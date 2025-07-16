Impossible Cloud Network: The Foundational Layer for the Next Generation Internet









1) Impossible Cloud Network (ICN) est une plateforme de services cloud décentralisés visant à construire une infrastructure Web3 capable de remplacer les systèmes cloud traditionnels.

2) ICN propose actuellement un service de stockage d'objets compatible avec le protocole S3 et prévoit de s'étendre aux modules CDN, de calcul et de base de données.

3) CN intègre des incitations liées aux ressources, une gouvernance réseau et des paiements stables via son token natif, ICNT.

4) Le réseau ICN est maintenu par des nœuds répartis à l'échelle mondiale. Les utilisateurs peuvent fournir des ressources de stockage en échange de récompenses en tokens, assurant une sécurité des données renforcée et une auditabilité entièrement on-chain.

5) ICN est considéré comme l'un des innovateurs les plus prometteurs dans le domaine des DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks).





L'écosystème Web3 actuel a urgemment besoin d'une couche d'infrastructure native pour pouvoir se construire et fonctionner. Les solutions existantes ne sont pas encore prêtes pour le Web3, contraignant de nombreux protocoles et projets à s'exécuter sur des services cloud Web2, les exposant ainsi aux risques de centralisation que le Web3 entend justement éliminer. Par ailleurs, le marché actuel des services cloud fait face à de nombreux défis, dont la centralisation, les coûts élevés, la dépendance aux fournisseurs (« vendor lock-in ») et les préoccupations liées à la sécurité des données. Impossible Cloud Network (ICN) propose une solution décentralisée, construite sur la blockchain et les technologies Web3, pour répondre à ces enjeux.





ICN vise à redéfinir notre rapport à Internet en exploitant la puissance d'un écosystème décentralisé pour construire un cloud ouvert. Le protocole ICN dépasse les limitations de scalabilité de l'infrastructure cloud traditionnelle et libère un potentiel d'innovation illimité au niveau applicatif grâce à un réseau profond et permissionless de contributeurs matériels. Ce faisant, ICN répond à de nombreuses problématiques inhérentes aux modèles cloud conventionnels, notamment les coûts d'exploitation élevés, les vulnérabilités en matière de sécurité et les inefficiences structurelles.









Impossible Cloud Network (ICN) développe la couche fondatrice d'Internet nouvelle génération, remettant en question la domination des géants technologiques centralisés. Contrairement aux projets DePIN isolés, ICN propose une infrastructure cloud entièrement décentralisée, ouverte, composable et sans autorisation, intégrant le stockage, la puissance de calcul et le réseau pour soutenir des applications à grande échelle.





1) Les Fournisseurs de Matériel (HP), les Fournisseurs de Services (SP) et les Nœuds Oracle SLA collaborent pour renforcer l'intégrité et la fiabilité du réseau.

2) Le protocole Impossible Cloud Network (ICNP) régit le fonctionnement de l'écosystème à travers un modèle économique fondé sur les tokens, incitant les contributeurs et assurant une allocation efficace des ressources.

3) Le token ICNT est utilisé pour récompenser les fournisseurs de matériel et les nœuds oracle SLA, donner aux fournisseurs de services un accès aux ressources du réseau, et maintenir sa stabilité grâce à des mécanismes de staking.





Protocol Labs, En faisant progresser l'efficacité technologique et économique, ICN vise à accélérer l'adoption de services cloud entièrement décentralisés, en offrant une alternative flexible, sécurisée et à faible coût aux solutions centralisées. Le projet bénéficie du soutien d'investisseurs de renom tels que 1kx HV Capital , et NGP Capital . Positionné comme la couche d'infrastructure essentielle d'Internet du futur, ICN est prêt à alimenter la prochaine vague du cloud computing, des agents IA, des logiciels d'entreprise et des écosystèmes numériques.









ICNT est l'actif numérique natif d'Impossible Cloud Network (ICN). En tant qu'unité de valeur fondamentale de l'écosystème, le token ICNT joue un rôle central en facilitant l'accès aux services, en incitant les contributeurs et en permettant les interactions sur le réseau.





ICNT est largement utilisé au sein du réseau pour accéder aux ressources, récompenser les participants et garantir la sécurité. Ce qui distingue ICNT, c'est son lien direct avec un écosystème commercial B2B en pleine croissance. L'offre totale d'ICNT est plafonnée à 700 millions de tokens.













Catégorie Montant (ICNT) Pourcentage Description Incitations aux nœuds du réseau 140 millions 20 % Les HyperNodes et les mécanismes de staking délégué jouent un rôle essentiel dans la sécurisation du réseau, la garantie de son intégrité et le soutien à la croissance de l'écosystème. Les récompenses sont distribuées aux HyperNodes en fonction de leurs contributions. Développeurs de services cloud 37,8 millions 5,4 % Récompense les développeurs de services cloud pour leurs contributions précoces au projet. Partenaires 77 millions 11 % Utilisés pour initier le développement de l'écosystème de base, y compris l'activation communautaire et les incitations aux premiers utilisateurs. Investisseurs 150,5 millions 21,5 % Distribués aux investisseurs ayant participé aux levées de fonds précédentes. Développement de l'écosystème 70 millions 10 % Soutient la croissance à long terme d'ICN à travers des fonds d'écosystème, des partenariats et d'autres initiatives de développement. Expansion du réseau 70 millions 10 % Sert à encourager la participation et à promouvoir le déploiement des services dans différentes régions, contribuant ainsi à bâtir un écosystème solide. Équipe principale 154,7 millions 22,1 % Alloués aux fondateurs d'ICN, aux membres actuels et futurs de l'équipe, avec des calendriers de vesting spécifiques définis par contrat.









Catégorie Montant (ICNT) Pourcentage Description Incitations aux nœuds du réseau 21 millions 15 % Débloqués intégralement au TGE 119 millions 85 % Acquis sur 48 mois avec un calendrier de déblocage mensuel dégressif Développeurs de services cloud 18,9 millions 50 % Débloqués intégralement au TGE 18,9 millions 50 % Acquis de manière linéaire sur 24 mois (~1 million par mois) Partenaires 38,5 millions 50 % Débloqués intégralement au TGE 38,5 millions 50 % Acquis de manière linéaire sur 36 mois (~1 million par mois) Investisseurs 150,5 millions 100 % Cliff de 12 mois (0 % débloqués), puis acquisition linéaire sur 24 mois (~6,27 millions par mois) Développement de l'écosystème 35 millions 50 % Débloqués intégralement au TGE 35 millions 50 % Acquis de manière linéaire sur 24 mois (~1,5 million par mois) Network ExpansionExpansion du réseau 70 millions 100 % Débloqués intégralement au TGE Équipe principale

133 millions 86 % Cliff de 12 mois (0 % débloqués), puis acquisition linéaire sur 24 mois 21,7 millions 14 % Acquisition sur 36 mois : 7,2 millions (33 %) débloqués après 12 mois ; les 14,5 millions restants (67 %) acquis de manière linéaire sur les 24 mois suivants









Scalabilité illimitée : la demande en intelligence artificielle et en cloud computing ne cesse de croître, tandis que les services cloud traditionnels atteignent leurs limites de scalabilité. Ils peinent à soutenir une expansion dynamique et freinent l'arrivée de nouveaux entrants. L'internet a besoin d'une couche d'infrastructure capable d'évoluer avec l'ère numérique.





Cloud sans restrictions : l'Internet actuel est dominé par quelques grands fournisseurs, limitant les opportunités pour les individus et les entreprises de participer à la croissance de l'IA et du cloud computing. En s'appuyant sur les principes du Web3, ICN offre une meilleure décentralisation, intégrité des données et accessibilité.





Des réseaux sans demande durable : de nombreux projets Web3 peinent à maintenir leurs réseaux en l'absence d'un modèle économique viable. ICN introduit un modèle décentralisé, fondé sur le marché, qui s'ajuste dynamiquement aux besoins de l'écosystème, permettant une croissance durable et des opportunités économiques.





En unissant fournisseurs de matériel et développeurs à l'échelle mondiale, ICN crée un écosystème crypto-natif, ouvert et transparent, qui décentralise entièrement l'infrastructure cloud. Ce modèle permet aux protocoles et aux entreprises d'accéder à des ressources de calcul et de stockage de haut niveau, sans les contraintes du cloud traditionnel, tout en garantissant scalabilité, sécurité, performance et modularité.









Au cœur du système se trouve le protocole ICN (ICNP), qui sert de pont entre le matériel et les logiciels afin d'assurer un flux de ressources efficace et une collaboration fluide. Les fournisseurs de matériel contribuent en ressources de calcul (stockage, GPU, CPU), tandis que les développeurs créent et fournissent des services cloud sur cette infrastructure. Grâce à son mécanisme de coordination décentralisé, ICNP facilite les interactions entre ces acteurs, garantissant une allocation optimale des ressources et un fonctionnement performant du réseau.









Avec ICN, les équipes projet peuvent :





Déployer des protocoles Web3 authentiques : construire une infrastructure fondée sur une architecture native Web3, garantissant performance élevée et sécurité renforcée.

Optimiser les performances : exploiter l'architecture décentralisée pour une répartition équitable des ressources et une optimisation globale du système.

Sécuriser et fiabiliser : s'appuyer sur un réseau distribué mondialement pour éliminer les points de défaillance uniques et renforcer la stabilité et la résilience du système.









Le moyen le plus simple de s'impliquer dans l'écosystème ICN et son économie de réseau est de staker vos actifs dans le protocole. Les utilisateurs peuvent staker ICNL (ICN Link) ou ICNT dans différentes composantes du système pour obtenir des récompenses correspondantes. Au-delà du rendement généré, le staking joue un rôle essentiel dans la sécurisation des nœuds clés du réseau et le maintien de la qualité des services.





Deux principales options s'offrent aux utilisateurs pour staker et gagner des récompenses :

Réseau HyperNode : garantit l'intégrité opérationnelle du protocole ICN.

Réseau ScalerNode : couche décentralisée de nœuds matériels fournissant des services de calcul et de stockage.









En stakant des ICNL sur le réseau HyperNode, vous gagnez des récompenses selon le travail de validation effectué par le nœud sélectionné. Tant que le HyperNode remplit correctement ses fonctions, vous recevrez des récompenses. En revanche, s'il se comporte mal ou ne remplit pas ses obligations, il pourra être sanctionné, y compris par la réduction (slashing) des actifs stakés.





En raison des limites de gas sur la blockchain, chaque transaction de staking est limitée à 100 ICNL maximum. Pour staker plus, vous devrez soumettre plusieurs transactions. Ces mises multiples seront regroupées et gérées comme une seule entité jusqu'au déstaking.





Remarque : ICN Link (ICNL) est un token NFT ERC-721 qui constitue un élément central de la sécurisation du système ICN.









En stakant sur les ScalerNodes, vous gagnez des récompenses en contribuant à la garantie et au bon fonctionnement du réseau matériel décentralisé. Les ScalerNodes sont récompensés pour les services rendus au protocole ICNP, tandis que les stakers reçoivent une part de ces récompenses en fournissant les liquidités nécessaires à la garantie de chaque nœud.





De plus, les ScalerNodes sont alloués à des builders qui les réservent, et ils reçoivent des récompenses supplémentaires en fonction de leur utilisation effective du matériel sur le réseau. Les stakers bénéficient également d'une part de ce rendement additionnel, car leur collatéral permet au nœud de fournir ses services. Si un ScalerNode reste hors ligne trop longtemps ou sous-performe de manière répétée, le ICNT staké par le fournisseur de matériel (HP) associé pourra être slashed.









ICN n'est pas seulement une plateforme cloud, mais une avancée majeure vers un écosystème cloud véritablement ouvert et communautaire. Il est conçu pour prendre en charge les charges de travail les plus exigeantes de demain, avec un accent sur les services avancés comme le calcul GPU pour l'IA et le traitement de données en périphérie (edge computing), ouvrant la voie à la prochaine vague d'innovation en cloud computing. ICN est un réseau qui évolue avec ses utilisateurs, en s'appuyant sur la puissance d'une communauté mondiale pour construire une infrastructure cloud de nouvelle génération, ouverte à tous, scalable et durable.



