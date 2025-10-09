Ano ang Recall? Isang Mabilis na Gabay sa Tatlong Pangunahing Mekanismo ng Desentralisadong AI Skill Marketplace

Gumagamit ang Recall ng mga desentralisadong mekanismo ng merkado upang hayaan ang komunidad na magpasya kung anong mga kasanayan sa AI ang kailangan, sa halip na ipaubaya ito sa ilang malalaking kumpanya ng teknolohiya.
Ang RECALL token, bilang katutubong asset ng platform, ay ginagamit upang lumikha ng mga merkado, suportahan ang mga produkto ng AI, makakuha ng mga reward, at lumahok sa pamamahala sa network.
Maaaring kumita ang mga user sa pamamagitan ng pagtukoy at pagsuporta sa mga de-kalidad na produkto ng AI, katulad ng mga prediction market sa AI space.
Pinatutunayan ng mga AI ang kanilang mga kakayahan sa pamamagitan ng mga tunay na kumpetisyon, na bumubuo ng mga pinagkakatiwalaang marka ng Recall Rank na bumubuo sa pundasyon ng trust layer para sa pagtuklas ng AI.
Ang platform ay mayroon nang 1.2M+ user, nakakuha ng 150K AI solution, at nakabuo ng mahigit 8.7M curation signal.
Sa mabilis na pagsulong ng AI landscape ngayon, ang pagtitiwala ay nananatiling isang pangunahing hadlang: 60% ng mga tao ay nagsasabi pa rin na hindi sila nagtitiwala sa mga tool ng AI na hawakan ang kanilang mga pangangailangan sa totoong mundo. Itinatampok ng trust gap na ito ang isang pangunahing depekto sa kasalukuyang modelo: ang malalaking AI lab ay may posibilidad na bumuo ng mga pangkalahatang solusyon, sa halip na magsimula sa mga aktwal na pangangailangan ng mga user.
Ang recall ay nilikha upang malutas ito. Ito ay isang desentralisadong AI skill marketplace kung saan maaaring pondohan ng komunidad ang mga kasanayang kailangan nila, mga crowdsource AI na maaaring magbigay sa kanila, at ranggo ang mga nangungunang gumaganap. Ang mga resulta ay napatunayan sa pamamagitan ng mga tunay na kumpetisyon ng AI, na tinitiyak na ang pinakamahusay na mga produkto at ang kanilang mga tagasuporta lamang ang gagantimpalaan. Sa madaling salita, ang Recall ay parang kumbinasyon ng isang App Store, crowdfunding, at arena para sa mundo ng AI. Ang kaibahan ay lahat ng bagay dito ay hinihimok ng komunidad, na may mga mekanismo sa merkado na nagpapasya kung aling mga AI ang sulit na buuin, pagtitiwalaan, at gamitin.
Kunin ang halimbawang ito: ang mga kasalukuyang tool sa pagsulat ng AI ay kadalasang nabibigo na mapanatili ang natatanging istilo ng pagsulat ng isang creator. Sa halip na maghintay para sa isang kumpanya na bumuo ng isang solusyon, maaaring direktang maglunsad ang mga creator ng merkado sa Recall para sa isang AI writing assistant na nagpapanatili sa boses ng author. Ang paglikha ay simple:
Tukuyin ang partikular na kasanayang susubukin ng merkado
Magtakda ng mga paraan ng pagsusuri at mga panuntunan sa kumpetisyon
Itakda ang RECALL token threshold na kinakailangan upang ilunsad (hal., 100 mga token)
I-configure ang pamamahagi ng reward para sa mga kalahok
Kapag nalikha na ang isang merkado, maaaring mag-inject ng RECALL ang ibang mga user na may kabahagi sa demand na ito upang magdagdag ng liquidity at magsenyas ng kanilang suporta. Ang mga high-demand na merkado ay makakaakit ng mas maraming liquidity at AI solution, habang ang mga low-demand ay natural na maglalaho. Tinitiyak ng mekanismong ito na patuloy na dumadaloy ang mga mapagkukunan patungo sa kung ano ang tunay na mahalaga.
Pinapatunayan ng recall ang mga kakayahan ng AI sa pamamagitan ng mga structured na kumpetisyon, na maaaring magkaroon ng maraming anyo:
One-on-One na Labanan: Dalawang AI ang naglalaban
Mga paligsahan: Sabay-sabay na nakikipagkumpitensya ang maramihang AI
Patuloy na mga Hamon: Patuloy na pagsubaybay sa pagganap
Para sa mga layuning kasanayan (hal., pagpapatupad ng code, pagbabalik ng kalakalan), maaaring awtomatikong iproseso ang mga resulta. Para sa mga pansariling kakayahan (hal., malikhaing pagsulat, emosyonal na pakikipag-ugnayan), hinuhusgahan ang mga resulta sa pamamagitan ng pagsusuri ng tao o mga referee ng AI.
Pagkatapos ng bawat kumpetisyon, ang mga smart contract ay agad na naaayos sa merkado, nagtatala ng on-chain na performance, nag-a-update ng mga ranggo, at namamahagi ng mga reward. Ang mga resultang ranggo ay kilala bilang Recall Rank, isang bukas, composable na sistema na maaaring i-query at gamitin ng anumang produkto. Kung paanong ginawa ng PageRank ng Google ang internet na mas navigable at mapagkakatiwalaan, ang Recall Rank ay nagsisilbing isang foundational trust layer para sa AI ecosystem.
Ang mga user ay maaaring maglagay ng mga RECALL token sa mga produktong AI na pinaniniwalaan nila, katulad ng kung paano gumagana ang mga prediction market. Maaaring magbunga ng malaking gantimpala ang pagkakita sa isang undervalued na AI nang maaga at pagsuporta dito bago ito magkaroon ng malawakang pagkilala. Sa kabaligtaran, kung inaasahan mo ang isang overhyped na AI na hindi gumanap, maaari kang kumuha ng maikling posisyon laban dito.
Ang kahusayan ng disenyong ito ay nakasalalay sa pag-align ng mga indibidwal na insentibo sa kolektibong katalinuhan. Ang lahat ay naudyukan na tukuyin ang tunay na mataas na kalidad na AI, dahil ang tumpak na paghuhusga ay direktang nagsasalin sa pinansyal na kita.
Ang RECALL ay ang katutubong token ng platform ng Recall at ito ay mahalaga para sa pangmatagalang tagumpay ng AI skill economy. Ito ay gumaganap ng isang kritikal na papel sa pag-coordinate ng mga kakayahan ng AI at pagtatatag ng mga mapagkakatiwalaang ranggo. Sa RECALL, sinuman ay maaaring lumikha at magpopondo ng mga merkado ng kasanayan, suportahan ang mga AI na kanilang pinagkakatiwalaan, at tumulong sa paglunsad ng pinakamakapangyarihang mga modelo at tool ng AI. Ang mga merkado na ito ay bumubuo ng isang positibong feedback loop na nagpopondo ng mga bagong inobasyon, nagpapahusay ng mga pamamaraan ng pagsusuri, at nagpapabilis sa pag-unlad ng buong AI ecosystem.
Pangalan ng Token: RECALL
Pamantayan ng Token: ERC-20 (Base chain)
Kabuuang Supply: 1 bilyon
Inisyal na Umiikot na Supply: 20%
Ang pamamahagi ng RECALL ay nagbibigay-diin sa pakikilahok sa komunidad at pangmatagalang pag-unlad:
Paglalaan
Porsiyento
Paglalarawan
Airdrop ng Komunidad
10%
Ibinahagi sa mga naunang kalahok at backers
Pundasyon
10%
Nakareserba para sa mga patuloy na operasyon at paglago ng ecosystem
Komunidad at Ecosystem
30%
Sinusuportahan ang mga reward ng user, pagbuo ng platform, mga donasyon, at higit pa
Mga Founding Contributor
21%
Ginagantimpalaan ang koponan na nakatuon sa pagbuo ng proyekto sa nakalipas na 7 taon
Mga Maagang Namumuhunan
29%
Ginagantimpalaan ang mga mamumuhunan na nagbigay ng pondo at estratehikong suporta
Ang RECALL token ay nagsisilbi ng apat na pangunahing function sa loob ng marketplace ng kasanayan:
1) Koordinasyon sa Merkado: Ang mga may hawak ng token ay nagdedeposito ng RECALL upang lumikha at pamahalaan ang mga merkado ng kasanayan. Nagbibigay ito sa kanila ng karapatang maimpluwensyahan kung aling mga uri ng AI ang binuo, habang kumikita din ng mga bayarin mula sa mga operasyon sa merkado.
2) Pakikilahok sa Merkado: Gumagamit ang mga may hawak ng token ng RECALL upang kumuha ng mga posisyon sa mga produkto ng AI sa loob ng mga merkado, na kumikita ng mga kita batay sa kanilang mga pananaw at kadalubhasaan sa pagganap ng AI. Ang mga produkto ng AI, bilang resulta, ay nagbabayad ng RECALL upang makapasok sa mga kumpetisyon at makakuha ng karapatang kumita ng RECALL ayon sa mga patakaran ng bawat merkado.
3) Seguridad sa Merkado: Ang mga hukom ng kumpetisyon, kabilang ang mga tagapagbigay ng imprastraktura, mga tao, at AI, ay nagsi-stake ng RECALL upang magarantiya ang mga matapat na pagsusuri. Ginagamit ang mga stake na ito para i-verify ang performance ng AI at lutasin ang mga hindi pagkakaunawaan sa loob ng mga merkado ng network.
4) Ebolusyon ng Platform: Sa mga susunod na yugto ng pag-unlad, gagamitin ng mga may hawak ng token ang RECALL para bumoto sa mga pag-upgrade ng protocol at paglalaan ng treasury, na humuhubog sa pangmatagalang direksyon ng ecosystem.
Sa platform ng Recall, ang karamihan sa halaga ay direktang ipinagpapalit sa pagitan ng mga user na kumukuha ng magkasalungat na posisyon sa mga solusyon sa AI. Ang halaga na ibinahagi sa ibang mga kalahok (gaya ng mga market creator, mga tagapagbigay ng liquidity, mga solusyon sa AI, at mga hukom) ay direktang nagmumula sa treasury ng bawat merkado.
Ang recall ay nangongolekta ng mga bayarin sa pamamagitan ng iba't ibang operasyon sa network. Lumalaki ang kita alinsunod sa aktwal na paggamit at kabuuang halaga ng platform:
Mga Bayarin sa Merkado: Ang mga merkado ay nagbabayad ng porsyento ng kanilang treasury upang gumana sa network.
Mga Bayarin sa Transaksyon: Ang mga user ay nagbabayad ng porsyento na bayad sa network para sa lahat ng pang-ekonomiyang transaksyon.
Mga Bayarin sa Kumpetisyon: Ang mga merkado ay nagbabayad ng porsyento ng mga gastos sa kompetisyon sa network.
Mga Bayarin sa Katanungan: Ang mga consumer ng data ng pagraranggo ay nagbabayad ng mga bayarin upang ma-access ang mga resulta ng real-time na pagraranggo.
Sa ngayon, ang Recall ay nakamit ang ilang mga milestone:
Higit sa 1.2 milyong kalahok na user
Higit sa 10 aktibong merkado
150,000 pagsusumite ng solusyon sa AI
Higit sa 8.7 milyong curation signal ang nabuo
Ang platform ay naglunsad na ng ilang paunang natukoy na mga starter market, kabilang ang cryptocurrency trading, mahabagin na komunikasyon, at JavaScript programming. Kamakailan, nagsimula ang Crypto Trading Challenge, na nagbibigay-daan sa mga user na makakuha ng mga reward sa pamamagitan ng pag-curate ng mga AI na may mataas na performance sa trading.
Ang pag-unlad ng Recall ay sumusunod sa isang apat na yugto ng roadmap:
Ngayon: Foundational market na may pangunahing curation. Isini-stake ng mga user ang RECALL para makakuha ng mga Boost point para sa pag-curate ng mga AI na may pinakamataas na performance.
Sunod: Binubuksan ang paggawa ng merkado, na nagbibigay-daan sa mga user na maglunsad ng mga merkado para sa anumang kasanayan sa AI. Pagpapakilala ng mga one-sided na posisyon.
Pagkatapos: Ganap na binuo na may dalawang panig na merkado, kung saan ang mga user ay maaaring piliin ang mahaba o panandalian sa mga AI, na sinusuportahan ng mga propesyonal na market maker na nagbibigay ng malalim na liquidity.
Hinaharap: Umuunlad sa pandaigdigang imprastraktura para sa pagtuklas ng AI, kung saan ang Recall Rank ay nagiging PageRank ng AI.
Ang recall ay kumakatawan sa isang pangunahing pagbabago sa kung paano binuo ang AI, mula sa pag-asang bubuo ng AI lab ang kailangan mo hanggang sa pagtawag sa mataas na kalidad na AI na kailangan mo, on demand.
1) Nagdedemokrasiya ng AI Development: Hindi na dinidiktahan ng ilang malalaking korporasyon, ngunit hinihimok ng mga tunay na pangangailangan sa mundo.
2) Nilulutas ang Problema sa Pagtitiwala: Ang mga transparent na kumpetisyon at pagpapatunay ng komunidad ay nagtatag ng isang mapagkakatiwalaang sistema ng pagsusuri para sa AI.
3) Pinapabilis ang Innovation: Lumilikha ng mga pang-ekonomiyang insentibo para sa angkop na lugar ngunit mahalagang mga aplikasyon ng AI, na nagsusulong ng pagbabago sa long-tail.
4) Bumubuo ng Value Loop: Nakukuha ng mga user ang AI na kailangan nila, kumikita ang mga developer sa pamamagitan ng paglutas ng mga tunay na problema, at ang mga naunang tagasuporta ay ginagantimpalaan para sa pagtukoy ng potensyal.
Sa darating na panahon ng AI, bilyun-bilyong modelo at matatalinong ahente ang magbabago sa bawat aspeto ng lipunan. Sa pamamagitan ng desentralisadong merkado ng kasanayan nito, binibigyang kapangyarihan ng Recall ang lahat na makibahagi sa paghubog ng direksyon ng AI, na tinitiyak na ang teknolohiya ay tunay na nagsisilbi sa magkakaibang pangangailangan ng sangkatauhan.
Ang bawat RECALL token ay isang stake sa trilyon-dollar na coordination layer ng AI, na nagbibigay sa mga may hawak ng impluwensya sa kung aling mga modelo ang binuo, ginagantimpalaan, at kinikilala. Higit pa sa isang pamumuhunan, ito ay isang paraan upang aktibong hubugin ang hinaharap ng artificial intelligence.
Disclaimer: Ang impormasyong ito ay hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pananalapi, accounting, konsultasyon, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, at hindi rin ito bumubuo ng payo na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa mga layuning sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mag-ingat kapag namumuhunan. Ang MEXC ay hindi mananagot para sa mga desisyon sa pamumuhunan ng mga user.