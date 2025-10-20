Ano ang MEXC Pre-Market Perpetual Futures Trading?

Ang Pre-Market Perpetual Futures ay isang uri ng derivative na nagbibigay-daan sa mga user na mag-trade ng mga token bago sila opisyal na nakalista, na may denominasyon sa USDT. Sa pamamagitan ng pangangalakal ng Pre-Market Perpetual Futures, maaaring mauna ang mga user sa pamamagitan ng pagpoposisyon ng kanilang sarili sa mga bagong token market nang maaga at paggawa ng matalinong mga paghuhusga tungkol sa kanilang mga trend at liquidity ng presyo sa hinaharap.
Sa esensya, ang Pre-Market Perpetual Futures ay nasa ilalim ng USDT-M perpetual Futures at unti-unting lilipat sa regular na Futures kapag ang mga token ay opisyal nang nakalista.
Maagang Pagpoposisyon: Makilahok sa pangangalakal bago maging live ang opisyal na Futures. Manatiling nangunguna sa merkado at sakupin ang mga bentahe ng first-mover.
Kita mula sa Volatility: Gamitin ang mataas na volatility ng mga sikat na token bago ilista upang makuha ang mga potensyal na kita.
Seamless Transition sa Standard Futures: Kapag ang token ay opisyal nang nakalista, ang Pre-Market Perpetual Futures ay awtomatikong magko-convert sa standard na perpetual Futures. Hindi na kailangang maglipat ng mga posisyon—magpapatuloy ang pangangalakal nang walang pagkaantala.
Buksan at mag-log in sa opisyal na website ng MEXC. I-click ang Futures sa tuktok na navigation bar upang makapasok sa pahina ng Futures trading.
Sa pahina ng pangangalakal, i-click ang tagapili ng pares ng Futures (▼) upang tingnan ang mga kategorya tulad ng 0 Bayarin, MEME, Solana Ecosystem, atbp.
Piliin ang Pre-Market para tingnan ang lahat ng aktibong pares ng Pre-Market Perpetual Futures. Mag-click sa pares na gusto mong i-trade at simulan ang iyong paglalakbay sa pangangalakal sa Pre-Market Perpetual Futures.
1) Buksan at mag-log in sa MEXC App. I-tap ang Futures sa ibaba ng homepage upang makapasok sa pahina ng Futures trading.
2) Sa itaas ng pahina ng Futures trading, i-tap ang contract pair selector (▼) para lumipat ng trading pairs.
3) Sa ilalim ng USDT-M, hanapin at piliin ang Pre-Market. Makikita mong nakalista ang lahat ng aktibong pares ng Pre-Market Perpetual Futures. I-tap ang pares na gusto mong i-trade at simulan ang iyong paglalakbay sa pangangalakal sa Pre-Market Perpetual Futures.
Kung ikukumpara sa karaniwang panghabang-buhay na Futures, ang Pre-Market Perpetual Futures ay karaniwang may mas kaunting kalahok at mas mababaw na order book.
Ang mababang liquidity ay maaaring humantong sa mas malawak na bid-ask spread at mas makabuluhang slippage.
Ang kakulangan ng sapat na mga counter-party ay maaaring makaapekto sa iyong kakayahang magbukas o magsara ng mga posisyon nang mabilis.
Dahil sa mas kaunting mga kalahok at hindi gaanong balanseng mga order, ang merkado ay mas sensitibo sa mga pagbabago sa presyo.
Volatility ng Rate ng Pagpopondo: Sa mas kaunting mga pinagmumulan ng presyo ng index, ang rate ng pagpopondo ay maaaring magbago nang malaki, potensyal na ma-offset ang mga kita o kahit na humantong sa mga pagkalugi kung hindi maayos na pinamamahalaan.
Mahalagang Paalala: Ang Pre-Market Perpetual Futures ay nagsasangkot ng mas mataas na volatility, mas mababang liquidity, at mas malaking panganib ng forced liquidation. Ang mga presyo ay lubhang sensitibo sa sentimento at impormasyon sa merkado, na ginagawa itong isang speculative na produkto. Mangyaring suriin nang mabuti ang iyong pagpapaubaya sa panganib bago lumahok, kahit na patuloy naming pinapabuti ang karanasan sa pangangalakal.
4.1.1 Bago ang paglilista sa Spot: Ang Futures contract ay nananatili sa Pre-Market Perpetual mode at nagpapatuloy sa normal ang pangangalakal.
4.1.2 Pagkatapos ng paglilista sa Spot: Kung walang mga abnormalidad na nangyari, ang Futures contract ay unti-unting lilipat sa isang karaniwang perpetual Futures contract. Ang eksaktong oras ng paglipat ay iaanunsyo nang hiwalay.
Sa panahon ng paglipat:
1) Walang kinakailangang manu-manong pagkilos: awtomatiko ang conversion.
2) Ang candlestick chart data at mga entry point ng kalakalan ay nananatiling hindi nagbabago.
3) Ang mga bukas na order at mga kasalukuyang posisyon ay nananatiling buo.
4) Maaaring isaayos ang mga risk parameter at index pricing source.
5) Pagkatapos ng paglilista sa Spot, dahil sa market-based na pagtuklas ng presyo, ang mga presyo ng Futures ay maaaring magbago nang husto. Mangyaring pamahalaan ang iyong mga posisyon at ipagsapalaran nang naaayon.
4.1.3 Kung kinansela ang paglilista sa Spot o lumitaw ang iba pang mga isyu sa peligro, maaaring ma-delist ang Pre-Market Perpetual Futures ng token. Ang mga detalye ng pag-delist at settlement ay iaanunsyo nang hiwalay.
Mga alituntunin sa pag-settle:
Ang mga settlement ay isasagawa sa patas na presyo.
Ang iskedyul ng pag-settle ay iaanunsyo nang maaga at ipapakita sa pahina ng pangangalakal.
Pagkatapos ng anunsyo, ang mga bagong posisyon ay paghihigpitan, at tanging ang pagsasara ng posisyon ang papayagan.
Mga Mode: Parehong isolated at cross margin mode ay sinusuportahan at available sa Website at App. Maaaring piliin ng mga user na magbukas ng mahaba o panandalian na posisyon.
Mekanismo ng Likidasyon: Pareho sa karaniwang perpetual Futures, na tinitiyak ang katatagan ng merkado.
Mga Bayarin: Ang istraktura ng bayarin ay kapareho ng karaniwang perpetual Futures.
Pagpepresyo: Tinutukoy ng mga puwersa ng merkado at maaaring lumihis mula sa aktwal na presyo ng paglilista sa Spot.
Mga dynamic na pagsasaayos ng parameter: Maaaring isaayos ng MEXC ang mga parameter tulad ng mga limitasyon at interval ng rate ng pagpopondo, tick size, max leverage, paunang margin, at margin ng pagpapanatili bilang tugon sa mga panganib sa merkado. Palaging sumangguni sa pahina ng kalakalan para sa pinakabagong impormasyon.
Ang pre-market Spot trading ay nagsasangkot ng pangangalakal ng mga aktwal na token habang ang Pre-Market Perpetual Futures ay mga USDT-margined derivatives at hindi kasama ang pagmamay-ari ng pinagbabatayan na token.
Bagama't maaaring ipakita ng Pre-Market Perpetual Futures ang mga inaasahan sa merkado, ang aktwal na presyo ng paglilista sa Spot ay naiimpluwensyahan ng maraming salik at maaaring hindi direktang umayon sa presyo ng Futures. Sa huli, ang parehong mga presyo ay hinihimok ng supply at demand dynamics.
Ang proseso ng paglipat mismo ay hindi nagkakaroon ng anumang karagdagang gastos o pagkalugi. Ang lahat ng kita at pagkalugi ay nagreresulta mula sa normal na paggalaw ng merkado, hindi ang mekanismo ng conversion.
Paalala: Ang merkado ng Pre-Market Perpetual Futures ay may mas mababang liquidity, mas mataas na volatility, at isang malaking panganib ng forced liquidation. Ang mga presyo ay sensitibo sa sentimento at balita sa merkado, at ang produkto ay likas na speculative. Mangyaring suriin nang mabuti ang iyong pagpapaubaya sa panganib bago lumahok.
Disclaimer: Ang impormasyong ito ay hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pananalapi, accounting, konsultasyon, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, at hindi rin ito bumubuo ng payo na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa mga layuning sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mag-ingat kapag namumuhunan. Ang MEXC ay hindi mananagot para sa mga desisyon sa pamumuhunan ng mga user.