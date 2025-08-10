Recrutement de créateurs UGC pour MEXC Learn｜Rejoignez MEXC et utilisez votre talent pour transformer le monde du Web3

Vous êtes passionné par la Blockchain, le Web3 et les cryptomonnaies ?





Vous excellez en recherche, en réflexion logique et en création de contenu ?





Rejoignez dès maintenant le programme MEXC Learn UGC Creator et connectez les passionnés du Web3 à travers le monde grâce à la puissance des mots. Aidez-nous à construire la plateforme de partage de connaissances la plus influente de la crypto !





Ici, vous pouvez analyser les tendances du secteur, façonner les récits Web3 et recevoir reconnaissance + récompenses pour vos contributions.









MEXC Learn est le canal de contenu officiel de MEXC, dédié à proposer du contenu professionnel, pertinent et accessible aux utilisateurs du monde entier. Nos principaux contenus :





Guides d'investissement crypto & supports éducatifs

Tendances technologiques blockchain

Recherches approfondies sur les projets Web3

Analyses macroéconomiques & perspectives réglementaires

Décryptages rapides & analyses de fond





MEXC Learn vise à devenir le hub mondial de la connaissance crypto, avec des publications en 17+ langues dont le chinois, l'anglais et le vietnamien, et une large portée mondiale.









Nous cherchons des créateurs :





Familiarisés avec les dynamiques du marché des cryptomonnaies, capables de mener des recherches et analyses indépendantes

Ayant une bonne plume, une pensée structurée et un ton professionnel

Connaissant bien les narratifs clés, les structures de projet, la tokenomics et les écosystèmes on-chain

(Bonus) Ayant de l'expérience en rédaction crypto ou dans les médias/recherches









Types de contenus (formats libres) :





Recherches de projets : couche 1/2 (L1/L2), DeFi, IA, GameFi, etc.

Analyses de marché : BTC/ETH, stablecoins, memes, régulations

Éducation : stratégies de trading, données on-chain, portefeuilles, sécurité

Points de vue originaux : tout contenu Web3 à forte valeur ajoutée





Modes de collaboration :





Soumission d'articles pour relecture et publication

Les meilleurs contributeurs pourront être invités à écrire régulièrement





Les articles peuvent mentionner le nom de l'auteur, son handle X (Twitter), ou une courte bio (≤100 caractères)





Récompenses :





Recevez des bonus sur les contrats à terme en fonction de l'évaluation qualitative de votre contenu par MEXC Learn

Les contenus de haute qualité peuvent être mis en avant sur la page d'accueil de MEXC et promus à l'international









Afin d'encourager la création de contenu original et de haute qualité, MEXC Learn évalue chaque soumission selon deux critères : un score de contenu (sur 10 points) et la performance de trafic dans les 7 jours suivant la publication (impressions + clics). Les récompenses sont attribuées en conséquence, avec un maximum de 100 USDT en récompense directe, auquel peuvent s'ajouter 100 USDT en bonus en contrats à terme, en fonction du trafic. Ces deux types de récompenses sont cumulables.









Chaque soumission sera évaluée selon cinq dimensions (2 points chacune) :





Aspect Score maximal Critères d'évaluation Pertinence par rapport à MEXC 2 Le contenu est-il lié à MEXC, à ses produits ou aux tendances actuelles ? La position est-elle professionnelle et positive ? Cohérence du sujet traité 2 L'article tourne-t-il autour du mot-clé ou du sujet attribué, avec une analyse approfondie d'un thème unique ? Clarté et logique 2 L'article est-il bien structuré, cohérent et grammaticalement clair ? Potentiel éducatif et viral 2 Le contenu est-il facile à comprendre, informatif et partageable ? Créativité et originalité 2 Offre-t-il un angle unique avec des exemples, graphiques ou comparaisons pour renforcer la crédibilité ?













Exigences de base :





Contenu original publié en premier sur MEXC Learn. Minimum de 3 000 mots (version anglaise).

Analyse approfondie, perspectives uniques, structure logique solide.





Grade Score Récompense A+

10 100 USDT

A

9 80 USDT

A− 8 60 USDT









Exigences de base :





Contenu original, entre 1 000 et 2 000 mots (version anglaise).

Précis et informatif, avec une valeur éducative.





Grade Score Récompense B+ 7 50 USDT B 6 30 USDT





🏅 Bonus basé sur le trafic





Niveau Critères (dans les 7 jours suivant la publication) Récompense de bonus en contrats à terme 1ᵉʳ ≥ 30 000 impressions et ≥ 400 clics 100 USDT 2ᵉ ≥ 20 000 impressions et ≥ 200 clics 80 USDT 3ᵉ ≥ 10 000 impressions et ≥ 150 clics 60 USDT 4ᵉ ≥ 5 000 impressions et ≥ 80 clics 50 USDT 5ᵉ ≥ 3 000 impressions et ≥ 40 clics 30 USDT









Tous les articles doivent être originaux à au moins 80 %. Le plagiat, le contenu généré par IA ou fortement réécrit est strictement interdit.

Une fois approuvés, les articles seront publiés sur MEXC Learn avec le nom de l'auteur affiché.

Les articles de niveau A peuvent être republiés sur les plateformes personnelles de l'auteur après 24 heures de publication exclusive sur MEXC Learn.

Les bonus en contrats à terme sont émis par MEXC et valables pendant 15 jours. Ils peuvent être utilisés comme marge de trading ou pour compenser les frais, pertes et frais de financement dans le trading des contrats à terme USDT-M. Les profits générés à partir de ces bonus peuvent être retirés.









Envoyez les éléments suivants à [email protected]





Une courte présentation personnelle (incluant votre expérience dans la crypto)

Des exemples d'articles ou liens (toute langue, anglais préféré)

La fréquence estimée de vos soumissions mensuelles

Vos types de contenu préférés (ex. : recherche, analyse, tutoriel, tendances)









Dans un secteur en évolution rapide comme le Web3, un bon contenu est essentiel pour diffuser les idées et façonner l'avenir.





En rejoignant l'équipe des créateurs UGC de MEXC Learn, vous collaborerez avec des rédacteurs du monde entier pour explorer les tendances émergentes, vulgariser des sujets complexes et rendre la crypto plus accessible à tous.





Faites entendre votre voix. Apportez clarté, vision et impact à l'écosystème Web3.



