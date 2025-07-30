Kamakailan, nakuha ng Tezos (XTZ) ang atensyon ng merkado dahil sa malakas nitong pagganap sa presyo. Dahil sa paglulunsad ng Layer-2 solution nito na Etherlink at bagong momentum sa decentralized finKamakailan, nakuha ng Tezos (XTZ) ang atensyon ng merkado dahil sa malakas nitong pagganap sa presyo. Dahil sa paglulunsad ng Layer-2 solution nito na Etherlink at bagong momentum sa decentralized fin
Ang Malakas na Rebound ng XTZ: Maaaring Pumapasok ba ang Tezos sa Isang Bagong Cycle sa Gitna ng Paglulunsad ng Etherlink at Interes sa Institusyon?

Hulyo 30, 2025
#Buzz ng Industriya
Tezos
Solayer
DeFi
OpenLedger
Smart Blockchain
Kamakailan, nakuha ng Tezos (XTZ) ang atensyon ng merkado dahil sa malakas nitong pagganap sa presyo. Dahil sa paglulunsad ng Layer-2 solution nito na Etherlink at bagong momentum sa decentralized finance (DeFi) innovation, bumulusok ang XTZ sa nakalipas na dalawang linggo. Ayon sa data ng MEXC market, sinimulan ng XTZ ang pag-akyat nito sa humigit-kumulang $0.68, sinira ang pangunahing resistance zone na $0.75-$0.81, at patuloy na pinanatili ang mga nakuha nito. Noong o humigit-kumulang Hulyo 20, nagtala pa ito ng halos 10% na pagtaas sa isang araw, na umabot ng hanggang $1.22.



1. Ano ang XTZ (Tezos)?


Ang Tezos ay isang decentralized, open-source blockchain platform na idinisenyo para sa smart contracts at decentralized applications (dApps). Orihinal na iminungkahi ni Arthur Breitman noong 2014, ang proyekto ay nakalikom ng humigit-kumulang $232 milyon noong 2017 at opisyal na inilunsad ang mainnet nito noong Setyembre 2018.

Kilala sa self-amending architecture at energy-efficient consensus mechanism nito, pinapagana ng Tezos ang seamless on-chain upgrades nang hindi nangangailangan ng nakakagambalang hard forks. Ang matatag nitong governance model at diin sa seguridad at kakayahang gamitin ay ginagawang sustainable at mahalagang platform ito para sa pagbuo ng mga decentralized application at pagbuo ng passive income.

2. Mga Pangunahing Teknikal na Highlight ng Tezos (XTZ)


2.1 Self-Amendment Mechanism


Ipinakilala ng Tezos ang isang natatanging on-chain governance model na nagpapahintulot sa mga miyembro ng komunidad na direktang bumoto sa mga protocol upgrade proposals. Iniaalis ng self-amendment mechanism na ito ang pangangailangan para sa nakakagambalang hard forks na sanhi ng teknikal na hindi pagkakasundo, na tinitiyak ang katatagan ng network at tuloy-tuloy na ebolusyon.

2.2 Liquid Proof-of-Stake (LPoS) Consensus


Gumagamit ang Tezos ng Liquid Proof-of-Stake (LPoS) consensus mechanism. Sinuman na may hawak na 8,000 XTZ ay maaaring maging block validator (tinatawag na "Baker") upang lumahok sa consensus ng network at kumita ng mga gantimpala. Maaari ding idelega ng mga regular na user ang kanilang mga token sa mga Baker upang kumita ng passive income sa pamamagitan ng mga insentibo sa staking.

2.3 Suporta para sa Formal Verification


Gumagamit ang Tezos ng Michelson programming language, na sumusuporta sa formal verification, isang mathematical na pamamaraan upang patunayan ang kawastuhan ng mga smart contracts bago ang deployment. Lubos nitong pinapahusay ang seguridad, partikular sa mga high-stakes financial application kung saan kritikal ang pagiging maaasahan.

3. Mga Bentahe ng XTZ


3.1 Mahusay na On-Chain Governance


Ang governance model ng Tezos ay isa sa mga pangunahing lakas nito. Ang proseso ng protocol upgrade ay sumusunod sa apat na yugto: proposal, exploration, testing, at promotion, na lahat ay pinamamahalaan ng mga boto ng may hawak ng token. Ang self-evolving mechanism na ito ay nagpapagana sa Tezos na mabilis na umangkop sa mga pagbabago sa merkado at pag-unlad ng teknolohiya habang pinapaliit ang panganib ng mga mapanlinlang na hard forks. Halimbawa, ang mga pangunahing upgrade tulad ng Tenderbake ay naipatupad nang maayos nang walang pagkaantala sa network, na nagpapakita ng matatag na upgradeability ng platform. Pinahuhusay ng disenyo ng governance na ito ang pangmatagalang katatagan ng platform at pinapalakas ang kumpiyansa ng may hawak.

3.2 Matibay na Seguridad at Pagiging Maasahan


Ginagamit ng Tezos ang formal verification upang mathematically na patunayan ang mga smart contracts bago ang deployment. Tinitiyak nito ang mas mataas na logical integrity at resilience laban sa mga pag-atake, na lubos na binabawasan ang panganib ng mga bug at kahinaan. Ang antas ng seguridad na ito ay partikular na kritikal para sa mga financial application tulad ng mga platform ng DeFi, kung saan ang pagprotekta sa mga asset ng user ay pinakamahalaga.

3.3 Flexibility at Scalability


Nagtatampok ang Tezos ng isang modular architecture na nagpapahintulot sa mga developer na madaling magdagdag o magbago ng mga functionality nang hindi nangangailangan ng hard fork ng buong network. Ang flexibility na ito ay nagpapalakas ng innovation sa loob ng Tezos ecosystem, na umaakit ng dumaraming bilang ng mga developer upang bumuo ng mga dApp at tool sa platform. Bukod pa rito, sa pagpapakilala ng mga Layer-2 solution tulad ng Etherlink, ang scalability ng Tezos ay lubos na napabuti, na ginagawang angkop ito para sa malalaking komersyal na application.

3.4 Isang Masiglang Ecosystem


Ang Tezos ecosystem ay patuloy na lumalago, na sumasaklaw sa magkakaibang sektor kabilang ang DeFi, gaming, digital art, at collectibles. Dumaraming proyekto ang pumipili sa Tezos bilang kanilang development platform, hindi lamang dahil sa teknikal na lakas nito, kundi dahil din sa aktibo nitong komunidad at matatag na suporta sa mga resource. Nagbibigay ang pagkakaiba-iba ng ecosystem na ito ng matibay na pundasyon para sa pangmatagalang paglago ng Tezos.


Ang Etherlink ay ang kauna-unahang EVM-compatible Layer-2 smart contract rollup na binuo sa Tezos, na direktang idineploy sa main chain sa isang enshrined (natively embedded) na paraan. Iniaalis nito ang pangangailangan para sa centralized bridges, na lubos na nagpapahusay sa seguridad ng network.

Kasama sa mga pangunahing tampok ang sub-second confirmation times, ultra-low transaction fees, full non-custodial operation, at matibay na compatibility sa mga Layer-2 regulatory requirements. Sinusuportahan ng Etherlink ang mga pangunahing imprastraktura at tool ng pagbuo ng Ethereum tulad ng MetaMask, Hardhat, The Graph, at LayerZero, na nagpapagana ng seamless migration ng mga developer ecosystem. Inilalagay nito ang Tezos upang makaakit ng malaking bilang ng mga team at proyekto na nakabase sa Ethereum.

5. Bakit Malakas ang Pagganap ng XTZ Kamakailan?


5.1 Pangkalahatang Pagbawi sa Crypto Market


Kamakailan, nagpakita ng mga senyales ng malawakang pagbawi ang pandaigdigang cryptocurrency market. Bilang lider ng merkado, malaki ang papel ng mga paggalaw ng presyo ng BTC sa paghubog ng pangkalahatang damdamin ng mamumuhunan. Sa paglilipat ng kapital patungo sa mga token na may matibay na teknikal na pundasyon at real-world use cases, ang mga platform token tulad ng XTZ ay nakakuha ng mas mataas na atensyon. Ang Tezos, partikular, ay namumukod-tangi dahil sa matatag nitong teknolohiya at lumalawak na ecosystem.



Mula nang ilunsad ito, malawakang kinilala ang Etherlink sa pagpapabuti nang malaki sa pagganap ng network ng Tezos. Sa kalagitnaan ng Hulyo 2025, opisyal na idineploy sa Etherlink ang mga DeFi protocol na mMEV at mRe7YIELD, na binuo ng Midas. Ang pinagsamang total value locked (TVL) ng mga ito ay mabilis na lumampas sa $11 milyon, na nagpapakita ng malakas na pag-akit ng kapital at higit pang nagpapalakas ng atensyon ng merkado patungo sa Tezos.

5.3 Mabilis na Pagpasok ng Institusyonal na Kapital


Habang pumapasok ang Etherlink sa matatag na operasyon, ang deployment ng mga institutional-grade DeFi projects tulad ng sa Midas ay nakaakit ng malaking institutional investment sa Tezos ecosystem. Ang pagdagsa ng high-quality capital na ito ay nagbigay ng nasasalat na suporta para sa presyo ng XTZ, na tumulong sa pagtulak ng isang matinding pagtaas ng presyo at isang malaking technical breakout.

6. Konklusyon: Ang XTZ ba ay isang Short-Term Opportunity o Long-Term Value Play?


Nagtatag ang Tezos ng matatag na pundasyon para sa native token nitong XTZ sa pamamagitan ng natatanging on-chain governance, matatag na security architecture, energy-efficient PoS consensus, at isang mabilis na lumalawak na ecosystem. Ang kamakailang paglulunsad ng Etherlink ay hindi lamang nagpapahusay sa scalability ng Tezos kundi nagbubukas din ng bagong gateway para sa EVM-compatible traffic, na nagpapabilis sa pagpapalawak nito sa sektor ng DeFi.

Bagama't maaaring humarap sa mga panandaliang technical correction ang kamakailang pagtaas ng XTZ, nananatiling malakas ang pangmatagalang potensyal nito, sa kondisyon na patuloy na bumuti ang Layer-2 infrastructure, patuloy na dumaloy ang institutional capital, at mapanatili ang momentum ng pag-unlad ng ecosystem. Para sa mga prospective na mamumuhunan, ang pamamahala ng exposure, pagsubaybay sa mga teknikal na pattern, at pagsubaybay sa mga milestone ng ecosystem ang magiging susi sa mabisang pagpoposisyon. Kapag may malinaw na senyales ng isang bagong yugto ng paglago, maaaring pumasok ang XTZ sa isang tunay na revaluation cycle.


