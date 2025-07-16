Aperçu économique mondial de juillet : naviguer sur les marchés pour les Traders de cryptomonnaies

Le mois de juillet 2025 s'annonce chargé en événements économiques mondiaux majeurs. Parmi les développements clés figurent la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt, les signaux de politique monétaire de la Banque centrale européenne, les données sur l'inflation et l'emploi, la publication du PIB de la Chine, ainsi que la mise en œuvre officielle de la réglementation européenne sur les stablecoins. Ces facteurs devraient influencer non seulement les marchés financiers traditionnels, mais aussi les mouvements de prix et le sentiment du marché concernant les principaux actifs numériques comme Bitcoin (BTC) and Ethereum (ETH)





Pour les investisseurs de cryptomonnaies, cette période représente bien plus qu'une série de titres macroéconomiques : c'est un moment crucial pour évaluer la direction du marché et élaborer des stratégies de trading efficaces. Cet article met en lumière les événements économiques mondiaux les plus importants à surveiller en juillet et analyse leur impact potentiel sur les marchés des cryptomonnaies, offrant ainsi une feuille de route claire aux traders pour naviguer dans le mois à venir.









Date Événement Impact potentiel 3 juillet Emploi non agricole US (juin) Hausse du dollar, révision des anticipations sur les taux, volatilité du BTC à court terme 10 juillet Témoignage du président Powell devant le Congrès Potentiel ton accommodant, forte volatilité des marchés 15 juillet Inflation US (CPI), PIB T2 Chine

Perspectives d'inflation et résilience économique influençant l'orientation des cryptomonnaies 24 juillet Décision de la BCE sur les taux Revalorisation des actifs en euro, possible impact sur le sentiment envers les cryptomonnaies 30 juillet PIB T2 US (préliminaire) Vérification des fondamentaux macroéconomiques, volatilité accrue sur actions US et BTC 31 juillet Décision FOMC / Réunion de la Banque du Japon Ajustements sur les taux US, effets en cascade sur les marchés asiatiques À partir de la mi-juillet (déploiement progressif) Mise en œuvre du règlement MiCA sur les stablecoins Restructuration de la liquidité on-chain, rééquilibrage possible de l'USDT/USDC













La Réserve fédérale doit annoncer sa prochaine décision sur les taux le 31 juillet. En amont, le président Jerome Powell témoignera devant le Congrès le 10 juillet, suivi des publications cruciales du CPI (indice des prix à la consommation) et du PPI (indice des prix à la production) le 15 juillet. Ces événements fourniront au marché de nouveaux indices pour savoir si les conditions justifient une baisse des taux en septembre.

Si la Fed adopte un ton accommodant, les actifs de cryptomonnaies — notamment le BTC et l'ETH — devraient bénéficier d'un regain du sentiment « easing trade » (pari sur l'assouplissement monétaire). À l'inverse, des données économiques solides pourraient repousser les baisses de taux, entraînant une revalorisation des actifs à risque, avec à la clé un repli temporaire des prix des cryptomonnaies.









La Banque centrale européenne (BCE) annoncera sa décision sur les taux le 24 juillet, tandis que la Banque du Japon tiendra sa réunion de politique monétaire fin juillet. Si la Fed reste sur une position neutre ou retarde les baisses, une poursuite de l'assouplissement par la BCE pourrait entraîner une concentration accrue de la liquidité en USD, avec des effets sur les flux transfrontaliers vers les cryptomonnaies. Par ailleurs, si le Japon maintient sa politique ultra-accommodante, cela pourrait modifier la dynamique régionale de l'arbitrage en Asie, avec un impact potentiel sur la structure des flux dans certains écosystèmes DeFi









À partir de juillet, le règlement MiCA (Markets in Crypto-Assets) de l'Union européenne entre officiellement en vigueur, imposant de nouvelles règles sur les stablecoins . Les stablecoins non libellés en euro, tels que l'USDT et l'USDC, feront face à des restrictions renforcées, en particulier concernant leur utilisation dans le trading et leur circulation au sein des marchés européens.





Bien que MiCA soit principalement axé sur la conformité avec la finance traditionnelle, ses effets secondaires pourraient remodeler la dynamique de liquidité on-chain. Les plateformes d'échange pourraient ajuster la structure de leurs paires de trading, et les protocoles on-chain pourraient être contraints de s'adapter aux nouvelles exigences réglementaires, ce qui pourrait entraîner des variations temporaires dans l'offre et la domination de l'USDT et de l'USDC. Il est conseillé aux traders de surveiller de près l'activité de mint/burn, les changements dans les pools de liquidité, ainsi que l'activité des bridges cross-chain.









Le 15 juillet, la Chine publiera ses chiffres du PIB pour le deuxième trimestre, suivis d'indicateurs clés tels que la production industrielle, le financement social total et les indices PMI. Bien que la Chine ne soit pas un centre majeur pour le trading des cryptomonnaies, la solidité de son économie peut influencer indirectement l'appétit pour le risque à l'échelle mondiale ainsi que les flux de capitaux.





Si les données montrent des signes évidents de faiblesse, cela pourrait renforcer les inquiétudes concernant un ralentissement économique mondial, stimulant la demande pour des actifs refuges comme le BTC , perçu comme réserve de valeur non souveraine. À l'inverse, des chiffres supérieurs aux attentes pourraient temporairement soutenir le sentiment de marché et provoquer un léger rebond sur les marchés au sens large, y compris les actifs numériques.













Le rythme des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne influencera directement les tendances de liquidité en dollars et l'évaluation des actifs à risque. Si la Fed adopte un ton accommodant lors de sa réunion de juillet, les marchés devraient ajuster leurs anticipations d'assouplissement, ce qui soutiendrait les principaux actifs numériques comme le BTC et l'ETH.









MiCA constitue le premier cadre réglementaire mondial pour les stablecoins, et sa mise en œuvre va transformer la manière dont l'USDT, l'USDC et d'autres stablecoins circulent sur le marché européen. Cela affectera l'allocation des capitaux aussi bien dans les écosystèmes CeFi que DeFi, et pourrait entraîner des ajustements ou des contractions temporaires de la liquidité on-chain.









Des chiffres tels que l'emploi non agricole aux États-Unis, l'inflation (CPI) ou encore le PIB de la Chine seront des tests majeurs pour le scénario d'atterrissage en douceur. Tout écart par rapport aux attentes pourrait provoquer une forte volatilité à court terme et intensifier la lutte entre haussiers et baissiers.













Surveillez de près les réactions du marché avant et après les grandes annonces macroéconomiques et les décisions de politique monétaire, et évitez de courir après les hausses ou de vendre dans la panique lors des fluctuations de sentiment à court terme. Les traders peuvent également utiliser des ordres déclencheurs pour se positionner autour de niveaux techniques clés, par exemple en plaçant des ordres shorts proches de zones de support ou des ordres longs proches de résistances, dans le but de capter les mouvements de rupture. Cette méthode permet non seulement de réduire le risque de décisions émotionnelles en période volatile, mais aussi d'améliorer l'efficacité des entrées et la gestion globale du risque.









Avec deux grandes fenêtres macroéconomiques à venir — le 15 juillet (CPI US, PIB Chine) et le 31 juillet (décision FOMC, PIB zone euro, réunion de la Banque du Japon) — la volatilité devrait s'intensifier. Il est donc conseillé aux traders de réduire leur effet de levier de manière appropriée et de définir clairement leurs niveaux de Take-Profit et de Stop-Loss en fonction de leur prix d'entrée. Cela permet de sécuriser les gains ou de limiter les pertes à temps, tout en évitant de se retrouver piégé dans des positions trop risquées, sans marge de manœuvre.





Conseils pour les stratégies de Stop-Loss et de Take-Profit :





Take-Profit : fixez un prix de clôture automatique en fonction de votre objectif ou des récents sommets pour sécuriser les profits lors des fortes variations.

Stop-Loss : basez-vous sur les principaux niveaux de support ou sur un pourcentage de perte maximum acceptable afin de limiter le risque et d'éviter des pertes incontrôlables.





Beaucoup de débutants ont tendance à conserver des positions perdantes dans l'espoir que le marché finira par rebondir. Pourtant, récupérer des pertes n'est pas un processus linéaire. Plus la chute est profonde, plus il faut un rebond important pour simplement revenir à l'équilibre :





Pourcentage de baisse Rebond nécessaire pour revenir à zéro 10 % 11 % 20 % 25 % 50 % 100 %





Autrement dit, plus la perte est importante, plus il sera long et difficile de la compenser. L'objectif d'un Stop-Loss n'est pas de renoncer, mais de préserver le capital, d'éviter les dégâts majeurs, et de se préparer à saisir la prochaine bonne opportunité.









Soyez attentifs aux variations de l'émission d' USDT, aux tendances des avoirs en USDC, et à l'activité de trading sur les principales paires DEX pour évaluer si la liquidité se déplace vers une chaîne ou un type d'actif particulier.









Le mois de juillet s'annonce dense en publications macroéconomiques et en signaux de politique monétaire, ce qui augmente considérablement l'incertitude du marché. Dans un tel contexte, il est plus important de disposer d'un cadre de gestion des risques clair et d'une approche de trading flexible que d'essayer de prédire chaque mouvement. Maintenir la souplesse des positions, interpréter avec attention les signaux macro et suivre les micro-tendances on-chain sont des principes clés pour naviguer dans un marché à forte volatilité.





