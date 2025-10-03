Ano ang Espresso? Muling ikinonekta ang isang Fragmented Blockchain World na may 100 Node

1) Gumagamit ang Espresso ng desentralisadong BFT consensus para magbigay ng mabilis na pagkumpirma ng transaksyon sa loob ng anim na segundo para sa lahat ng konektadong blockchain.
2) Bilang isang pandaigdigang layer ng kumpirmasyon, pinapayagan ng Espresso ang iba't ibang chain na ma-access ang na-verify na estado ng isa't isa sa real time, na nagbibigay-daan sa tunay na cross-chain composability.
3) Tugma ito sa mga nangungunang rollup framework, kabilang ang Arbitrum, OP Stack, at Polygon CDK.
4) Kung ikukumpara sa 15 minutong finality ng Ethereum, binabawasan ng Espresso ang oras ng kumpirmasyon sa mga segundo, na lubos na nagpapahusay sa cross-chain na kahusayan.
5) Higit pa sa kumpirmasyon, ang Espresso ay maaari ding magsilbi bilang isang desentralisadong sequencer at isang low-cost data availability layer.
Habang patuloy na lumalawak ang mga application ng blockchain, hindi na kayang tanggapin ng isang chain ang lahat ng hinihingi ng user. Bilang tugon, daan-daang bagong blockchain ang lumitaw, ang ilan ay nakatuon sa GameFi, ang iba sa DeFi o NFTs. Ang mga network na ito ay naging hiwalay na "mga isla," na may mga asset at application na nakakulong sa loob ng kanilang sariling mga ecosystem.
Ang fragmentation na ito ay nagdadala ng maraming hamon. Ang mga user ay dapat na madalas na lumipat ng chain at bridge asset, kailangan ng mga developer na muling i-deploy ang kanilang mga application sa maraming ecosystem, at ang liquidity ay nagiging kalat-kalat, na binabawasan ang kabuuang capital efficiency. Higit sa lahat, ang pangunahing bentahe ng blockchain, ang composability, kung saan ang mga application ay maaaring mag-interoperate tulad ng mga bloke ng Lego, ay nagiging hindi epektibo sa mga cross-chain na sitwasyon.
Kinilala ng team ng Espresso Systems ang mga pangunahing hamon na kinakaharap ng mga pampublikong blockchain ngayon at nagtakda ng isang matapang na pananaw, upang paganahin ang lahat ng mga blockchain na gumana nang sama-sama bilang isang pinag-isang sistema. Upang mapagtanto ito, binuo nila ang Espresso Network, na nagsisilbing Global Confirmation Layer na nagbibigay ng mabilis, maaasahan, at neutral na mga kumpirmasyon sa transaksyon para sa lahat ng konektadong blockchain. Sa tradisyunal na arkitektura ng blockchain, ang isang transaksyon ay dapat dumaan sa ilang yugto bago maabot ang finality. Kunin ang Ethereum rollups bilang halimbawa: pagkatapos magsumite ng isang transaksyon ang isang user, ito ay unang pinoproseso at pansamantalang kinukumpirma ng sequencer ng rollup. Pagkatapos ay i-batch ng sequencer ang mga transaksyon at isusumite ang mga ito sa Ethereum mainnet, kung saan dapat silang maghintay para sa finality ng Ethereum, karaniwang humigit-kumulang 15 minuto. Ang napakahabang prosesong ito ay nagpapakilala ng mga panganib: kung ang sequencer ay kumikilos nang masama o nakatagpo ng mga error, ang mga transaksyon ay maaaring ibalik. Ang Espresso ay nagpapakilala ng isang layer ng kumpirmasyon sa prosesong ito, na kumikilos bilang isang intermediate na layer para sa mabilis na pagkumpirma. Kapag ang isang rollup sequencer ay nagsumite ng isang bloke ng transaksyon sa Espresso, ang mga validator node nito ay gumagamit ng Byzantine Fault Tolerant (BFT) consensus para magkasundo sa loob ng anim na segundo, na nagbibigay ng matipid na secure na kumpirmasyon. Higit sa lahat, sa pamamagitan ng mga limitasyon sa antas ng protocol, ang mga bloke lamang na kinumpirma ng Espresso ang maaaring ma-finalize at maaayos sa Ethereum.
Ang daloy ng trabaho ng Espresso ay maaaring hatiin sa limang pangunahing yugto:
1) Pagsusumite: Ang awtorisadong sequencer ng isang rollup ay nagsusumite ng mga batch ng transaksyon sa Espresso network.
2) Consensus: Ang mga validator node ng Espresso ay nagpapatakbo ng HotShot BFT consensus protocol, na umaabot sa kasunduan sa bawat bloke sa loob ng humigit-kumulang 6 na segundo.
3) Pagpigil: Sa antas ng protocol, ang mga bloke lang na kinumpirma ng Espresso ang pinahihintulutang tapusin sa Layer-1 (hal., Ethereum).
4) Pagiging Available: Kapag nakumpirma na, nababasa ang mga block sa loob ng ilang segundo, na nagbibigay ng maaasahang view ng pinakabagong estado ng rollup.
5) Interoperability: Ang iba pang chain, cross-chain bridge, at messaging protocol ay makakabasa mula sa Espresso para ma-access ang real-time na data ng estado sa lahat ng pinagsamang network.
Ang disenyong ito ay partikular na elegante dahil hindi ito nangangailangan ng anumang mga pagbabago sa umiiral na mga arkitektura ng blockchain. Sa halip, gumagana ang Espresso bilang isang pantulong na layer na nagpapahusay sa interoperability sa buong ecosystem.
Ginagamit ng Espresso ang proprietary na HotShot consensus protocol nito, isang mekanismo ng BFT na partikular na na-optimize para sa bilis at scalability. Hindi tulad ng Ethereum, na inuuna ang censorship resistance sa halaga ng latency, ang HotShot ay tumutuon sa paghahatid ng sub-second hanggang sa pangalawang antas na mga kumpirmasyon.
Sa real-world na pagsubok, nakamit na ng Espresso ang average na oras ng kumpirmasyon na humigit-kumulang anim na segundo, na may patuloy na pag-unlad patungo sa sub-second finality. Ang kapansin-pansing pagpapahusay na ito sa bilis ng pagkumpirma ay mahalaga para sa karanasan ng user. Ang mga transaksyon na dating nangangailangan ng 15 minuto upang ma-finalize sa Ethereum ay maaari na ngayong makumpirma sa loob lamang ng ilang segundo sa pamamagitan ng Espresso.
Karamihan sa mga umiiral nang rollup ay umaasa sa mga sentralisadong sequencer, na lumilikha ng mga potensyal na punto ng kabiguan at mga pagpapalagay ng tiwala. Nag-aalok ang Espresso ng alternatibo, isang desentralisadong network ng 100 validator node (na may mga planong palawakin pa at lumipat sa isang walang pahintulot na Proof-of-Stake system). Maaaring italaga ng mga rollup ang kanilang sequencing sa desentralisadong network na ito sa halip na magpatakbo ng sarili nilang sentralisadong sequencer.
Ang arkitektura na ito ay hindi lamang nagpapahusay ng seguridad at desentralisasyon, ngunit naglalatag din ng batayan para sa ibinahaging pagkakasunud-sunod, na nagbibigay-daan sa maraming rollup upang magamit ang parehong hanay ng mga sequencer at i-unlock ang mga atomic cross-chain na transaksyon.
Ang availability ng data ay isa sa mga pangunahing bottleneck sa scalability ng blockchain. Ang Espresso ay hindi lamang nagbibigay ng mga serbisyo sa pagkumpirma ngunit maaari ding gumana bilang isang mababang halaga na layer ng availability ng data. Kung ikukumpara sa direktang pag-iimbak ng data sa Ethereum, nag-aalok ang Espresso ng malakas na garantiya sa pagkakaroon ng data sa maliit na bahagi ng halaga, na tumutulong sa mga application na makamit ang mas malaking scalability.
Sa kasalukuyan, ang Espresso network ay umabot na sa data throughput na 20 MB/s, na higit sa karamihan sa mga kasalukuyang solusyon.
Ang pinakamabilis na cross-chain bridge ay kasalukuyang gumagamit ng solver-based na modelo, kung saan ang mga user ay nagla-lock ng mga asset sa source chain at mga solver na nag-pre-fund ng mga asset sa destination chain. Gayunpaman, nahaharap ang mga solver sa isang pangunahing panganib: kung ibabalik ang transaksyon sa source chain, maaari silang magkaroon ng mga pagkalugi. Bilang resulta, ang mga solver ay dapat maghintay ng mahabang panahon ng finality, na makakaapekto sa karanasan ng user, o pasanin ang panganib na ito at maningil ng mas mataas na bayarin.
Sa Espresso, ang mga solver ay makakakuha ng maaasahang mga kumpirmasyon sa loob lamang ng ilang segundo, na tinitiyak na ang mga naka-lock na transaksyon ng mga user ay hindi maibabalik. Ito ay lubos na nagpapabuti sa kapital na kahusayan at binabawasan ang mga gastos sa cross-chain. Ang mga nangungunang cross-chain bridge gaya ng Across ay nag-e-explore na ng integration sa Espresso.
Ang cross-chain messaging ay ang pundasyon ng interoperability sa pagitan ng mga blockchain. Ang mga kasalukuyang solusyon ay maaaring mabagal, tulad ng mga nagpapadala sa pamamagitan ng Layer-1 at nangangailangan ng ilang araw upang ma-finalize, o umaasa sila sa mga pinagkakatiwalaang komite, gaya ng Wormhole o LayerZero. Kahit na ang mga komiteng ito ay tapat na gumana, kailangan pa rin nilang maghintay para sa Layer-1 finality bago nila makumpirma ang mga batch ng transaksyon.
Nagbibigay-daan ang Espresso sa pagtatapos ng transaksyon sa loob ng ilang segundo, na nagbibigay-daan sa mga protocol ng pagmemensahe na i-verify ang mga cross-chain na mensahe nang mas mabilis at secure. Gumagamit man ng trusted execution environment (TEE) attestation o zero-knowledge (ZK) proofs, ang mga system na ito ay nangangailangan ng kumpirmadong listahan ng mga transaksyon o Merkle root para sa pag-verify. Eksaktong ibinibigay ng Espresso ang kritikal na bahaging ito.
Ang ilang mga advanced na cross-chain na disenyo ay nagbibigay-daan sa mga blockchain na positibong tumanggap ng mga mensahe mula sa isa't isa at pagkatapos ay lutasin ang anumang mga pagkakaiba sa pag-aayos. Nangangailangan ang diskarteng ito ng pinagsama-samang proseso ng pag-aayos sa pagitan ng mga chain, na maaaring umasa sa zero-knowledge (ZK) aggregation o interleaved fraud-proof na mekanismo.
Maaaring gamitin ng mga rollup operator ang mabilis na pagkumpirma ng Byzantine Fault Tolerant (BFT) ng Espresso at mga nabe-verify na patunay ng estado upang ma-access ang impormasyon ng estado na may mataas na kumpiyansa sa real time, nang hindi kailangang maghintay hanggang sa pag-areglo para matukoy ang mga isyu. Ginagawa nitong mas praktikal at secure ang disenyo ng pinagsama-samang interoperability cluster.
Kapag pinagsama ang pinagsama-samang interoperability cluster sa isang shared sequencer, nagiging posible na makamit ang ganap na synchronous composability, na itinuturing na banal na grail ng cross-chain interoperability. Sa modelong ito, ang mga matalinong kontrata sa iba't ibang chain ay maaaring tumawag sa isa't isa sa loob ng parehong transaksyon, na parang tumatakbo ang mga ito sa iisang chain.
Ang Espresso ay gumaganap ng isang pangunahing papel sa pagpapagana ng parehong mga pangunahing sangkap na ito. Nagbibigay ito ng mabilis na pagkumpirma para sa pinagsama-samang mga kumpol at desentralisadong imprastraktura para sa nakabahaging pagkakasunud-sunod.
Ang Espresso ay nakakakuha ng pagkilala mula sa dumaraming bilang ng mga proyekto sa buong blockchain space. Mahigit sa 20 chain ang nagsasama o sumusubok sa Espresso sa testnet, kasama na:
Mga Pangkalahatang Layunin na Rollup: RARI Chain at iba't ibang AppChains.
Mga Chain na Partikular sa Application: Molten Network, na nakatutok sa pangangalakal, at t3rn, na dalubhasa sa cross-chain execution.
Mga Pagsasama ng Tech Stack: Mga pangunahing framework tulad ng Arbitrum Orbit, OP Stack, Polygon CDK, at Cartesi, na lahat ay aktibong bumubuo ng mga pagsasama ng Espresso.
Higit pa sa mga blockchain mismo, ang mga pangunahing proyekto sa imprastraktura tulad ng mga cross-chain bridge, solver network, at DEX aggregator ay nag-e-explore din kung paano gamitin ang Confirmation Layer ng Espresso.
Ang Espresso Systems ay hindi lamang gumagawa ng mga produkto kundi pati na rin sa pagsulong ng pananaliksik at standardisasyon sa mas malawak na industriya ng blockchain. Ang isa sa kanilang mga pangunahing kontribusyon ay ang panukala ng CIRC (Coordinated Inter-Rollup Communication), isang pamantayang idinisenyo upang paganahin ang isang chain-agnostic cross-chain messaging protocol. Tinutuklasan din nila ang mga market ng shared sequencing na tumutugma sa insentibo, na nagpapahintulot sa mga rollup na malinaw na i-auction ang mga karapatan sa pag-order ng transaksyon habang pinapanatili ang parehong kita at soberanya.
Sa paglulunsad ng Mainnet 0, opisyal na pumasok ang Espresso sa yugto ng produksyon. Ngunit ito ay simula lamang. Ang pangmatagalang bisyon ng koponan ay bumuo ng isang tunay na "walang katapusan na hardin," isang bukas na ecosystem na walang mga pader, kung saan ang lahat ng mga chain ay maaaring malayang mag-interoperate at makabago nang walang paghihigpit.
Ang hinaharap ng blockchain ay hindi dapat maging isang pira-pirasong tanawin ng mga nakahiwalay na chain, ngunit isang walang putol na konektadong network. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mabilis, maaasahan, at neutral na layer ng kumpirmasyon, inilalatag ng Espresso ang pundasyong imprastraktura para sa pananaw na ito.
Para sa mga user, nangangahulugan ito ng mas maayos na mga cross-chain na karanasan at mas mababang gastos. Para sa mga developer, nangangahulugan ito ng kakayahang tumuon sa pagbabago nang hindi nabibigatan ng cross-chain complexity. Para sa industriya sa kabuuan, ito ay nagmamarka ng isa pang hakbang tungo sa tunay na mass adoption ng blockchain technology.
Kung paanong pinag-isa ng TCP/IP protocol ang magkakaibang mga network ng computer sa modernong internet, hinahangad ng Espresso na maging pangunahing protocol na nag-uugnay sa magkakaibang blockchain sa isang pinagsama-samang ecosystem. Sa isang multi-chain na mundo, ang confirmation layer ng Espresso ay maaaring patunayan na ang mahalagang bahagi na pinagsasama-sama ang buong system.
