisasyon ng FAT.
Ang FAT ay umaasang sa mga teknikal na katangian ng Ethereum para siguraduhing matatagpuan ang desentralisadong operasyon:
Para makilahok sa FAT ecosystem, ang mga user ay maaaring:
Ang desentralisadong arkitektura ng FAT, na itinatayo sa Ethereum, ay nagbibigay ng walang kapantay na seguridad at censorship resistance sa pamamagitan ng pagtatangi ng kapangyarihan sa libu-libong nodes sa buong mundo. Para sa pagkuha ng buong kalamangan ng kamangha-manghang istraktura ng network at mga benepisyong pang-desentralisasyon, suriin ang aming FAT Trading Complete Guide sa MEXC, na saklaw ang lahat mula sa fundamentals hanggang sa advanced strategies.
