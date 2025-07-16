Ang Copy Trade bonus ay isang espesyal na uri ng trial fund sa MEXC platform, na eksklusibong itinalaga para sa copy trading. Kapag na-claim na, magagamit ito ng mga user para lumahok sa Futures copy Ang Copy Trade bonus ay isang espesyal na uri ng trial fund sa MEXC platform, na eksklusibong itinalaga para sa copy trading. Kapag na-claim na, magagamit ito ng mga user para lumahok sa Futures copy
Matuto pa/Mga Gabay sa Baguhan/Copy Trade/Ano ang Copy Trade Bonus?

Ano ang Copy Trade Bonus?

Baguhan
Hulyo 16, 2025
0m
#Basic#Futures
Polytrade
TRADE$0.05635+0.76%
Kyuzos Friends
KO$0.025167+13.43%
RWAX
APP$0.0002714-1.02%
EPNS
PUSH$0.01236-3.13%
MongCoin
MONG$0.000000001394+1.60%

Ang Copy Trade bonus ay isang espesyal na uri ng trial fund sa MEXC platform, na eksklusibong itinalaga para sa copy trading. Kapag na-claim na, magagamit ito ng mga user para lumahok sa Futures copy trading.

1. Paano Ko Susuriin ang Aking Copy Trade Bonus?


Kapag nakatanggap ka ng Copy Trade bonus o kapag nag-expire ito at binawi, aabisuhan ka ng MEXC sa pamamagitan ng email, SMS, mga in-app na mensahe, o mga push notification.


Maaari mong tingnan ang iyong hindi nagamit na mga bonus sa Copy Trade sa mga sumusunod na pahina: Aking Copy Trades, Copy Trade Parameter Settings, at Edit copy trade amount.


2. Paano Ko Gagamitin ang Aking Copy Trade Bonus?


Kapag ipinasok ang halaga ng iyong copy trade, ang Copy Trade bonus ang unang gagamitin bilang default.

Gaya ng ipinapakita sa halimbawa sa ibaba, kapag nagtatakda ng mga parameter ng copy trade, kung plano mong mamuhunan ng kabuuang 50 USDT, at 20 USDT ay mula sa iyong Copy Trade bonus, kakailanganin mong mag-ambag ng natitirang 50 – 20 = 30 USDT sa iyong sarili.


Bukod pa rito, kapag dinadagdagan ang iyong mga pondo sa copy trading, kung mayroong available na bonus ng Copy Trade sa iyong account, ito rin ang unang gagamitin bilang default.


3. Mga Panuntunan para sa Paggamit ng Mga Copy Trading Bonus


1) Kapag nakikilahok sa copy trading, ang iyong Copy Trade bonus ang unang gagamitin.

2) Ang Copy Trade bonus ay maaaring gamitin bilang margin para magbukas ng mga posisyon, pagbabawas ng bayad sa pangangalakal, pagbabawas ng closing loss, at pagbabawas ng bayad sa pagpopondo.

4. Mahahalagang Paalala sa Paggamit ng Mga Copy Trade Bonus


1) Mangyaring gamitin ang iyong Copy Trade bonus sa loob ng panahon ng bisa. Awtomatikong mag-e-expire ang anumang hindi nagamit na bahagi.

2) Kung ang isang user ay nakatanggap ng maraming bonus sa Copy Trade, ang petsa ng pag-expire ng pinakabagong bonus ay ipapakita.


3) Ang Copy Trade bonus ay mahigpit na limitado sa copy trading. Hindi ito maaaring gamitin para sa iba pang mga uri ng pangangalakal, at hindi ito kwalipikado para sa pag-withdraw o paglipat. Gayunpaman, ang anumang mga kita na nabuo mula sa paggamit nito ay maaaring malayang bawiin o ilipat.

4) Kapag nagamit na, hindi na maaaring bawiin ang Copy Trade bonus. Kung babawasan mo ang halaga ng iyong puhunan sa panahon ng copy trading, ang bahagi ng bonus na nagamit na ay hindi ire-refund.

Disclaimer: Ang impormasyong ito ay hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pananalapi, accounting, konsultasyon, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, at hindi rin ito bumubuo ng payo na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa mga layuning sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mag-ingat kapag namumuhunan. Ang MEXC ay hindi mananagot para sa mga desisyon sa pamumuhunan ng mga user.


Pagkakataon sa Merkado
Polytrade Logo
Polytrade Live na Presyo (TRADE)
$0.05635
$0.05635$0.05635
-4.49%
USD
Polytrade (TRADE) Live na Tsart ng Presyo

Mga Popular na Artikulo

Pag-unawa sa Auto-Deleveraging (ADL): Isang Kritikal na Tool sa Pamamahala ng Panganib para sa Kalakalan sa Futures

Pag-unawa sa Auto-Deleveraging (ADL): Isang Kritikal na Tool sa Pamamahala ng Panganib para sa Kalakalan sa Futures

Sa cryptocurrency derivatives market, partikular saleveraged futures trading, ang mga systemic risk mula sa volatility ng merkado ay laging naroroon. Upang masiguro ang katatagan ng platform sa panaho

Ano ang MEXC AI Model Copy Trade?

Ano ang MEXC AI Model Copy Trade?

1. Ano ang AI Model Copy Trade?Ang AI Model Copy Trade ay isang intelihenteng feature ng Copy Trade na inilunsad ng MEXC na nagbibigay-daan sa iyo na walang hirap na sumunod sa mga AI model para sa au

Ano ang Rayls (RLS)? Isang Kumpletong Panimula sa Blockchain para sa mga Bangko

Ano ang Rayls (RLS)? Isang Kumpletong Panimula sa Blockchain para sa mga Bangko

Key Takeaways1）Ang Rayls ay isang blockchain na ginawa partikular para sa mga bangko at institusyon ng pananalapi, na nagbibigay-daan sa mga sumusunod sa regulasyon, pribado, at scalable na on-chain n

Gabay sa MEXC Pre-Market Trading: Paano Mag-trade ng mga Token Bago ang Listing at FAQ

Gabay sa MEXC Pre-Market Trading: Paano Mag-trade ng mga Token Bago ang Listing at FAQ

1. Ano ang Pre-Market Trading?Ang Pre-Market Trading ay isang serbisyong OTC Trading na inaalok ng MEXC. Binibigyan nito ang mga trader ng pagkakataong bumili at magbenta ng mga bagong token bago ang

Mga Kaugnay na Artikulo

Ano ang Prediction Futures? Isang Simple at Madaling Maunawaang Paraan ng Futures Trading

Ano ang Prediction Futures? Isang Simple at Madaling Maunawaang Paraan ng Futures Trading

Ang pangangalakal ng cryptocurrency futures ay umaakit ng napakaraming mamumuhunan dahil sa mataas nitong leverage at sa kakayahang kumita sa parehong pag-akyat at pagbaba ng merkado. Gayunpaman, ang

Dapat-Basahin para sa mga Bagong User! Gabay sa MEXC Futures PNL at Trading Fees

Dapat-Basahin para sa mga Bagong User! Gabay sa MEXC Futures PNL at Trading Fees

Kapag nangangalakal ng futures sa MEXC o iba pang pangunahing palitan, ang iyong trading PNL ay batay sa tatlong bahagi:Mga Bayarin sa Kalakalan: Ang gastos na natamo sa panahon ng transaksyon.Mga Bay

Mga Bayarin sa Rate ng Kalakalan at Pagpopondo ng MEXC Ipinaliwanag: Ang Pinakabagong Gabay sa Spot at Futures Rate

Mga Bayarin sa Rate ng Kalakalan at Pagpopondo ng MEXC Ipinaliwanag: Ang Pinakabagong Gabay sa Spot at Futures Rate

Kung ikaw ay isang bihasang mangangalakal ng cryptocurrency o nagsisimula pa lang, ang pag-unawa sa mga bayarin sa pangangalakal ay mahalaga sa pag-navigate sa merkado at pagpapabuti ng iyong karanasa

Demo Trading sa Futures ng MEXC: Pagbutihin ang Mga Kasanayan sa Kalakalan Nang Walang Panganib

Demo Trading sa Futures ng MEXC: Pagbutihin ang Mga Kasanayan sa Kalakalan Nang Walang Panganib

Sa kalakalan ng futures sa cryptocurrency, ang pagbuo ng mga kasanayan at estratehiya ay kadalasang nasa halaga ng tunay na kapital. Maraming mga baguhan ang pumapasok sa live na merkado nang walang s

Mag-sign Up sa MEXC
Mag-sign Up at Makatanggap ng Hanggang 10,000 USDT Bonus