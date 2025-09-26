TL;DR 1) Ang Kite AI ay isang EVM-compatible Layer-1 blockchain na partikular na itinayo upang magbigay ng imprastruktura para sa mga ahente ng AI at sa Agentic Internet. 2) Nakalikom ang Kite AI ng $TL;DR 1) Ang Kite AI ay isang EVM-compatible Layer-1 blockchain na partikular na itinayo upang magbigay ng imprastruktura para sa mga ahente ng AI at sa Agentic Internet. 2) Nakalikom ang Kite AI ng $
Ano ang Kite AI? Pag-unawa sa 3 Pangunahing Imprastruktura ng AI Agent Economy

Setyembre 26, 2025
TL;DR


1) Ang Kite AI ay isang EVM-compatible Layer-1 blockchain na partikular na itinayo upang magbigay ng imprastruktura para sa mga ahente ng AI at sa Agentic Internet.
2) Nakalikom ang Kite AI ng $18 milyon sa isang Series A round na pinamunuan ng PayPal Ventures at General Catalyst, na may kabuuang pondo na umabot sa $33 milyon.
3) Nag-aalok ang Kite AI ng tatlong pangunahing kakayahan: pag-verify ng katutubong pagkakakilanlan para sa mga ahente, programmable na pamamahala, at agarang pagbabayad.
4) Ang platform ng Kite AIR ay nagbibigay-daan sa mga user na tumuklas, bumuo, at mag-trade ng iba't ibang mga Ahente ng AI.
5) Gumagamit ang Kite AI ng Proof of AI (PoAI) consensus mechanism, na may mga gas fee na mas mababa sa $0.000001.

1. Ano ang Kite AI?


Binubuo ng Kite AI ang foundational layer para sa Agentic Internet: isang bukas, desentralisadong network kung saan maaaring gumana ang mga awtonomong mga ahente ng AI sa isang interoperable at nabe-verify na kapaligiran. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng insentibo sa parehong supply at paggamit ng mga serbisyo ng ahente, nagbibigay ang Kite ng pinag-isang pagkakakilanlan, pagbabayad, at mga governance rails, na nagbibigay-daan sa mga ahente na secure na ma-verify ang pagkakakilanlan, makipagtransaksyon, at makipagtulungan nang walang mga tagapamagitan. Gamit ang isang Protocol-to-Protocol Token Model, layunin ng Kite AI na lumikha ng isang patayong pinagsama-samang AI ecosystem na nagtutulak ng tunay na komersyal na halaga at nagsisiguro ng pangmatagalang pagpapanatili ng network.

2. Tatlong Pangunahing Module ng Kite AI


Tinutugunan ng Kite AI ang tatlong pangunahing hamon:

2.1 Katutubong Sistema ng Beripikasyon ng Pagkakakilanlan para sa mga Ahente


Sa tradisyunal na internet, bawat app ay may sariling account system, na nangangailangan sa mga user na paulit-ulit na magrehistro sa iba’t ibang platform. Para sa mga Ahente ng AI, ito ay mas kumplikado at hindi epektibo. Nagbibigay ang Kite ng isang nakabatay sa cryptography na sistema ng pagkakakilanlan na nagbibigay sa bawat AI model, ahente, dataset, at serbisyong digital ng natatangi at beripikadong pagkakakilanlan.

Mga pangunahing tampok:
Portability: Maaaring gamitin ng mga ahente ang parehong pagkakakilanlan sa maraming aplikasyon, tulad ng pag-log in sa mga website gamit ang Gmail account.
Interoperability: Maaaring makipag-ugnayan ang mga ahente sa anumang serbisyo nang hindi muling nagrerehistro.
Nakabatay sa reputasyon: Ang mga ahente ay may sariling mga ID at talaan ng reputasyon, na maaari ding ibahagi ang na-verify na reputasyon ng may-ari.

2.2 Katutubong Mekanismo ng Pamamahala para sa mga Ahente


Nagbibigay-daan ang programmable na sistema ng pamamahala ng Kite sa mga developer na magtakda ng mga pahintulot para sa mga ahente, kabilang ang mga limitasyon sa paggamit at paggastos. Halimbawa, maaaring pahintulutan ang isang ahente na gumastos ng hanggang $500 bawat buwan, sa mga partikular na platform ng e-commerce lang, na may mga iisang transaksyon na nilimitahan sa $100. Tinitiyak nito na ang mga ahente ay nagpapatakbo sa loob ng ligtas na mga hangganan nang awtonomo.

2.3 Katutubong Sistema ng Pagbabayad para sa mga Ahente


Ang mga tradisyunal na sistema ng pagbabayad ay masyadong kumplikado at magastos para sa mga micro-payment sa pagitan ng mga makina. Nagbibigay ang Kite ng isang instant, stablecoin-based settlement na sistema na na-optimize para sa machine-to-machine microtransactions. Ang mga gas fee ay mas mababa sa $0.000001, at ang average na oras ng block ay 1 segundo lamang, na sumusuporta sa malakihang transaksyon ng mga ahente.

3. Teknikal na Arkitektura at Ecosystem ng Kite AI


Ang Kite ay may modular na arkitektura, na nagbibigay-daan sa mga developer na pagsamahin at paghaluin ang mga component. Mula sa base layer hanggang sa application layer:

Base Layer: EVM-compatible na imprastraktura na may KiteVM extensions at ang PoAI consensus mechanism, na na-optimize para sa desentralisadong AI computations.

Platform Layer: Mga SDK, API, at mga tool sa scalability para mag-deploy ng mga aplikasyon ng ahente, kasama ang Model Context Protocol (MCP) para sa mga modelo ng AI upang maproseso ang konteksto.

Layer ng Ecosystem: Marketplace ng ahente, module library, at connectors. Sa kasalukuyan, si Kite ay mayroong mahigit 100 modules, 17.8 milyong ahenteng pasaporte, pinakamataas na pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan na 1.01 milyon, at pinagsama-samang pakikipag-ugnayan na lampas sa 1.7 bilyon.

4. Kite AIR: Ang App Store para sa mga Ahente


Ang Kite AIR ay ang pangunahing aplikasyon ng buong ecosystem at mauunawaan bilang App Store para sa mundo ng ahente. Maaaring tumuklas ang mga user ng mga ahente na may iba't ibang function sa platform, mula sa pang-araw-araw na pamimili, paghahatid ng pagkain, at ride-hailing hanggang sa mas kumplikadong kalakalan sa pananalapi at pagsusuri ng datos.

Para sa mga developer, nagbibigay ang Kite AIR ng kumpletong toolchain ng pag-develop. Mula sa smart contract development hanggang sa dApp construction, mula sa mga simpleng counter na aplikasyon hanggang sa mga kumplikadong sistema ng pagboto at mga token minters, nag-aalok ang platform ng mga detalyadong tutorial at sample code. Maaaring mag-deploy ang mga developer ng mga smart contract gamit ang mga pamilyar na tool gaya ng Remix o Hardhat.

5. Matatag na Partner Ecosystem ng Kite AI


Nakamit ng pag-unlad ng Kite ang malawak na pagkilala sa loob ng industriya. Noong Setyembre 2024, nakumpleto ng kumpanya ang isang $18 milyon Series A financing round na pinangunahan ng PayPal Ventures at General Catalyst, na nagdala ng kabuuang pondo nito sa $33 milyon. Kasama sa team ang mga miyembro mula sa nangungunang mga unibersidad tulad ng UC Berkeley, MIT, at Harvard, pati na rin ang mga bihasang propesyonal mula sa mga kilalang kompanyang teknolohiya gaya ng Uber, Databricks, at Salesforce.

Sa usapin ng teknikal na kolaborasyon, nakapagtatag ang Kite ng mga estratehikong pakikipagtulungan sa maraming proyekto. Nagbibigay ang Pi Squared ng high-performance settlement infrastructure para sa Kite; nagde-deploy ang Vishwa ng mga estratehiya sa liquidity ng ahente sa Kite; nag-aalok ang Irys ng suporta sa layer ng datos; at naghahatid ang Masa ng real-time data services para sa mga social agent.

6. Praktikal na Aplikasyon ng Kite AI


Malawak ang mga aplikasyon ng Kite. Sa sektor ng e-commerce, maaaring awtonomong magkumpara ng presyo, maglagay ng order, at gumawa ng pagbabayad ang mga ahente. Sa larangan ng DeFi, maaaring magsagawa ang mga ahente ng mga awtomatikong estratehiya sa pangangalakal. Sa sektor ng IoT, maaaring direktang makapagpalitan ng halaga ang mga device sa isa’t isa. Sa paglikha ng nilalaman, ang binuo ng AI na nilalaman ay maaaring direktang makatanggap ng proteksyon sa copyright at pamamahagi ng kita.

Habang mabilis na umuunlad ang teknolohiya ng AI, ang mga ahente ay gaganap ng lalong mahalagang papel sa hinaharap na ekonomiya. Bumubuo si Kite hindi lamang isang blockchain platform kundi ang pundasyong imprastraktura para sa ekonomiya ng ahente. Sa pamamagitan ng pagtugon sa tatlong pangunahing hamon ng pagkakakilanlan, pamamahala, at pagbabayad, lumilikha si Kite ng mapagkakatiwalaang kapaligiran kung saan ang mga Ahente ng AI ay maaaring gumana nang awtonomo at makipagtulungan sa isa't isa.

Papalapit na ang panahon ng Agentic Internet, at ang Kite ay naglalatag ng pinakamahalagang imprastruktura para sa bagong panahong ito. Mula sa halos zero na gastos sa transaksyon hanggang sa prrogrammable na mekanismo ng pamamahala, mula sa pag-verify ng pagkakakilanlan ng cryptographic hanggang sa pagbabayad ng katutubong stablecoin, ginagawa ng Kite na realidad ang makabagong pananaw ng ekonomiya ng ahente.

