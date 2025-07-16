Ano ang SOGNI? Pagpapalabas ng Desentralisadong Super Network para sa Creative AI

Sa pagdami ng pagtatagpo ng Artificial Intelligence (AI) at blockchain, binabago ng SOGNI ang creative production at value distribution sa isang rebolusyonaryong paraan. Higit pa ito sa mga simpleng tool—ang SOGNI ay isang community-driven na DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) na idinisenyo upang gibain ang mga sentralisadong istruktura ng paggawa ng content ng Web2 gamit ang creative AI.
Sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya ng AI, naging sentral na puwersa ang mga AI-generated na imahe sa mga industriya ng paggawa ng sining. Gayunpaman, ang karamihan sa kasalukuyang creative AI platforms ay dominado ng mga sentralisadong tech giants, na nagdudulot ng mga alalahanin tungkol sa censorship ng content, pagmamanman ng data, at malabong (black-box) na algorithms. Madalas nahihirapan ang mga artista na panatilihin ang kanilang creative ownership o kumita ng patas. Samantala, ang pagpapatakbo ng mga AI models ay karaniwang nangangailangan ng kumplikadong setup o mamahaling hardware, na lumilikha ng malalaking hadlang para sa mga independent developer at creator.
Umusbong ang SOGNI upang tugunan ang mga isyung ito. Bilang kauna-unahang DePIN sa mundo na partikular na binuo para sa creative AI, ginagamit ng SOGNI ang blockchain upang baguhin ang paraan ng paglalaan ng computational power. Layunin nitong bumuo ng isang bukas, episyente, at privacy-first na AI creation ecosystem. Ang vision nito ay demokratisahin ang access sa high-performance compute resources, na nagbibigay-daan sa mga creator saanman sa mundo na makagawa ng de-kalidad na AI content sa murang halaga at walang entry barrier—nagdadala ng AI-driven art mula sa kamay ng iilan patungo sa pandaigdigang creative community.
Binuo sa Base, isang Ethereum Layer-2 chain, ang Sogni Supernet Protocol ay nagbibigay-daan sa awtomatikong pagtutugma at pag-aayos ng mga transaksyon sa compute power sa pamamagitan ng smart contracts. Mababa ang entry barrier para sa mga node—anumang personal na computer ay maaaring lumahok sa network sa pamamagitan lamang ng pag-install ng isang lightweight client upang mag-ambag ng computational resources.
Creators: Makakakuha ng token rewards sa pamamagitan ng pag-upload ng mga gawa o pag-fine-tune ng mga modelo. Ang mga de-kalidad na content ay maaaring mapili para sa "SOGNI Showcase Library," na makakatanggap ng karagdagang exposure at traffic incentives.
Developers: Maaaring bumuo ng mga custom na tool gamit ang Sogni SDK at kumita sa pamamagitan ng revenue-sharing model sa loob ng application marketplace.
Node Operators: Magbahagi ng mga GPU resources upang kumita ng tSOGNI (testnet tokens), na magiging redeemable 1:1 para sa SOGNI sa mainnet launch.
Pangalan ng Produkto
Access Channels
Pangunahing Features
Sogni Studio Pro
Professional Workstation (macOS/Windows)
Sinusuportahan ang advanced tuning gamit ang ControlNet at LoRA
Sogni Pocket
Mobile (iOS/Android)
Gumawa ng mga imahe sa pamamagitan ng voice commands na may AR preview support
Sogni Web
Browser-Based Access
Gamitin ang mga pangunahing feature nang walang installation, isinama sa social sharing
Sticker Bot
Telegram Bot
Isang-click na paglikha ng personalized na chat stickers
Ang lahat ng prompts at image generation records ay ganap na itinatago off-server, na pumipigil sa maling paggamit para sa model training at nagpoprotekta sa privacy ng user. Binibigyang-diin ng SOGNI na "ang pagkamalikhain ay pribadong ari-arian," tinitiyak na ang bawat user ay nananatili ang buong kontrol sa kanilang nabuong content.
Sa pamamagitan ng paggamit ng dual-layer network na pinagsasama ang mga GPU at community-contributed devices, ang SOGNI ay maaaring makagawa ng mga imahe na may maihahambing na kalidad sa 50% na mas mababang halaga kaysa sa Midjourney. Ang mga operator ng RTX 4090 machines ay maaaring kumita ng average na $300–$350 bawat buwan, na ginagawang lubos na kaakit-akit ang partisipasyon.
Ang mga may hawak ng SOGNI tokens ay lumalahok sa ecosystem governance sa pamamagitan ng isang DAO (Decentralized Autonomous Organization). Kabilang dito ang pagboto sa mga priyoridad para sa bagong model integration, pag-aayos ng mga reward ratio para sa mga compute contributions, at pag-apruba ng mga community grant proposal. Halimbawa, noong Abril 2025, ipinasa ng DAO ang unang proposal nito, na maglaan ng 5% ng transaction fees upang suportahan ang mga independent artist.
Gumagamit ang SOGNI ng dual-token system na binubuo ng Spark Points at ang SOGNI Token.
Ang Spark Points ay fixed-price, non-transferable points na ginagamit lamang upang magbayad para sa mga generation services.
Ang SOGNI Token ay isang ERC-20 cryptocurrency, na umiikot sa parehong Base at Etherlink chains. Ito ay nagsisilbing gateway at participation tool para sa ecosystem, na nag-aalok ng maraming utility.
Token Symbol: SOGNI
Kabuuang Supply: 10 bilyong token
Sa paglulunsad, ipamamahagi ang mga token ng SOGNI sa mga estratehikong kategorya para suportahan ang mga creator, itaguyod ang desentralisadong pagmamay-ari, at tiyakin ang pangmatagalang sustainability:
Sogni Reserve: 28.7%
Mga Reward sa GPU Node: 20.0%
Koponan at Tagapayo: 20.0%
Creator at Developer Fund: 10.0%
Liquidity Reserve: 8.0%
Pre-seed Round: 8.0%
Seed Round: 3.3%
Pampublikong Sale: 1.0%
Angel Round: 1.0%
Holding SOGNI tokens unlocks a wide range of ecosystem benefits, including:
Creators: Enjoy rendering discounts, minting tools, featured showcase privileges, and leaderboard boosts
Compute Providers (Workers): Boost earnings and task priority by staking
Model Developers: Increase model visibility and income by staking SOGNI
Token Holders: Participate in governance proposals and arbitration decisions
Long-term Stakers: Receive priority in queues, bonus Spark rewards, and eligibility for NFT airdrops
Liquidity Providers: Stake LP tokens to help stabilize the ecosystem and earn rewards
Gamit ang desentralisado, privacy-first, at insentibo-balanseng disenyo nito, ipinakilala ng SOGNI ang isang bagong paradigm ng kalayaan, pagiging patas, at kahusayan sa mundo ng creative AI. Hindi lamang ito nagbibigay ng naa-access, madaling gamitin na mga tool para sa mga artist ngunit nag-aalok din ng mga insentibo at pagkakataon sa pakikilahok para sa mga compute contributor, developer ng modelo, at pang-araw-araw na user. Habang naglulunsad ang Mainnet, nag-a-activate ang liquidity, at lumalawak ang ecosystem, ang SOGNI ay nagtatayo ng bago, lubos na desentralisadong malikhaing ekonomiya kung saan maaaring makibahagi ang sinuman. Sa paglipas ng panahon, nilalayon ng SOGNI na maging isang fusion ng Render, Midjourney, at GitHub—nagbibigay-kapangyarihan sa mga creator sa buong mundo.
