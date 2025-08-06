Ano ang Margin? Sino ang Kumokontrol sa Margin Ko? Pag-unawa sa Margin sa MEXC Futures Trading

Ang margin ay ang pundasyon ng futures trading—tinutukoy nito ang laki ng iyong posisyon, pagkakalantad sa panganib, at kung kailan ma-liquidate ang mga posisyon. Ang pag-unawa sa kung paano gumagana Ang margin ay ang pundasyon ng futures trading—tinutukoy nito ang laki ng iyong posisyon, pagkakalantad sa panganib, at kung kailan ma-liquidate ang mga posisyon. Ang pag-unawa sa kung paano gumagana
Ang margin ay ang pundasyon ng futures trading—tinutukoy nito ang laki ng iyong posisyon, pagkakalantad sa panganib, at kung kailan ma-liquidate ang mga posisyon. Ang pag-unawa sa kung paano gumagana ang margin at kung bakit ito nagbabago ay mahalaga para sa matagumpay na futures trading.
Ang margin ay ang collateral na kinakailangan upang buksan at mapanatili ang isang posisyon sa hinaharap. Sa halip na bayaran ang buong halaga ng kontrata, maaaring magdeposito ang mga user ng porsyento batay sa leverage ratio. Nagbibigay-daan ito sa leveraged trading, kung saan ang mga kita at pagkalugi ay pinalaki.
Sa Isolated Margin mode, ang bawat posisyon ay gumagana bilang isang ganap na independiyenteng yunit ng kalakalan na may sarili nitong nakatutok na balanse sa margin, tinitiyak na ang mga kita at pagkalugi mula sa isang posisyon ay nasa loob ng katumbas na margin at hindi kailanman lilipat upang makaapekto sa iba. Kapag ang isang posisyon ay nahaharap sa liquidation, ang mga pagkalugi ay mahigpit na limitado sa inilaan na margin ng posisyong iyon, habang ang ibang mga posisyon at mga pondo ng account ay nananatiling ganap na protektado.
Nagbibigay ang compartmentalized na diskarte na ito ng mas mahusay na kontrol sa panganib, na ginagawa itong perpekto para sa mga nagsisimula o mangangalakal na nagpapatakbo ng maraming diskarte. Halimbawa, kung hawak mo ang parehong BTCUSDT at ETHUSDT na mga posisyon, at ang iyong BTC na posisyon ay ma-liquidate, ang iyong ETH na posisyon ay patuloy na gumagana nang normal na ang margin nito ay ganap na hindi naaapektuhan. Nagbibigay-daan ito sa mga mangangalakal na pamahalaan ang panganib nang mas tumpak para sa mga indibidwal na asset.
Sa Cross Margin mode, lahat ng available na pondo sa iyong Futures account ay ibinabahagi bilang margin sa lahat ng posisyon. Bagama't nagbibigay-daan ang diskarteng ito para sa mas mataas na leverage, nangangahulugan din ito na ang malalaking pagkalugi sa isang posisyon ay maaaring makaapekto sa iyong buong balanse sa account at posibleng makaapekto sa iba pang mga posisyon. Binibigyang-daan ng MEXC ang mga user na lumipat mula sa Isolated patungong Cross Margin para sa mga kasalukuyang posisyon, ngunit hindi ang reverse.
Ang Cross Margin ay angkop para sa mas advanced na mga mangangalakal na may mas mataas na risk appetite na gustong i-maximize ang paggamit ng mga available na pondo. Kung tiwala ka sa iyong market view, maaaring mapahusay ng Cross Margin ang iyong leverage at palakasin ang mga kita sa panahon ng mga paborableng galaw, ngunit mapataas din ang panganib.
Kapag nagbubukas ng bagong posisyon sa kontrata sa futures, kailangan mong maglaan ng partikular na halaga ng margin bilang collateral para sa kalakalan. Ang margin na ito ay ibinabawas sa iyong available na balanse at naka-lock upang matiyak na mayroon kang sapat na pondo upang masakop ang mga potensyal na pagkalugi. Sa sandaling isara mo ang posisyon o maabot ang isang stop-loss, ang naka-lock na margin ay ire-release pabalik sa iyong available na balanse.
Halimbawa
Magbubukas ka ng posisyong BTCUSDT na nagkakahalaga ng $10,000 na nangangailangan ng 10% na margin. Ang $1,000 na margin ay ibabawas mula sa iyong magagamit na balanse at naka-lock bilang collateral para sa tagal ng kalakalan. Sa pagsasara ng posisyon o pag-trigger ng stop-loss, ang $1,000 na margin ay awtomatikong ire-release pabalik sa iyong available na balanse.
Ang futures trading ay lubhang sensitibo sa pagkasumpungin ng merkado. Kung ang mga paggalaw ng presyo ay sumasalungat sa iyong direksyon sa posisyon, makakaranas ka ng mga pagkalugi na awtomatikong magpapababa sa iyong magagamit na margin.
Halimbawa
Kung magbubukas ka ng mahabang posisyon sa BTCUSDT ngunit ang presyo ng BTC patuloy na bumabagsak, ang iyong posisyon ay nawawalan ng halaga at ang iyong balanse sa margin ay bumababa nang proporsyonal. Dahil sa hindi mahuhulaan na katangian ng pagbabagu-bago ng merkado, dapat na aktibong subaybayan ng mga mangangalakal ang dynamics ng merkado at magpatupad ng wastong mga diskarte sa stop-loss at take-profit upang pamahalaan ang pagkakalantad sa panganib. Sumangguni sa "Pagtatakda ng Take-Profit at Stop-Loss para sa Futures Trading" para sa karagdagang impormasyon.
Ang mga bayarin sa pagpopondo ay ibinabawas sa magagamit na balanse sa margin. Kapag ang mga user ay walang sapat na magagamit na margin, ang mga bayarin sa pagpopondo ay ibabawas na lang mula sa margin ng posisyon, na magiging sanhi ng unti-unting paglapit ng presyo ng liquidation sa kasalukuyang presyo sa merkado at makabuluhang pagtaas ng panganib sa liquidation.
Halimbawa
Ang mangangalakal A ay may hawak na BTCUSDT posisyon ngunit may hindi sapat na magagamit na margin upang masakop ang kasalukuyang bayad sa pagpopondo. Awtomatikong ibinabawas ng system ang bayad mula sa margin ng posisyon ng user, pinaliit ang buffer sa kaligtasan at pinapataas ang presyo ng liquidation, at sa gayon ay lubos na tumataas ang panganib ng liquidation.
Liquidation ay na-trigger kapag ang matinding paggalaw ng merkado ay binabawasan ang margin ng isang negosyante sa ibaba ng threshold ng margin ng pagpapanatili na kinakailangan upang panatilihing bukas ang mga posisyon. Kapag naganap ang pagpuksa, ang mga margin ng mga gumagamit ay magdaranas ng mga pagkalugi.
Halimbawa
Kung ang isang mangangalakal ay may $1,000 sa margin ng posisyon ngunit ang isang makabuluhang pagbaba sa merkado ay binabawasan ito sa $500—sa ibaba ng mga kinakailangan sa margin ng pagpapanatili ng palitan—sapilitang isinasara ng system ang posisyon, na nagreresulta sa bahagyang o kabuuang pagkawala ng margin para sa mangangalakal.
Ang paglilipat ng mga pondo mula sa Futures account sa ibang mga account ay binabawasan ang magagamit na balanse sa Futures, na maaaring makaapekto sa mga margin ng mga kasalukuyang posisyon.
Halimbawa
Kapag ang isang negosyante ay naglipat ng $500 mula sa Futures account patungo sa Spot account, ang available na Futures margin ay bumaba ng $500, na posibleng makaapekto sa kakayahan ng trader na mapanatili ang mga kasalukuyang posisyon.
Kapag ang mga futures na bonus sa iyong account ay ginagamit bilang margin, ang kanilang pag-expire ay magbabawas sa iyong kabuuang magagamit na margin.
Halimbawa
Ang isang negosyante ay tumatanggap ng $50 Futures bonus na nagsisilbing karagdagang margin.Sa sandaling mag-expire ang bonus, ang $50 ay awtomatikong aalisin mula sa balanse ng margin, na binabawasan ang margin ng posisyon.
Maraming salik ang karaniwang humahantong sa pag-ubos ng margin: pagkasumpungin ng merkado, labis na pagkilos, nawawalang stop-losses, at mahinang pamamahala sa peligro. Narito ang ilang mga tip upang mabawasan ang panganib:
Use Stop-Loss Orders: Palaging magtakda ng stop-loss upang lumabas nang maaga kung sakaling magkaroon ng hindi magandang paggalaw sa merkado.
Control Leverage: Pumili ng antas ng leverage na tumutugma sa iyong pagpapaubaya sa panganib. Ang mas mataas na leverage ay nangangahulugan ng mas mataas na panganib.
Monitor and Replenish Margin:Panoorin ang iyong rate ng margin ng pagpapanatili at magdagdag ng margin bago maabot ang mga antas ng babala
Choose Isolated Mode:Nililimitahan ng Isolated Margin mode ang iyong mga pagkalugi sa isang posisyon at pinoprotektahan ang iba mo pang asset.
Disclaimer: Ang impormasyong ito ay hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pananalapi, accounting, konsultasyon, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, at hindi rin ito bumubuo ng payo na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa mga layuning sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mag-ingat kapag namumuhunan. Ang MEXC ay hindi mananagot para sa mga desisyon sa pamumuhunan ng mga user.